Росіяни обстріляли з артилерії Нікополь: пошкоджено приватне підприємство. ФОТОрепортаж

Війська РФ вранці вдарили по Нікополю із артилерії - пошкоджені приватне підприємство, чотири будинки, обірвана лінія електропередач.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

"Агресор знову вдарив по Нiкопольському району. Вночi пiд артилерiйський обстрiл потрапила Марганецька громада. Вранці - Нiкополь. Є руйнування", - зазначив він.

За словами Лисака, у Нiкополi пошкоджені приватне підприємство, 4 будинки, обірвана лінія електропередач. Понівечені дві господарські споруди. Одна з них зайнялася. Вогнеборці пожежу вже загасили.

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Наслiдки атак уточнюються. Територiї, куди поцілила росiйська армія, обстежують рятувальники. Люди не постраждали, наголосив він.











