Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами та артилерією, 2 людини загинули, 4 - постраждали
Ніч та ранок на Дніпропетровщині були надважкими.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. "Прильоти" – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.
Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали.
Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак", - йдеться в повідомленні.
Крім того, ворог продовжував і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.
"Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранень зазнали 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", - додав він.
Зазначається, що всюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.
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тільки фізичне знищення цього виродка , може переломити ситуацію на краще 😡