Росіяни в районі Бахмуту посилилися підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ, - Череватий

Впродовж доби на Бахмутському напрямку відбулося 41 бойове зіткнення, вбито 127 російських окупантів. Ще 135 дістали поранення.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмут і надалі - головний напрямок удару ворога. Тільки за цю добу там по всій лінії Бахмутського фронту: Горіхово-Василівка, Дубово-Василівка, в самому Бахмуті, Іванівське, Олександро-Шультине - всюди ворог завдавав ударів із різних типів артилерії. 128 ударів було загалом завдано в цьому напрямку, в районі самого Бахмуту 20 обстрілів", - сказав він.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку відбулося за добу 41 бойове зіткнення, 19 з яких у районі міста Бахмут.

"Було вбито 127 ворогів, 135 зазнали поранень різного ступеню", - додав речник.

"Взагалі тактика їхніх дій це в основному малими тактичними піхотними групами, перш за все "Вагнера", вони менше застосовують бронетехніку. Останнім часом спостерігаємо, що вони посилилися підрозділами повітряно-десантних військ і механізованих. Також артилерійську підтримку їм надає регулярне військо", - пояснив він.

Череватий додав, що ворог втратив велику кількість бронетехніки і змушений застосовувати навіть ті старі види, які були зняті з озброєння.

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