Актуальність утримання Бахмуту постійно тільки зростає, - Сирський

У боях за Бахмут російські загарбники втрачають найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська - штурмові загони ПВК "Вагнер".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Актуальність утримання Бахмуту постійно тільки зростає. Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська- штурмові загони Вагнера.



Заяви Пригожина в черговий раз підтверджують, що після захоплення вагнерівцями Бахмуту у противника будуть розв'язані руки і він зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці", - зазначив він.

За словами Сирського, це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмуту в загальній системі оборони нашого угруповання.

"Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста - тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю та героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора. Бої на Бахмутському напрямку тривають. Ворог кинув у бій свої найпідготовленіші підрозділи Вагнера. Разом з тим, нашим оборонцям вдається завдавати значних втрат ворогу – як особового складу, так і військової техніки. Кожен день стійкого опору дає нам дорогоцінний час для зменшення наступальних потужностей ворога", - додав він.

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