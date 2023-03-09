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У Харкові метро та електротранспорт не працюють після нічної атаки

метро,харків,харківське

Внаслідок російських обстрілів енергоструктури у Харкові не працює наземний електротранспорт. Метро працює лише як укриття.

Про це повідомила Харківська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих обстрілів енергоструктури у Харкові не працює наземний електротранспорт. Замість нього на маршрути виведені автобуси по схемі блек-ауту.

Також не перевозить пасажирів метрополітен - підземка працює у режимі укриття", - йдеться у повідомленні.

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У міськраді зазначили, що всі комунальні та енергослужби працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Як повідомлялось, в ніч на 9 березня росіяни завдали 15 ракетних ударів по Харкову і області.

Автор: 

Метрополітен (1422) транспорт (1409) Харків (5702) тролейбус (49)


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Так треба більше розповідати,що не тільки світло в домах не вимикаєте а й освітлення вулиць вмикнули.Задовбали вже своїм піаром.
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09.03.2023 10:22 Відповісти
 
 