У Тернопільській області зафіксовано падіння уламків російської ракети, пошкоджено житлові будинки, - ОВА

Уламки російської ракети зафіксовані у Тернопільській області.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено 5 будівель, одна з яких житлова. Жертв та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що вибухотехніки не виявили серед уламків небезпечних частин, проте місце інциденту може бути уражене залишками ракетного палива.

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На місці події працюють слідчі, а також рятувальники.