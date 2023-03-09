Оккупанты атаковали Днепропетровщину беспилотниками, ракетами и артиллерией, 2 человека погибли, 4 - пострадали

Ночь и утро на Днепропетровщине были тяжелыми.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и ракетами. "Прилеты" – в Днепровском, Павлоградском, Криворожском и Никопольском районах.



Предварительно, из-за этой массированной атаки один человек погиб, два – пострадали.



Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Там серьезные разрушения. На местах работают соответствующие службы. Тушат пожары и ликвидируют последствия атак", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг продолжал и артиллерийские обстрелы. Бил по Никопольщине – Красногригорьевской громаде и городу Никополь. В общей сложности выпустил почти 40 снарядов.



"В результате артобстрела погиб 34-летний мужчина. Ранения получили 28-летняя женщина и 19-летний парень. Они госпитализированы. Вражеские атаки вызвали в районе несколько возгораний", - добавил он.



Отмечается, что везде идет обследование территорий. Информация уточняется.

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