Відбудову України варто розпочати вже зараз: У Брюсселі обговорили шляхи активізації міжнародних зусиль

Відкладати початок заходів з відбудови України не можна, експериментальні проєкти у деокупованих регіонах варто розпочати вже зараз.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Realist, про це йшлося на спільному заході Європейського політичного центру та Міжнародного центру перспективних досліджень "Відбудова України: відбудовувати краще та розумніше" у Брюсселі.

Так, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Єгор Киян вважає, що не можна зволікати ні з початком відбудови, ні з розробкою міжнародно-правових механізмів для конфіскації заморожених активів РФ.

Щодо заморожених активів приватних осіб, представник НАЗК Агія Загребельська зазначила, що рішення щодо добровільного внесення цими особами коштів на потреби відбудови України не повинні бути індульгенцією, а стати засобом поповнення державного бюджету України. З огляду на звернення до Єврокомісії влади Великої Британії стосовно ініціативи російського олігарха Абрамовича щодо добровільної передачі коштів від продажу футбольного клубу "Челсі", вона наголосила, що це гарний приклад для того, щоб ЄС опрацював відповідні рішення щодо шляхів здійснення добровільних внесків підсанкційними особами на користь України.

Експерти наголосили також на необхідності залучення громадянського суспільства, громад та регіонів до відбудови України.

Голова Міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко наголосив, що роль громадянського суспільства має бути не лише у контролі витрачання коштів, але і у визначенні пріоритетів і проектів відбудови.

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Відбудова України має стати пріоритетом для ЄС вже сьогодні, Євросоюз має вести діалог про це не лише з українською владою, але і з громадянським суспільством, зазначила депутат Європарламенту Віола фон Крамон. А американський дипломат Вільям Тейлор запропонував закріпити розподіл ролей між США та ЄС: у той час, коли США відповідають головним чином за безпекову складову співробітництва з Україною, ЄС має взяти на себе лідерство у процесі відбудови.

"Як приклад організації процесу відбудови експерти обговорили досвід реалізації проектів на зразок плану Маршала, нещодавній досвід роботи Європейської агенції з реконструкції Західних Балкан чи приклад міжнародного фонду Укриття, який забезпечив зведення безпечного конфайнменту над Чорнобильською АЕС", - йдеться в повідомленні.

Киян підсумував, що поствоєнна відбудова України за розмахом та специфікою буде унікальним проектом для сучасної Європи, а отже потребуватиме унікальних інструментів та інноваційних підходів.

У дискусії також взяли участь член Комітету з питань антикорупційної політики, нардеп "Слуги народу" Олексій Жмеренецький, керівник програм Європейського політичного центру Аманда Пол та низка інших українських та закордонних експертів.

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