Россияне обстреляли из артиллерии Никополь: повреждено частное предприятие. ФОТОрепортаж

Войска РФ утром ударили по Никополю из артиллерии – повреждены частное предприятие, четыре дома, оборвана линия электропередач.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграме.

"Агрессор снова ударил по Никопольскому району. Ночью под артиллерийский обстрел попала Марганецкая громада. Утром - Никополь. Есть разрушение", - отметил он.

По словам Лысака, в Никополе повреждены частное предприятие, 4 дома, оборвана линия электропередач. Изуродованы два хозяйственных постройки. Одна из них загорелась. Пожарные пожар уже потушили.

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Последствия атак уточняются. Территории, куда попала русская армия, обследуют спасатели. Люди не пострадали, подчеркнул он.











