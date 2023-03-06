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Окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії. ФОТО

6 березня російські окупанти завдали удару з важкої артилерії по Нікополю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії 01

"Одного ворожого обстрілу сьогодні зазнав Нікополь, окупанти завдали удару з важкої артилерії.

Як наслідок – три житлові будинки і ще дві господарські споруди пошкоджено. Понівечено й лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії 03

Також дивіться: Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: пошкоджено приватне підприємство. ФОТОрепортаж

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обстріл (29141) Нікополь (1239) Дніпропетровська область (3854)


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Наволоч кацапська.
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06.03.2023 21:19 Відповісти
 
 