В Харькове метро и электротранспорт не работают после ночной атаки

В результате российских обстрелов энергоинфраструктуры в Харькове не работает наземный электротранспорт. Метро работает только как укрытие.

Об этом сообщил Харьковский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

В результате вражеских обстрелов энергоструктуры в Харькове не работает наземный электротранспорт. Вместо него на маршруты выведены автобусы по схеме блэк-аута.

Также не перевозит пассажиров метрополитен – подземка работает в режиме укрытия", - говорится в сообщении.

Читайте: Ракетный удар по Харьковщине: попадание в объекты инфраструктуры, двор частного дома, - ОВА

В горсовете отметили, что все коммунальные и энергослужбы работают над устранением последствий обстрелов.

Как сообщалось, в ночь на 9 марта россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харькову и области.