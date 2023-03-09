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В Харькове метро и электротранспорт не работают после ночной атаки

метро,харків,харківське

В результате российских обстрелов энергоинфраструктуры в Харькове не работает наземный электротранспорт. Метро работает только как укрытие.

Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

В результате вражеских обстрелов энергоструктуры в Харькове не работает наземный электротранспорт. Вместо него на маршруты выведены автобусы по схеме блэк-аута.

Также не перевозит пассажиров метрополитен – подземка работает в режиме укрытия", - говорится в сообщении.

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В горсовете отметили, что все коммунальные и энергослужбы работают над устранением последствий обстрелов.

Как сообщалось, в ночь на 9 марта россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области.

Метрополитен (1017) транспорт (1758) Харьков (7580) троллейбус (13)


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Так треба більше розповідати,що не тільки світло в домах не вимикаєте а й освітлення вулиць вмикнули.Задовбали вже своїм піаром.
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09.03.2023 10:22 Ответить
 
 