В Харькове метро и электротранспорт не работают после ночной атаки
В результате российских обстрелов энергоинфраструктуры в Харькове не работает наземный электротранспорт. Метро работает только как укрытие.
Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
В результате вражеских обстрелов энергоструктуры в Харькове не работает наземный электротранспорт. Вместо него на маршруты выведены автобусы по схеме блэк-аута.
Также не перевозит пассажиров метрополитен – подземка работает в режиме укрытия", - говорится в сообщении.
В горсовете отметили, что все коммунальные и энергослужбы работают над устранением последствий обстрелов.
Как сообщалось, в ночь на 9 марта россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области.
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Gir Mihal #551233
показать весь комментарий09.03.2023 10:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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