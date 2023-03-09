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Актуальність утримання Бахмуту постійно тільки зростає, - Сирський

бахмут

У боях за Бахмут російські загарбники втрачають найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська - штурмові загони ПВК "Вагнер".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Актуальність утримання Бахмуту постійно тільки зростає. Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська- штурмові загони Вагнера.

Заяви Пригожина в черговий раз підтверджують, що після захоплення вагнерівцями Бахмуту у противника будуть розв'язані руки і він зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці", - зазначив він.

За словами Сирського, це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмуту в загальній системі оборони нашого угруповання.

"Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста - тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю та героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора. Бої на Бахмутському напрямку тривають. Ворог кинув у бій свої найпідготовленіші підрозділи Вагнера. Разом з тим, нашим оборонцям вдається завдавати значних втрат ворогу – як особового складу, так і військової техніки. Кожен день стійкого опору дає нам дорогоцінний час для зменшення наступальних потужностей ворога", - додав він.

Також читайте: У РФ бракує ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмуту, - ISW

Автор: 

Бахмут (1562) ЗСУ (7674) Сирський Олександр (646)


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Топ коментарі
+13
Завязывай с бразильскими сериалами, а то скатишься до "Сирьский внебрачный сын Зеленского"
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09.03.2023 09:23 Відповісти
+10
а чи не ті ,помийки інформаційні кричали ,що Київ впаде і Україна здасться?
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09.03.2023 09:18 Відповісти
+8
А скільки людей втрачає Україна під Бахмутом ? Люди для зеленої падли нічого не варті . Що баби еще нарожают ?
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09.03.2023 09:13 Відповісти
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Наша влада бреше, та прибріхує дуже часто....
От що кажуть американці -

Захват Бахмута приведет к кульминации сил РФ на востоке Украины - ISW

По состоянию на 8 марта войскам РФ удалось занять не менее 50% города Бахмут.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-8-2023 ISW ). Аналитики отметили, что по состоянию на 7 марта ВСУ завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка. Об этом свидетельствуют визуальные доказательства и спутниковые снимки. Уже по состоянию на 8 марта войскам РФ удалось занять больше половины Бахмута (не менее 50%, как уточнили в ISW).

https://www.unian.net/war/zahvat-bahmuta-privedet-k-kulminacii-nastupleniya-armii-rf-na-vostoke-ukrainy-isw-12172431.html
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09.03.2023 09:13 Відповісти
а чи не ті ,помийки інформаційні кричали ,що Київ впаде і Україна здасться?
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09.03.2023 09:18 Відповісти
Інститут вивчення війни - це помийки ????
Слухай дальше Арестовича, Піонтковського, Фейгіна.... Арестович ще рік назад балаболив що війна закінчиться через кілька тижнів.
До речі на податки цих помийок США постачають зброю Україні.
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09.03.2023 10:09 Відповісти
Наші хоч знають про це? Бо там 8000 українських штурмовиків заходить.
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09.03.2023 11:44 Відповісти
Такий розклад вже був кілька днів і за мапами DeepState і за останню добу теж ворог вже довго майже не просувається. А щоб захопити решту Бахмуту йому потрібно буде витратити значно більше сил, бо зараз він зупинився перед річкою Бахмутівкою, де можна потопити силу силену ворожого війська, які будуть вкрай вразливими, коли будуть її перетинати і солдати стануть ідеальними мішенями, ворог навіть за кілька місяців не зможу зруйнувати міцну промзону, а у багатоповерховій забудові можна влаштувати ворогу справжнє пекло міського бою, відстрілюючи його з кожного вікна
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09.03.2023 09:45 Відповісти
Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1633736542328963074 2 хв

Мир подлецов и лицемеров:

New York Times - Пентагон блокирует передачу Соединенными Штатами доказательств о зверствах России в Украине Международному уголовному суду.

В Пентагоне опасаются создания прецедента, который может проложить путь к судебному преследованию американцев
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09.03.2023 09:52 Відповісти
Світ завжди таким був, теж мені відкриття. Національні інтереси і громадяни в кожної «нормальної» держави завжди на першому місці.
Набагато важливіше, щоб США допомогли остаточно вигнати цю чуму з нашої землі, інакше ті злочини помножаться стократно..
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09.03.2023 10:05 Відповісти
Пентагон хоч це і військова організація з залізною військовою дисципліною та субординацією, але це не Червона армія з курсом лінії партії та комісарами, які тримають пістолет біля сроні кожного начальника. Нажаль, у Пентагоні, як і у американському суспільстві є як і прихильники, так вороги Україні і не факт, що до його лав не можуть не потрапити російські кроти, а ще більш вірогідніше трампісти у формі і те, що відбувається - це може бути банальним військовим злочином, який буде розслідуваним і винних покарано і це аж ніяк не позиція Пентагону вцілому. І головне те, що раз цей факт став здобутком суспільства і вирвався до преси, це говорить лише про те, що Пентагон непримирений до такої позиції, бо якби було інакще, то цей сор ніхто б так і не виніс з хати, бо Пентагон це організація, яка дотримується секретності.
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09.03.2023 10:22 Відповісти
Вопрос к тем, кто разбирается в военном деле, в тактике:

почему командование ВСУ не может ввести в Бахмут в качестве решающего подкрепления , например, всего лишь одну полностью укомплектованную механизированную бригаду из резерва и таким образом сразу переломить ситуацию в Бахмуте в пользу ВСУ ?
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09.03.2023 20:00 Відповісти
А скільки людей втрачає Україна під Бахмутом ? Люди для зеленої падли нічого не варті . Що баби еще нарожают ?
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09.03.2023 09:13 Відповісти
Так, пані, спокійніше, бо щось про плешиве падло якось мимо каси - плешиве падло #уйло, а зелене падло, на жаль, на банковій
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09.03.2023 09:36 Відповісти
В п'ять разів менше за нас і це неспростовні дані західної розвідки. Без втрат ворога ніяк не зупинити і це не тільки втрати, від яких нікуди не дітись, бо далеко не факт, що в іншому місці ми втратили б менше воїнів, бо ворог нікуди б не дівся, якби ми залишили Бахмут без бою, а ще й доцільні, бо завдаючі ворогу такі втрати і втрачаючи набагато менше солдат, ми ефективно зупиняємо його наступальний потенціал.
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09.03.2023 09:49 Відповісти
если бы сырский зеленский послали для обороны Бахмута и своих родственников тогда нет вопросов - а так не совсем честно по отношению к другим воинам
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09.03.2023 13:29 Відповісти
Яущо не під Бахмутом то під Словянском. Якщо ти не розумієш що сказав Сирський то розжую: для того щоб вагнер втратив своїх спеців а не зеків потрібні міські бої.
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09.03.2023 09:52 Відповісти
Как может быть сброд тюремный вагнеровский быть наиболее профессионально подготовленным? Только и читаешь и видишь от наших бойцов на передовой которые их обнуляют, что они идут толпами как на убой, разве профессионально обученные ходят толпой на убой? Или что теперь установка у командования говорить что вагнеровцы самые боеспособные?
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09.03.2023 09:14 Відповісти
Ну, виходить так, що їх професійно навчили ходити "толпой на убой". Правда дивно чути таке від професійного військового у чині генерала?
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09.03.2023 09:16 Відповісти
Був би молодшим, пішов би. А так не беруть...
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09.03.2023 09:47 Відповісти
Є вагнерівці "першокласні" - не щойно мобілізовані уроки, а колишні військові головорізи ветерани африк-сірій.
Хоча, не думаю що пригожин настільки дурний щоб палити своїх преторіанців
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09.03.2023 09:23 Відповісти
Тем более сами пленные урки рассказывали, что ветераны сирийские у них командиры и их гонят в атаку
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09.03.2023 09:49 Відповісти
Вони зеками поля проходять. А для міських боїв використовують тих кого берегли( тому зеків і понабирали). Вде після їх прориву в Попасній їм стало ясно що вони закінчатся швидше чим візьмуть Бахмут. Тому і набрали зеків в ролі мяса. Невелику частину з яких взяли на підготовку для міських боїв( так як в місті треба вміти вести бій). Оця невелика частина влилась в ряди найманців які ще з 14 року воюють. Ось вони і закінчаться в Бахмуті. Якщо вони не закінчатся в Бахмуті то пройшовши зеками поля ворог буде використовувати ії в боях в Краматорську наприклад. Ясно?
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09.03.2023 10:00 Відповісти
То пвк є складовою частиною рашистської армії? Це ж приватна військова компанія, чи ні? Щось сирський з термінологією путається...
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09.03.2023 09:14 Відповісти
розбираєшся в сортах гівн..а?

вся рашиська "армія" і є орк з калашем - від псковскскаго дєсантніка до бурята, чмобіка та урок-вагнерів
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09.03.2023 09:27 Відповісти
А що тут розбирати? Є пвк, і є армія. І виходить так, що одне гівно крутіше іншого, а генерал це підтверджує.
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09.03.2023 09:33 Відповісти
крутіше і за фактом (ветерани-вагнера) і за посадою (урки позаду яких стоїх заградзагон)

Крутість вагнерів - здихати
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09.03.2023 09:40 Відповісти
Це терористи навіть за російськими законами. Вони не мають жодного відношення до воюючої сторони і на них як не розповсюджуються ніякі норми міжнародного права, так і їх можна нищити з прямою участю армій наших союзників і це не буде участю їх у війні.
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09.03.2023 09:53 Відповісти
В ЗСУ та рашистських генералів одна мета - знищення «Вагнера» і Пригожина,але хитро придумали щоб руками ЗСУ знищити
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09.03.2023 09:17 Відповісти
Дурня - достатньо одного прігожина прибрати, і ніякого "вагнера" не буде.
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09.03.2023 09:20 Відповісти
Тоді цікаво, чому днями суд ЄС зняв санкції з мамані цього покидька - Пригожиної Віолетти Кирівни. Може теж має громадянство однієї маленької страни.
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09.03.2023 09:28 Відповісти
Не знаю правда или нет, но читал что от обороны Бахмута, зависит карьера Сырского... Типа, если удержит то сохранит место и может пойти на повышение. Его давно уже Ермак хочет вместо Залужного поставить. Но пока что особых успехов у Сырского нету, что бы это назначение было обоснованным.
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09.03.2023 09:19 Відповісти
Завязывай с бразильскими сериалами, а то скатишься до "Сирьский внебрачный сын Зеленского"
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09.03.2023 09:23 Відповісти
а разве это не так сырского зешобла тащит во все говномарафоны как великого стратега а он только людей кладет ..
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09.03.2023 13:33 Відповісти
Як і його заслуги в обороні Києва - подивіться д/ф "Бій за Мощун". Там чітко говориться, що підрив дамби київського водосховища до річки Ірпінь та затоплення її пойми як раз і зупинило просування рашистів на столицю. Сирський зупинив, щас
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09.03.2023 09:26 Відповісти
Сирський один з командуючих ЗСУ.
На його рахунку оборона Києва і Харківська операція.

Харківська операція увійде в військові підручники


з усіма її плюсами і невеликими мінусами
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09.03.2023 09:34 Відповісти
Ну, давай сирського на головнокомандуючого, я ж не проти. Але якщо станеться, як у тій приказці "пливли-пливли, а біля берега втопились", історія буде в інших підручниках.
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09.03.2023 09:41 Відповісти
Українські Генерали, від Залужного до Сирського, Марченка, Кривоноса, Забродського, Муженка та решти довели свій професіоналізм та патріотизм.

За Українських Генералів не бзди і гівно на Цензорі не розмазуй! 👿
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09.03.2023 09:55 Відповісти
Соледар і Бахмут - то виключно відповідальність Сирського, якого командири внизу ненавидять. Він взагалі нікого не чує, психує і відповідає лише матом- того й ситуацією не володіє. Заїзджає пофоткатись. Обєктивно йому ніхто доповідати не хоче. Чому ж тоді рашисти швидко захватили Бучу, Ірпінь, Стоянку, Пущу Водицю, Гореничі, Макарів якщо як каже Сирський створив два кільця оборони Києва? Улюбленець Офісу.
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09.03.2023 10:24 Відповісти
@

У відповідь на запитання про те, що Збройні сили України нібито були готові відступити і чи президент Зеленський "не зловживає своїм військовим керівництвом, змушуючи їх тримати Бахмут", Порошенко сказав: "хочу звернути увагу, що основним джерелом цієї інформації є російський наратив. І я вважаю це частиною російської пропаганди. Оскільки я був Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України протягом п'яти років, я можу вам сказати, чому ми це робимо. Тому що нам потрібен один місяць для підготовки нових українських бригад і для отримання після рішення Рамштайну тисячі озброєних персональних транспортних засобів і бойових танків НАТО", - зазначив Порошенко.

"Це конче необхідно разом із ************, яких нам не вистачає зокрема і в Бахмуті, і ми платимо за це надзвичайно високу ціну. Це допоможе нам наприкінці березня, на початку квітня здійснити нашу наступальну операцію, яка буде надзвичайно важливою і надзвичайно обнадійливою. І в цій ситуації Бахмут абсолютно необхідний", - пояснив лідер "ЄС". Джерело:
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09.03.2023 09:24 Відповісти
Ну хто б ще від імені Генштабу співав пісні ОПЗЄ.

Так це вже було з Азовсталью... Наслідки марнославства ЗЄ всі пам'ятають.
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09.03.2023 09:24 Відповісти
Цікаво підмічено: достатно у вашій абревіатури змінити останню букву і, вуа-ля - ОПЗЖ. Оце так трюк, браво-браво
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09.03.2023 09:29 Відповісти
Так у ВР ОПЗЖ зараз злилася в екстазі з СН. По суті вони тепер брати навік.

Хоча до Офісу Повій Зеленського це не має стосунку.
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09.03.2023 09:33 Відповісти
Тобто як не має?
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09.03.2023 09:42 Відповісти
Про таких казали,:"Носиться з тим ....,мов дурень з писаною торбою".
Певно,чутки про самодурство цього пана були не чутками.
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09.03.2023 09:29 Відповісти
зростає інформпропаганда з обох боків.

реальні наслідки та вплив битви під бахмутом стануть відомі далеко згодом.

сторони приховують втрати, тож вірити всіляким експертам, що погадали на кавовій гущі то таке.

особисто я вірю лише покійному крісу кайлу, який сказав МИ ПРОСТО ВБИЛИ ВСІХ ПОГАНЦІВ. ВСЕ ИНШЕ НЕ ПРАЦЮЄ.
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09.03.2023 09:32 Відповісти
Знову чарочка?🤣🤣🤣
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09.03.2023 09:44 Відповісти
Оборона Бахмута - это мясорубка для пушечного мяса, которого в РФ - МНОГО! Поэтому терять эту мясорубку - не стоит... С другой стороны оборона - это не статика! Это динамика - разбили наши укрепления на передовой - и наши отошли на заранее подготовленные позиции. А мясорубка мобиков продолжается!!! Преступление это когда бросили оборудованные позиции и "отошли" в "чисто поле", где разгром - вопрос времени... Надо доверять нашим генералам - пока они "держат удар" второй армии мира...
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09.03.2023 09:39 Відповісти
Якої армія, коли мова про пвк? А це - найманці, терористи. Це наша армія воює з зеками, і зеки тиснуть, ось про що мова.
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09.03.2023 09:45 Відповісти
ще раз, вся рашиська армія - гівно!
немає в них реальних десантури або ПВК, є "расходнік" вагнеровець та морпех під Вугледаром.
Вони прийшли в Україну і тому мають тут здохнути.
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09.03.2023 09:50 Відповісти
Воюють з зеками тому, що абсолютна більшість, а це ні багато ні мало сотні тисяч чмобіків лише бунтують, відмовляючись іти у наступ та тікають з полю бою. І че нам наруку, бо знищивши вагнерівців, яких хоч і сила силена, але вони у меншості, ми переможемо, бо решта не піде вмирати за ху#ла та олігархів і вже довела це на полі бою
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09.03.2023 09:56 Відповісти
Ще й як тримають!

Слава українським Генералам, Офіцерам та Солдатам!
Слава ЗСУ!
Героям Слава, і мертвим, і живим!
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09.03.2023 09:45 Відповісти
Смотрю, что каждая кухарка в чате умнее в военном деле боевого генерала. Это примерно как едва зная правила игры в шахматы, упрекать гроссмейстера в слабых ходах, даже не подозревая что там давно форсированный вариант с неизбежным матом соперника.

Прекращайте воображать что вы умнее гроссмейстеров, ей богу.
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09.03.2023 09:58 Відповісти
Сирський в якомусь інтервью казав, що сам не вірив у повномасштабне вторгнення Росії. Навіть, коли російська армія зосередилася біля кордону, він думав, що напад станеться на східних рубежах. Як готував генерал оборону Києва? Її видно взагалі не готували. Почали тільки після 24 лютого.Потім цей Сирок спочатку прї@ав вспишку з Гостомельскьким десантом, Бучею, Ірпенем, а потім "дорулив" з Сверодонецьком, Лисичанськом. А тепер нагороджує подарунками в Бахмуті. Його давно Ермак хочет замість Главкома Залужного поставити.
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09.03.2023 10:06 Відповісти
Ти ще за Харківську операцію розскажи....
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09.03.2023 10:51 Відповісти
а как они ослабляли оборону Киева сырский забыл?
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09.03.2023 13:37 Відповісти
Актуальність оборони зростає з кількістю рашистських трупів. Чим більше трупів, тим менше м'яса залишається і тим легше м'ясорубці працювати. Спочатку м'ясорубка трохи підзабилася шаленою кількістю м'ясця, але таки перекрутила і відтепер вона лише набирає обертів і це вже стабільна тенденція.
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09.03.2023 10:06 Відповісти
Плять, какой бред. Как значение уже стабильно полу-окружённого города может только расти?
Ох, оно там накомандует с таким мышлением...
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09.03.2023 10:15 Відповісти
Що не день, тим більшає в коментах кацапів, 5-колонних підкацапників і найманих кацапо-ботів.
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09.03.2023 10:16 Відповісти
Про Сирского, как о военноначальнике, очень плохо отзывался Arty Green в своем ФБ. Не поленитесь. "Сходите" почитайте.
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09.03.2023 10:55 Відповісти
Зэки у вагнера хоть как-то подмотивированы в отличии от мобилизованных,поэтому и прут на ВСУ без оглядки,а не попрут так свои же прикончат..Сырский прав,в н.п.обороняться полегче.Главное, перемолоть больше орков с техникой,и подготовить резервы ВСУ к контрудару
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09.03.2023 13:25 Відповісти
да зеки мотивированы что их опустят после пол года боев - обратно на кичу не хотят никак - лучше сдохнуть
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09.03.2023 13:39 Відповісти
 
 