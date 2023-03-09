Сили ППО знищили 34 крилаті ракети та 4 БПЛА "Shahed", - Залужний

Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.



Здійснив 81 пуск ракет різного базування:



- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;

- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

-13 пусків зенітних керованих ракет С-300", - йдеться в повідомленні.

За даними Залужного, окупанти також здійснили 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131". Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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