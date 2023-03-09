Окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами та артилерією, 2 людини загинули, 4 - постраждали

Ніч та ранок на Дніпропетровщині були надважкими.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. "Прильоти" – у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.



Попередньо, через цю масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали.



Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування. На місцях працюють відповідні служби. Приборкують пожежі та ліквідують наслідки атак", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог продовжував і артилерійські обстріли. Бив по Нікопольщині – Червоногригорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випустив майже 40 снарядів.



"Внаслідок артобстрілу загинув 34-річний чоловік. Поранень зазнали 28-річна жінка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізовано. Ворожі атаки спричинили у районі декілька займань", - додав він.



Зазначається, що всюди триває обстеження територій. Інформація уточнюється.

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