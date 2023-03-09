Сили ППО знищили 34 крилаті ракети та 4 БПЛА "Shahed", - Залужний
Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.
Здійснив 81 пуск ракет різного базування:
- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
-13 пусків зенітних керованих ракет С-300", - йдеться в повідомленні.
За даними Залужного, окупанти також здійснили 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".
"Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131". Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
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Кацапи запустили 6 Кинжалів, судячи з повідомлення, вони, Нажаль, всі долетіли…
Або кацапи у відчаї, або мають більше, ніж ми сподіваємось..
І будьте певні, всі, хто працює над "Кинджалами", "Калібрами" або іншою зброєю, є на постійному спостереженні ФСБ. Перевербувати майже нереально: або контррозвідка спрацює, або сам наляканий підвалами півень побіжить до куратора. У нас нещодавно мер Очакова сам здав СБУ вербувальника.
Там єдиний вихід - це через криміналітет, біткойнами. Може, тоді хтось просто за гроші наважиться прибрати ключову фігуру виробництва. Але це робота ГУР. Хто там у нас очолює ГУР?
У такому випадку, яку ж програму знищив найвеличніВшивий?
Грім, Нептун, Вільха
Русня винахідлива, постійно щось нове вигадує.
Цікаво, яку роль зіграли повітряні кульки?
А балістичні , на жаль , немає чим збивати .
А цей вже руйнівніший на порядок.
Щось вони таке вигадали, до чого наше ППО виявилось не готовим.
Знищена лише половина "Шахедів". Можу припустити, що "Шахеди" випустили не до, а після ракет, коли ППО мала перезаряджатись. Вночі неможливо збити з кулеметів, а ПЗРК мало.
у якоі руки- крюки із дупи виросли і пропиті мізки наскрізь 😡
Здохните всі на нашій святій землі 😠
бо нам з вами не по дорозі !!