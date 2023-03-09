Росіяни в районі Бахмуту посилилися підрозділами повітряно-десантних та механізованих військ, - Череватий
Впродовж доби на Бахмутському напрямку відбулося 41 бойове зіткнення, вбито 127 російських окупантів. Ще 135 дістали поранення.
Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, передає Цензор.НЕТ.
"Бахмут і надалі - головний напрямок удару ворога. Тільки за цю добу там по всій лінії Бахмутського фронту: Горіхово-Василівка, Дубово-Василівка, в самому Бахмуті, Іванівське, Олександро-Шультине - всюди ворог завдавав ударів із різних типів артилерії. 128 ударів було загалом завдано в цьому напрямку, в районі самого Бахмуту 20 обстрілів", - сказав він.
За словами Череватого, на Бахмутському напрямку відбулося за добу 41 бойове зіткнення, 19 з яких у районі міста Бахмут.
"Було вбито 127 ворогів, 135 зазнали поранень різного ступеню", - додав речник.
"Взагалі тактика їхніх дій це в основному малими тактичними піхотними групами, перш за все "Вагнера", вони менше застосовують бронетехніку. Останнім часом спостерігаємо, що вони посилилися підрозділами повітряно-десантних військ і механізованих. Також артилерійську підтримку їм надає регулярне військо", - пояснив він.
Череватий додав, що ворог втратив велику кількість бронетехніки і змушений застосовувати навіть ті старі види, які були зняті з озброєння.
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Сьогоднішній обстріл і пошкодження свідчать про те ракети в них є і що гірше кацапи мабудь продовжують їх виготовляти
Неправильно викладена інформація Треба так: "Росіяни в районі Бахмуту посилилися підрозділами, одягнутими у форму повітряно-десантних та механізованих військ та озброєних їх штатною зброєю, якою забули як користуваться"