Российские оккупанты обстреляли громаду на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии, - облсовет
Войска Российской Федерации обстреляли из тяжелой артиллерии Великомихайловскую громаду в Днепропетровской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в телеграм-канале.
"Беспокойно сегодня было в Синельниковском районе: под обстрел попала Великомихайловская громада. Оккупанты ударили из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.
Повреждена линия электропередач. Обошлось без жертв.
"Больше вражеских атак в области в течение дня не зафиксировано. Сейчас ситуация во всех громадах контролируемая", – отметил Лукашук.
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