РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7628 посетителей онлайн
Новости Война
9 848 64

Актуальность удерживания Бахмута постоянно только растет, - Сырский

бахмут

В боях за Бахмут российские захватчики теряют наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center, об этом заявил Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

"Актуальность удерживания Бахмута постоянно только растет. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту "крепость" враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды Вагнера.

Заявления Пригожина в очередной раз подтверждают, что после захвата вагнеровцами Бахмута у противника будут развязаны руки, и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике", - отметил он.

По словам Сырского, это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки.

"Тысячи врагов, погибших при штурме города, - тому яркое подтверждение.

Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора. Бои на Бахмутском направлении продолжаются. Враг бросил в бой свои самые подготовленные подразделения Вагнера. Вместе с тем, нашим защитникам удается наносить значительные потери врагу – как личного состава, так и военной техники. Каждый день стойкого сопротивления дает нам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей врага", – добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прямое попадание мины по "вагнеровцам" в Бахмуте. ВИДЕО

Бахмут (1604) ВСУ (6695) Александр Сырский (621)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Завязывай с бразильскими сериалами, а то скатишься до "Сирьский внебрачный сын Зеленского"
показать весь комментарий
09.03.2023 09:23 Ответить
+10
а чи не ті ,помийки інформаційні кричали ,що Київ впаде і Україна здасться?
показать весь комментарий
09.03.2023 09:18 Ответить
+8
А скільки людей втрачає Україна під Бахмутом ? Люди для зеленої падли нічого не варті . Що баби еще нарожают ?
показать весь комментарий
09.03.2023 09:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наша влада бреше, та прибріхує дуже часто....
От що кажуть американці -

Захват Бахмута приведет к кульминации сил РФ на востоке Украины - ISW

По состоянию на 8 марта войскам РФ удалось занять не менее 50% города Бахмут.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-8-2023 ISW ). Аналитики отметили, что по состоянию на 7 марта ВСУ завершили контролируемый отход из восточного Бахмута через реку Бахмутка. Об этом свидетельствуют визуальные доказательства и спутниковые снимки. Уже по состоянию на 8 марта войскам РФ удалось занять больше половины Бахмута (не менее 50%, как уточнили в ISW).

https://www.unian.net/war/zahvat-bahmuta-privedet-k-kulminacii-nastupleniya-armii-rf-na-vostoke-ukrainy-isw-12172431.html
показать весь комментарий
09.03.2023 09:13 Ответить
а чи не ті ,помийки інформаційні кричали ,що Київ впаде і Україна здасться?
показать весь комментарий
09.03.2023 09:18 Ответить
Інститут вивчення війни - це помийки ????
Слухай дальше Арестовича, Піонтковського, Фейгіна.... Арестович ще рік назад балаболив що війна закінчиться через кілька тижнів.
До речі на податки цих помийок США постачають зброю Україні.
показать весь комментарий
09.03.2023 10:09 Ответить
Наші хоч знають про це? Бо там 8000 українських штурмовиків заходить.
показать весь комментарий
09.03.2023 11:44 Ответить
Такий розклад вже був кілька днів і за мапами DeepState і за останню добу теж ворог вже довго майже не просувається. А щоб захопити решту Бахмуту йому потрібно буде витратити значно більше сил, бо зараз він зупинився перед річкою Бахмутівкою, де можна потопити силу силену ворожого війська, які будуть вкрай вразливими, коли будуть її перетинати і солдати стануть ідеальними мішенями, ворог навіть за кілька місяців не зможу зруйнувати міцну промзону, а у багатоповерховій забудові можна влаштувати ворогу справжнє пекло міського бою, відстрілюючи його з кожного вікна
показать весь комментарий
09.03.2023 09:45 Ответить
Kavkaz Center

@newkc14

·

https://twitter.com/newkc14/status/1633736542328963074 2 хв

Мир подлецов и лицемеров:

New York Times - Пентагон блокирует передачу Соединенными Штатами доказательств о зверствах России в Украине Международному уголовному суду.

В Пентагоне опасаются создания прецедента, который может проложить путь к судебному преследованию американцев
показать весь комментарий
09.03.2023 09:52 Ответить
Світ завжди таким був, теж мені відкриття. Національні інтереси і громадяни в кожної «нормальної» держави завжди на першому місці.
Набагато важливіше, щоб США допомогли остаточно вигнати цю чуму з нашої землі, інакше ті злочини помножаться стократно..
показать весь комментарий
09.03.2023 10:05 Ответить
Пентагон хоч це і військова організація з залізною військовою дисципліною та субординацією, але це не Червона армія з курсом лінії партії та комісарами, які тримають пістолет біля сроні кожного начальника. Нажаль, у Пентагоні, як і у американському суспільстві є як і прихильники, так вороги Україні і не факт, що до його лав не можуть не потрапити російські кроти, а ще більш вірогідніше трампісти у формі і те, що відбувається - це може бути банальним військовим злочином, який буде розслідуваним і винних покарано і це аж ніяк не позиція Пентагону вцілому. І головне те, що раз цей факт став здобутком суспільства і вирвався до преси, це говорить лише про те, що Пентагон непримирений до такої позиції, бо якби було інакще, то цей сор ніхто б так і не виніс з хати, бо Пентагон це організація, яка дотримується секретності.
показать весь комментарий
09.03.2023 10:22 Ответить
Вопрос к тем, кто разбирается в военном деле, в тактике:

почему командование ВСУ не может ввести в Бахмут в качестве решающего подкрепления , например, всего лишь одну полностью укомплектованную механизированную бригаду из резерва и таким образом сразу переломить ситуацию в Бахмуте в пользу ВСУ ?
показать весь комментарий
09.03.2023 20:00 Ответить
А скільки людей втрачає Україна під Бахмутом ? Люди для зеленої падли нічого не варті . Що баби еще нарожают ?
показать весь комментарий
09.03.2023 09:13 Ответить
Так, пані, спокійніше, бо щось про плешиве падло якось мимо каси - плешиве падло #уйло, а зелене падло, на жаль, на банковій
показать весь комментарий
09.03.2023 09:36 Ответить
В п'ять разів менше за нас і це неспростовні дані західної розвідки. Без втрат ворога ніяк не зупинити і це не тільки втрати, від яких нікуди не дітись, бо далеко не факт, що в іншому місці ми втратили б менше воїнів, бо ворог нікуди б не дівся, якби ми залишили Бахмут без бою, а ще й доцільні, бо завдаючі ворогу такі втрати і втрачаючи набагато менше солдат, ми ефективно зупиняємо його наступальний потенціал.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:49 Ответить
если бы сырский зеленский послали для обороны Бахмута и своих родственников тогда нет вопросов - а так не совсем честно по отношению к другим воинам
показать весь комментарий
09.03.2023 13:29 Ответить
Яущо не під Бахмутом то під Словянском. Якщо ти не розумієш що сказав Сирський то розжую: для того щоб вагнер втратив своїх спеців а не зеків потрібні міські бої.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:52 Ответить
Как может быть сброд тюремный вагнеровский быть наиболее профессионально подготовленным? Только и читаешь и видишь от наших бойцов на передовой которые их обнуляют, что они идут толпами как на убой, разве профессионально обученные ходят толпой на убой? Или что теперь установка у командования говорить что вагнеровцы самые боеспособные?
показать весь комментарий
09.03.2023 09:14 Ответить
Ну, виходить так, що їх професійно навчили ходити "толпой на убой". Правда дивно чути таке від професійного військового у чині генерала?
показать весь комментарий
09.03.2023 09:16 Ответить
Був би молодшим, пішов би. А так не беруть...
показать весь комментарий
09.03.2023 09:47 Ответить
Є вагнерівці "першокласні" - не щойно мобілізовані уроки, а колишні військові головорізи ветерани африк-сірій.
Хоча, не думаю що пригожин настільки дурний щоб палити своїх преторіанців
показать весь комментарий
09.03.2023 09:23 Ответить
Тем более сами пленные урки рассказывали, что ветераны сирийские у них командиры и их гонят в атаку
показать весь комментарий
09.03.2023 09:49 Ответить
Вони зеками поля проходять. А для міських боїв використовують тих кого берегли( тому зеків і понабирали). Вде після їх прориву в Попасній їм стало ясно що вони закінчатся швидше чим візьмуть Бахмут. Тому і набрали зеків в ролі мяса. Невелику частину з яких взяли на підготовку для міських боїв( так як в місті треба вміти вести бій). Оця невелика частина влилась в ряди найманців які ще з 14 року воюють. Ось вони і закінчаться в Бахмуті. Якщо вони не закінчатся в Бахмуті то пройшовши зеками поля ворог буде використовувати ії в боях в Краматорську наприклад. Ясно?
показать весь комментарий
09.03.2023 10:00 Ответить
То пвк є складовою частиною рашистської армії? Це ж приватна військова компанія, чи ні? Щось сирський з термінологією путається...
показать весь комментарий
09.03.2023 09:14 Ответить
розбираєшся в сортах гівн..а?

вся рашиська "армія" і є орк з калашем - від псковскскаго дєсантніка до бурята, чмобіка та урок-вагнерів
показать весь комментарий
09.03.2023 09:27 Ответить
А що тут розбирати? Є пвк, і є армія. І виходить так, що одне гівно крутіше іншого, а генерал це підтверджує.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:33 Ответить
крутіше і за фактом (ветерани-вагнера) і за посадою (урки позаду яких стоїх заградзагон)

Крутість вагнерів - здихати
показать весь комментарий
09.03.2023 09:40 Ответить
Це терористи навіть за російськими законами. Вони не мають жодного відношення до воюючої сторони і на них як не розповсюджуються ніякі норми міжнародного права, так і їх можна нищити з прямою участю армій наших союзників і це не буде участю їх у війні.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:53 Ответить
В ЗСУ та рашистських генералів одна мета - знищення «Вагнера» і Пригожина,але хитро придумали щоб руками ЗСУ знищити
показать весь комментарий
09.03.2023 09:17 Ответить
Дурня - достатньо одного прігожина прибрати, і ніякого "вагнера" не буде.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:20 Ответить
Тоді цікаво, чому днями суд ЄС зняв санкції з мамані цього покидька - Пригожиної Віолетти Кирівни. Може теж має громадянство однієї маленької страни.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:28 Ответить
Не знаю правда или нет, но читал что от обороны Бахмута, зависит карьера Сырского... Типа, если удержит то сохранит место и может пойти на повышение. Его давно уже Ермак хочет вместо Залужного поставить. Но пока что особых успехов у Сырского нету, что бы это назначение было обоснованным.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:19 Ответить
Завязывай с бразильскими сериалами, а то скатишься до "Сирьский внебрачный сын Зеленского"
показать весь комментарий
09.03.2023 09:23 Ответить
а разве это не так сырского зешобла тащит во все говномарафоны как великого стратега а он только людей кладет ..
показать весь комментарий
09.03.2023 13:33 Ответить
Як і його заслуги в обороні Києва - подивіться д/ф "Бій за Мощун". Там чітко говориться, що підрив дамби київського водосховища до річки Ірпінь та затоплення її пойми як раз і зупинило просування рашистів на столицю. Сирський зупинив, щас
показать весь комментарий
09.03.2023 09:26 Ответить
Сирський один з командуючих ЗСУ.
На його рахунку оборона Києва і Харківська операція.

Харківська операція увійде в військові підручники


з усіма її плюсами і невеликими мінусами
показать весь комментарий
09.03.2023 09:34 Ответить
Ну, давай сирського на головнокомандуючого, я ж не проти. Але якщо станеться, як у тій приказці "пливли-пливли, а біля берега втопились", історія буде в інших підручниках.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:41 Ответить
Українські Генерали, від Залужного до Сирського, Марченка, Кривоноса, Забродського, Муженка та решти довели свій професіоналізм та патріотизм.

За Українських Генералів не бзди і гівно на Цензорі не розмазуй! 👿
показать весь комментарий
09.03.2023 09:55 Ответить
Соледар і Бахмут - то виключно відповідальність Сирського, якого командири внизу ненавидять. Він взагалі нікого не чує, психує і відповідає лише матом- того й ситуацією не володіє. Заїзджає пофоткатись. Обєктивно йому ніхто доповідати не хоче. Чому ж тоді рашисти швидко захватили Бучу, Ірпінь, Стоянку, Пущу Водицю, Гореничі, Макарів якщо як каже Сирський створив два кільця оборони Києва? Улюбленець Офісу.
показать весь комментарий
09.03.2023 10:24 Ответить
@

У відповідь на запитання про те, що Збройні сили України нібито були готові відступити і чи президент Зеленський "не зловживає своїм військовим керівництвом, змушуючи їх тримати Бахмут", Порошенко сказав: "хочу звернути увагу, що основним джерелом цієї інформації є російський наратив. І я вважаю це частиною російської пропаганди. Оскільки я був Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України протягом п'яти років, я можу вам сказати, чому ми це робимо. Тому що нам потрібен один місяць для підготовки нових українських бригад і для отримання після рішення Рамштайну тисячі озброєних персональних транспортних засобів і бойових танків НАТО", - зазначив Порошенко.

"Це конче необхідно разом із ************, яких нам не вистачає зокрема і в Бахмуті, і ми платимо за це надзвичайно високу ціну. Це допоможе нам наприкінці березня, на початку квітня здійснити нашу наступальну операцію, яка буде надзвичайно важливою і надзвичайно обнадійливою. І в цій ситуації Бахмут абсолютно необхідний", - пояснив лідер "ЄС". Джерело:
показать весь комментарий
09.03.2023 09:24 Ответить
Ну хто б ще від імені Генштабу співав пісні ОПЗЄ.

Так це вже було з Азовсталью... Наслідки марнославства ЗЄ всі пам'ятають.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:24 Ответить
Цікаво підмічено: достатно у вашій абревіатури змінити останню букву і, вуа-ля - ОПЗЖ. Оце так трюк, браво-браво
показать весь комментарий
09.03.2023 09:29 Ответить
Так у ВР ОПЗЖ зараз злилася в екстазі з СН. По суті вони тепер брати навік.

Хоча до Офісу Повій Зеленського це не має стосунку.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:33 Ответить
Тобто як не має?
показать весь комментарий
09.03.2023 09:42 Ответить
Про таких казали,:"Носиться з тим ....,мов дурень з писаною торбою".
Певно,чутки про самодурство цього пана були не чутками.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:29 Ответить
зростає інформпропаганда з обох боків.

реальні наслідки та вплив битви під бахмутом стануть відомі далеко згодом.

сторони приховують втрати, тож вірити всіляким експертам, що погадали на кавовій гущі то таке.

особисто я вірю лише покійному крісу кайлу, який сказав МИ ПРОСТО ВБИЛИ ВСІХ ПОГАНЦІВ. ВСЕ ИНШЕ НЕ ПРАЦЮЄ.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:32 Ответить
Знову чарочка?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
09.03.2023 09:44 Ответить
Оборона Бахмута - это мясорубка для пушечного мяса, которого в РФ - МНОГО! Поэтому терять эту мясорубку - не стоит... С другой стороны оборона - это не статика! Это динамика - разбили наши укрепления на передовой - и наши отошли на заранее подготовленные позиции. А мясорубка мобиков продолжается!!! Преступление это когда бросили оборудованные позиции и "отошли" в "чисто поле", где разгром - вопрос времени... Надо доверять нашим генералам - пока они "держат удар" второй армии мира...
показать весь комментарий
09.03.2023 09:39 Ответить
Якої армія, коли мова про пвк? А це - найманці, терористи. Це наша армія воює з зеками, і зеки тиснуть, ось про що мова.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:45 Ответить
ще раз, вся рашиська армія - гівно!
немає в них реальних десантури або ПВК, є "расходнік" вагнеровець та морпех під Вугледаром.
Вони прийшли в Україну і тому мають тут здохнути.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:50 Ответить
Воюють з зеками тому, що абсолютна більшість, а це ні багато ні мало сотні тисяч чмобіків лише бунтують, відмовляючись іти у наступ та тікають з полю бою. І че нам наруку, бо знищивши вагнерівців, яких хоч і сила силена, але вони у меншості, ми переможемо, бо решта не піде вмирати за ху#ла та олігархів і вже довела це на полі бою
показать весь комментарий
09.03.2023 09:56 Ответить
Ще й як тримають!

Слава українським Генералам, Офіцерам та Солдатам!
Слава ЗСУ!
Героям Слава, і мертвим, і живим!
показать весь комментарий
09.03.2023 09:45 Ответить
Смотрю, что каждая кухарка в чате умнее в военном деле боевого генерала. Это примерно как едва зная правила игры в шахматы, упрекать гроссмейстера в слабых ходах, даже не подозревая что там давно форсированный вариант с неизбежным матом соперника.

Прекращайте воображать что вы умнее гроссмейстеров, ей богу.
показать весь комментарий
09.03.2023 09:58 Ответить
Сирський в якомусь інтервью казав, що сам не вірив у повномасштабне вторгнення Росії. Навіть, коли російська армія зосередилася біля кордону, він думав, що напад станеться на східних рубежах. Як готував генерал оборону Києва? Її видно взагалі не готували. Почали тільки після 24 лютого.Потім цей Сирок спочатку прї@ав вспишку з Гостомельскьким десантом, Бучею, Ірпенем, а потім "дорулив" з Сверодонецьком, Лисичанськом. А тепер нагороджує подарунками в Бахмуті. Його давно Ермак хочет замість Главкома Залужного поставити.
показать весь комментарий
09.03.2023 10:06 Ответить
Ти ще за Харківську операцію розскажи....
показать весь комментарий
09.03.2023 10:51 Ответить
а как они ослабляли оборону Киева сырский забыл?
показать весь комментарий
09.03.2023 13:37 Ответить
Актуальність оборони зростає з кількістю рашистських трупів. Чим більше трупів, тим менше м'яса залишається і тим легше м'ясорубці працювати. Спочатку м'ясорубка трохи підзабилася шаленою кількістю м'ясця, але таки перекрутила і відтепер вона лише набирає обертів і це вже стабільна тенденція.
показать весь комментарий
09.03.2023 10:06 Ответить
Плять, какой бред. Как значение уже стабильно полу-окружённого города может только расти?
Ох, оно там накомандует с таким мышлением...
показать весь комментарий
09.03.2023 10:15 Ответить
Що не день, тим більшає в коментах кацапів, 5-колонних підкацапників і найманих кацапо-ботів.
показать весь комментарий
09.03.2023 10:16 Ответить
Про Сирского, как о военноначальнике, очень плохо отзывался Arty Green в своем ФБ. Не поленитесь. "Сходите" почитайте.
показать весь комментарий
09.03.2023 10:55 Ответить
Зэки у вагнера хоть как-то подмотивированы в отличии от мобилизованных,поэтому и прут на ВСУ без оглядки,а не попрут так свои же прикончат..Сырский прав,в н.п.обороняться полегче.Главное, перемолоть больше орков с техникой,и подготовить резервы ВСУ к контрудару
показать весь комментарий
09.03.2023 13:25 Ответить
да зеки мотивированы что их опустят после пол года боев - обратно на кичу не хотят никак - лучше сдохнуть
показать весь комментарий
09.03.2023 13:39 Ответить
 
 