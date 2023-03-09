Актуальность удерживания Бахмута постоянно только растет, - Сырский

В боях за Бахмут российские захватчики теряют наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды ЧВК "Вагнер".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center, об этом заявил Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

"Актуальность удерживания Бахмута постоянно только растет. Каждый день обороны города позволяет нам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. В то же время в боях за эту "крепость" враг теряет наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды Вагнера.

Заявления Пригожина в очередной раз подтверждают, что после захвата вагнеровцами Бахмута у противника будут развязаны руки, и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике", - отметил он.

По словам Сырского, это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны нашей группировки.

"Тысячи врагов, погибших при штурме города, - тому яркое подтверждение.

Горжусь мужеством и героизмом наших воинов, которые своей стойкостью срывают планы агрессора. Бои на Бахмутском направлении продолжаются. Враг бросил в бой свои самые подготовленные подразделения Вагнера. Вместе с тем, нашим защитникам удается наносить значительные потери врагу – как личного состава, так и военной техники. Каждый день стойкого сопротивления дает нам драгоценное время для уменьшения наступательных мощностей врага", – добавил он.

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