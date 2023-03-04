Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: пошкоджено приватне підприємство. ФОТОрепортаж
Війська РФ вранці вдарили по Нікополю із артилерії - пошкоджені приватне підприємство, чотири будинки, обірвана лінія електропередач.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.
"Агресор знову вдарив по Нiкопольському району. Вночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нiкополь. Є руйнування", - зазначив він.
За словами Лисака, у Нiкополi пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили.
Наслiдки атак уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники. Люди не постраждали, наголосив він.
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