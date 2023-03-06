Окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії. ФОТО

6 березня російські окупанти завдали удару з важкої артилерії по Нікополю.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Одного ворожого обстрілу сьогодні зазнав Нікополь, окупанти завдали удару з важкої артилерії.

Як наслідок – три житлові будинки і ще дві господарські споруди пошкоджено. Понівечено й лінії електропередач. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.





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