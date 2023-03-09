Актуальність утримання Бахмуту постійно тільки зростає, - Сирський
У боях за Бахмут російські загарбники втрачають найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська - штурмові загони ПВК "Вагнер".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center, про це заявив Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Актуальність утримання Бахмуту постійно тільки зростає. Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська- штурмові загони Вагнера.
Заяви Пригожина в черговий раз підтверджують, що після захоплення вагнерівцями Бахмуту у противника будуть розв'язані руки і він зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці", - зазначив він.
За словами Сирського, це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмуту в загальній системі оборони нашого угруповання.
"Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста - тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю та героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора. Бої на Бахмутському напрямку тривають. Ворог кинув у бій свої найпідготовленіші підрозділи Вагнера. Разом з тим, нашим оборонцям вдається завдавати значних втрат ворогу – як особового складу, так і військової техніки. Кожен день стійкого опору дає нам дорогоцінний час для зменшення наступальних потужностей ворога", - додав він.
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От що кажуть американці -
Захват Бахмута приведет к кульминации сил РФ на востоке Украины - ISW
По состоянию на 8 марта войскам РФ удалось занять не менее 50% города Бахмут.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-8-2023 ISW ). Аналитики отметили, что по состоянию на 7 марта ВСУ завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка. Об этом свидетельствуют визуальные доказательства и спутниковые снимки. Уже по состоянию на 8 марта войскам РФ удалось занять больше половины Бахмута (не менее 50%, как уточнили в ISW).
https://www.unian.net/war/zahvat-bahmuta-privedet-k-kulminacii-nastupleniya-armii-rf-na-vostoke-ukrainy-isw-12172431.html
Слухай дальше Арестовича, Піонтковського, Фейгіна.... Арестович ще рік назад балаболив що війна закінчиться через кілька тижнів.
До речі на податки цих помийок США постачають зброю Україні.
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1633736542328963074 2 хв
Мир подлецов и лицемеров:
New York Times - Пентагон блокирует передачу Соединенными Штатами доказательств о зверствах России в Украине Международному уголовному суду.
В Пентагоне опасаются создания прецедента, который может проложить путь к судебному преследованию американцев
Набагато важливіше, щоб США допомогли остаточно вигнати цю чуму з нашої землі, інакше ті злочини помножаться стократно..
почему командование ВСУ не может ввести в Бахмут в качестве решающего подкрепления , например, всего лишь одну полностью укомплектованную механизированную бригаду из резерва и таким образом сразу переломить ситуацию в Бахмуте в пользу ВСУ ?
Хоча, не думаю що пригожин настільки дурний щоб палити своїх преторіанців
вся рашиська "армія" і є орк з калашем - від псковскскаго дєсантніка до бурята, чмобіка та урок-вагнерів
Крутість вагнерів - здихати
На його рахунку оборона Києва і Харківська операція.
Харківська операція увійде в військові підручники
з усіма її плюсами і невеликими мінусами
За Українських Генералів не бзди і гівно на Цензорі не розмазуй! 👿
У відповідь на запитання про те, що Збройні сили України нібито були готові відступити і чи президент Зеленський "не зловживає своїм військовим керівництвом, змушуючи їх тримати Бахмут", Порошенко сказав: "хочу звернути увагу, що основним джерелом цієї інформації є російський наратив. І я вважаю це частиною російської пропаганди. Оскільки я був Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України протягом п'яти років, я можу вам сказати, чому ми це робимо. Тому що нам потрібен один місяць для підготовки нових українських бригад і для отримання після рішення Рамштайну тисячі озброєних персональних транспортних засобів і бойових танків НАТО", - зазначив Порошенко.
"Це конче необхідно разом із ************, яких нам не вистачає зокрема і в Бахмуті, і ми платимо за це надзвичайно високу ціну. Це допоможе нам наприкінці березня, на початку квітня здійснити нашу наступальну операцію, яка буде надзвичайно важливою і надзвичайно обнадійливою. І в цій ситуації Бахмут абсолютно необхідний", - пояснив лідер "ЄС". Джерело:
Так це вже було з Азовсталью... Наслідки марнославства ЗЄ всі пам'ятають.
Хоча до Офісу Повій Зеленського це не має стосунку.
Певно,чутки про самодурство цього пана були не чутками.
реальні наслідки та вплив битви під бахмутом стануть відомі далеко згодом.
сторони приховують втрати, тож вірити всіляким експертам, що погадали на кавовій гущі то таке.
особисто я вірю лише покійному крісу кайлу, який сказав МИ ПРОСТО ВБИЛИ ВСІХ ПОГАНЦІВ. ВСЕ ИНШЕ НЕ ПРАЦЮЄ.
немає в них реальних десантури або ПВК, є "расходнік" вагнеровець та морпех під Вугледаром.
Вони прийшли в Україну і тому мають тут здохнути.
Слава українським Генералам, Офіцерам та Солдатам!
Слава ЗСУ!
Героям Слава, і мертвим, і живим!
Прекращайте воображать что вы умнее гроссмейстеров, ей богу.
Ох, оно там накомандует с таким мышлением...