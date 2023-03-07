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Російські окупанти обстріляли громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії, - облрада

обстріл,дніпропетровщина

Війська російської федерації обстріляли з важкої артилерії Великомихайлівську громаду у Дніпропетровській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив у телеграмі.

"Неспокійно сьогодні було у Синельниківському районі: під обстріл потрапила тамтешня Великомихайлівська громада. Окупанти вдарили з важкої артилерії", - ідеться у повідомленні.

Пошкоджено лінію електропередач. Минулося без жертв.

"Більше ворожих атак в області протягом дня не зафіксовано. Наразі ситуація у всіх громадах контрольована", - зазначив Лукашук.

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07.03.2023 21:05 Відповісти
 
 