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Новини Війна
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Росіяни в районі Бахмуту посилилися підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ, - Череватий

бахмут

Впродовж доби на Бахмутському напрямку відбулося 41 бойове зіткнення, вбито 127 російських окупантів. Ще 135 дістали поранення.

Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.

"Бахмут і надалі - головний напрямок удару ворога. Тільки за цю добу там по всій лінії Бахмутського фронту: Горіхово-Василівка, Дубово-Василівка, в самому Бахмуті, Іванівське, Олександро-Шультине - всюди ворог завдавав ударів із різних типів артилерії. 128 ударів було загалом завдано в цьому напрямку, в районі самого Бахмуту 20 обстрілів", - сказав він.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку відбулося за добу 41 бойове зіткнення, 19 з яких у районі міста Бахмут.

"Було вбито 127 ворогів, 135 зазнали поранень різного ступеню", - додав речник.

"Взагалі тактика їхніх дій це в основному малими тактичними піхотними групами, перш за все "Вагнера", вони менше застосовують бронетехніку. Останнім часом спостерігаємо, що вони посилилися підрозділами повітряно-десантних військ і механізованих. Також артилерійську підтримку їм надає регулярне військо", - пояснив він.

Череватий додав, що ворог втратив велику кількість бронетехніки і змушений застосовувати навіть ті старі види, які були зняті з озброєння.

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Бахмут (1562) ЗСУ (7674)


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Командування знає що робити.Отже ,завтра цифри "падших" поновляться.
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09.03.2023 11:27 Відповісти
Как и с Соледаром. Дебильные росгенералы прислали их чтобы все лавры не достались зекам.
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09.03.2023 11:32 Відповісти
Де отой жданов, який розповідав, що у них вже нічого нема?
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09.03.2023 11:43 Відповісти
так отож, де Данілов, Буданов і інші "пророки" що заявляли про вичерпаний ресурс ракет та Шахедів???
Сьогоднішній обстріл і пошкодження свідчать про те ракети в них є і що гірше кацапи мабудь продовжують їх виготовляти
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09.03.2023 12:41 Відповісти
Морпіхи чудово передохли і десатників так же покладуть. Всі однаково перетворюються на фарш без броні та підтримки артилерії, коли снаряди у ворога зходять нанівець. М'ясорубка не розрізняє родів військ і всіх перемеле, кому жити набридло і хто влізе до неї.
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09.03.2023 11:43 Відповісти
Протягом останнього тижня з кожної праски неслося, що рашисти вже повністю виснажилися під Бахмутом. А воно он як...
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09.03.2023 11:52 Відповісти
ДОВІТРУдесантних та МЕСКАЛІНозованих
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09.03.2023 12:23 Відповісти
Росіяни в районі Бахмуту посилилися підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ, - Череватий
Неправильно викладена інформація Треба так: "Росіяни в районі Бахмуту посилилися підрозділами, одягнутими у форму повітряно-десантних та механізованих військ та озброєних їх штатною зброєю, якою забули як користуваться"
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09.03.2023 12:31 Відповісти
 
 