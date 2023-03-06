Окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії. ФОТО
6 березня російські окупанти завдали удару з важкої артилерії по Нікополю.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.
"Одного ворожого обстрілу сьогодні зазнав Нікополь, окупанти завдали удару з важкої артилерії.
Як наслідок – три житлові будинки і ще дві господарські споруди пошкоджено. Понівечено й лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар06.03.2023 21:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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