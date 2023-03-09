У Тернопільській області зафіксовано падіння уламків російської ракети, пошкоджено житлові будинки, - ОВА
Уламки російської ракети зафіксовані у Тернопільській області.
Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
"На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено 5 будівель, одна з яких житлова. Жертв та потерпілих немає", - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що вибухотехніки не виявили серед уламків небезпечних частин, проте місце інциденту може бути уражене залишками ракетного палива.
На місці події працюють слідчі, а також рятувальники.
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