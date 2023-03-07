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Российские оккупанты обстреляли громаду на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии, - облсовет

обстріл,дніпропетровщина

Войска Российской Федерации обстреляли из тяжелой артиллерии Великомихайловскую громаду в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в телеграм-канале.

"Беспокойно сегодня было в Синельниковском районе: под обстрел попала Великомихайловская громада. Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Повреждена линия электропередач. Обошлось без жертв.

"Больше вражеских атак в области в течение дня не зафиксировано. Сейчас ситуация во всех громадах контролируемая", – отметил Лукашук.

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07.03.2023 21:05 Ответить
 
 