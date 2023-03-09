Актуальность удерживания Бахмута постоянно только растет, - Сырский
В боях за Бахмут российские захватчики теряют наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center, об этом заявил Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
"Актуальность удерживания Бахмута постоянно только растет. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту "крепость" враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды Вагнера.
Заявления Пригожина в очередной раз подтверждают, что после захвата вагнеровцами Бахмута у противника будут развязаны руки, и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике", - отметил он.
По словам Сырского, это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки.
"Тысячи врагов, погибших при штурме города, - тому яркое подтверждение.
Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора. Бои на Бахмутском направлении продолжаются. Враг бросил в бой свои самые подготовленные подразделения Вагнера. Вместе с тем, нашим защитникам удается наносить значительные потери врагу – как личного состава, так и военной техники. Каждый день стойкого сопротивления дает нам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей врага", – добавил он.
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От що кажуть американці -
Захват Бахмута приведет к кульминации сил РФ на востоке Украины - ISW
По состоянию на 8 марта войскам РФ удалось занять не менее 50% города Бахмут.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-8-2023 ISW ). Аналитики отметили, что по состоянию на 7 марта ВСУ завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка. Об этом свидетельствуют визуальные доказательства и спутниковые снимки. Уже по состоянию на 8 марта войскам РФ удалось занять больше половины Бахмута (не менее 50%, как уточнили в ISW).
https://www.unian.net/war/zahvat-bahmuta-privedet-k-kulminacii-nastupleniya-armii-rf-na-vostoke-ukrainy-isw-12172431.html
Слухай дальше Арестовича, Піонтковського, Фейгіна.... Арестович ще рік назад балаболив що війна закінчиться через кілька тижнів.
До речі на податки цих помийок США постачають зброю Україні.
@newkc14
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https://twitter.com/newkc14/status/1633736542328963074 2 хв
Мир подлецов и лицемеров:
New York Times - Пентагон блокирует передачу Соединенными Штатами доказательств о зверствах России в Украине Международному уголовному суду.
В Пентагоне опасаются создания прецедента, который может проложить путь к судебному преследованию американцев
Набагато важливіше, щоб США допомогли остаточно вигнати цю чуму з нашої землі, інакше ті злочини помножаться стократно..
почему командование ВСУ не может ввести в Бахмут в качестве решающего подкрепления , например, всего лишь одну полностью укомплектованную механизированную бригаду из резерва и таким образом сразу переломить ситуацию в Бахмуте в пользу ВСУ ?
Хоча, не думаю що пригожин настільки дурний щоб палити своїх преторіанців
вся рашиська "армія" і є орк з калашем - від псковскскаго дєсантніка до бурята, чмобіка та урок-вагнерів
Крутість вагнерів - здихати
На його рахунку оборона Києва і Харківська операція.
Харківська операція увійде в військові підручники
з усіма її плюсами і невеликими мінусами
За Українських Генералів не бзди і гівно на Цензорі не розмазуй! 👿
У відповідь на запитання про те, що Збройні сили України нібито були готові відступити і чи президент Зеленський "не зловживає своїм військовим керівництвом, змушуючи їх тримати Бахмут", Порошенко сказав: "хочу звернути увагу, що основним джерелом цієї інформації є російський наратив. І я вважаю це частиною російської пропаганди. Оскільки я був Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України протягом п'яти років, я можу вам сказати, чому ми це робимо. Тому що нам потрібен один місяць для підготовки нових українських бригад і для отримання після рішення Рамштайну тисячі озброєних персональних транспортних засобів і бойових танків НАТО", - зазначив Порошенко.
"Це конче необхідно разом із ************, яких нам не вистачає зокрема і в Бахмуті, і ми платимо за це надзвичайно високу ціну. Це допоможе нам наприкінці березня, на початку квітня здійснити нашу наступальну операцію, яка буде надзвичайно важливою і надзвичайно обнадійливою. І в цій ситуації Бахмут абсолютно необхідний", - пояснив лідер "ЄС". Джерело:
Так це вже було з Азовсталью... Наслідки марнославства ЗЄ всі пам'ятають.
Хоча до Офісу Повій Зеленського це не має стосунку.
Певно,чутки про самодурство цього пана були не чутками.
реальні наслідки та вплив битви під бахмутом стануть відомі далеко згодом.
сторони приховують втрати, тож вірити всіляким експертам, що погадали на кавовій гущі то таке.
особисто я вірю лише покійному крісу кайлу, який сказав МИ ПРОСТО ВБИЛИ ВСІХ ПОГАНЦІВ. ВСЕ ИНШЕ НЕ ПРАЦЮЄ.
немає в них реальних десантури або ПВК, є "расходнік" вагнеровець та морпех під Вугледаром.
Вони прийшли в Україну і тому мають тут здохнути.
Слава українським Генералам, Офіцерам та Солдатам!
Слава ЗСУ!
Героям Слава, і мертвим, і живим!
Прекращайте воображать что вы умнее гроссмейстеров, ей богу.
Ох, оно там накомандует с таким мышлением...