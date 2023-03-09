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Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами та артилерією, 2 людини загинули, 4 - постраждали

ракета,обстріл

Ніч та ранок на Дніпропетровщині були надважкими.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. "Прильоти" – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.

Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали.

Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог продовжував і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.

"Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранень зазнали 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", - додав він.

Зазначається, що всюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.

Також читайте: У середу, 8 березня, росіяни обстріляли Нікополь - поранено 2 дітей та 4 дорослих, - ОВА

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ракети (4075) дрони (4920) Дніпропетровська область (3869)


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Убий рашиста він з пекла, це сатаністи.
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09.03.2023 09:04 Відповісти
Кремлівське падло хворе на всю голову і лікуванню не підлягає ,
тільки фізичне знищення цього виродка , може переломити ситуацію на краще 😡
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09.03.2023 09:21 Відповісти
Хворе все російське падло яке потрібно витравлювати ще зі школи.
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09.03.2023 09:26 Відповісти
 
 