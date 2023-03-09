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Сили ППО знищили 34 крилаті ракети та 4 БПЛА "Shahed", - Залужний

ппо

Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі противник завдав масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури України.

Здійснив 81 пуск ракет різного базування:

- 28 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 пусків крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 пусків крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 пусків керованих авіаційних ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
-13 пусків зенітних керованих ракет С-300", - йдеться в повідомленні.

За даними Залужного, окупанти також здійснили 8 пусків ударних БпЛА "Shahed-136/131".

"Силами та засобами Повітряних Сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших Складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131". Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Також читайте: Унаслідок атаки окупантів пошкоджено три ТЕС, - ДТЕК

Сили ППО знищили 34 крилаті ракети та 4 БПЛА Shahed, - Залужний 01

Автор: 

обстріл (29234) ППО (3285) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+35
Яйцами по 17 грн., за кіло.
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09.03.2023 09:21 Відповісти
+29
Кацапи , вам ніколи не вдастя перемогти Украіну , бо ви гнила бидлота
у якоі руки- крюки із дупи виросли і пропиті мізки наскрізь 😡
Здохните всі на нашій святій землі 😠
бо нам з вами не по дорозі !!
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09.03.2023 09:27 Відповісти
+21
Хтось може мені пояснити чому в них кинджали а в нас асфальтоукладчики і шашлики ?
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09.03.2023 09:22 Відповісти
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а тепер час вї....ти по кацапах
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09.03.2023 09:16 Відповісти
От тільки чим?
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09.03.2023 09:18 Відповісти
Яйцами по 17 грн., за кіло.
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09.03.2023 09:21 Відповісти
Зеленою д'єрмаківщиною шмальнути!
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09.03.2023 09:33 Відповісти
В них теж є ППО
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09.03.2023 09:33 Відповісти
Мурон, ти з каді ?
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09.03.2023 11:13 Відповісти
Крутий результат роботи наших сил ППО!
Кацапи запустили 6 Кинжалів, судячи з повідомлення, вони, Нажаль, всі долетіли…
Або кацапи у відчаї, або мають більше, ніж ми сподіваємось..
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09.03.2023 09:21 Відповісти
Кацапи мають постійно працюючі виробництва. Всі компоненти доставляються контрабандою, тож "Кинджали" вони надалі робитимуть. В майбутньому взагалі перейдуть тільки на них.
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09.03.2023 09:24 Відповісти
Но работают там русаки. На каждом из десятка заводов, которые и производят нужные для кинжала компоненты. Ни у одного из простых рабочих и мелких инженеров нету зарплаты выше 1000 долларов в месяц. За миллион долларов (или за 5 группе лиц) они готовы пойти на диверсию, а система безопасности и пожарная безопасность у кацапов сами знайте какая. Просто спали все, выведи из строя станок ненормативными командами (тем более, что немцы кстати им в марте прошлого года рубанули станки удаленно, кацапам пришлось прокладку изготавливать, а это скорее всего потребовало все ошибки и предупреждения отключить, японцы вроде так не делали, к сожалению), ну или другим способом уже вербовать чеченцев и таджиков с узбеками, чтобы те точечно работали по уничтожению важных сотрудников, вербовать через диаспору или в режиме открытой охоты, платя любому желающему, кто прислал фотку с выполненной работой (трупом).
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09.03.2023 09:30 Відповісти
Є "але", маленьке таке, з трьох літер ФСБ. Це не ФБР, не СБУ. Ніхто не хоче опинитися у лісопосадці з відламаними пальцями, випаленими очима, повішеним на власних кишках. Так, цієї структури там сильно бояться. Тому знайти охочого до диверсії - справа майже безнадійна.
І будьте певні, всі, хто працює над "Кинджалами", "Калібрами" або іншою зброєю, є на постійному спостереженні ФСБ. Перевербувати майже нереально: або контррозвідка спрацює, або сам наляканий підвалами півень побіжить до куратора. У нас нещодавно мер Очакова сам здав СБУ вербувальника.
Там єдиний вихід - це через криміналітет, біткойнами. Може, тоді хтось просто за гроші наважиться прибрати ключову фігуру виробництва. Але це робота ГУР. Хто там у нас очолює ГУР?
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09.03.2023 09:36 Відповісти
такого далекого майбутнього, в якому вони зможуть замість десятків "кинджалів" виробляти тисячі, у кацапів точно немає.
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09.03.2023 10:36 Відповісти
На щастя для нас.
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09.03.2023 10:37 Відповісти
Хтось може мені пояснити чому в них кинджали а в нас асфальтоукладчики і шашлики ?
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09.03.2023 09:22 Відповісти
Тому що вони, раптово, платять своїм інженерам більш-менш хорошу зарплату, і за кордон їх так вільно не відпускають, як ми.
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09.03.2023 09:25 Відповісти
Ти звинувачуєш Зеленського?!
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09.03.2023 09:39 Відповісти
Це політика з часів розпаду СРСР. В росії хоч якось намагались зберегти ВПК, щось вдалось. У нас його (як і інші галузі) пустили на самоплив.
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09.03.2023 09:41 Відповісти
Ще часів срср?
У такому випадку, яку ж програму знищив найвеличніВшивий?
Грім, Нептун, Вільха
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09.03.2023 10:24 Відповісти
тому що в 2019 було какая разница і хоть поржем ...
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09.03.2023 09:28 Відповісти
Кацапо-коломойці зробили вкид і корисні дурні розносли його по мережах.
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09.03.2023 10:26 Відповісти
Єслі ******* асфальтоукладчиком разрушенія по кацапії будуть необратіми. Ждемо мо одумаються.
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09.03.2023 11:17 Відповісти
Тому що 73% -вибрали по пріколу...
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09.03.2023 18:14 Відповісти
Погано. Дуже мало збитих ракет. Багато пошкоджень.
Русня винахідлива, постійно щось нове вигадує.
Цікаво, яку роль зіграли повітряні кульки?
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09.03.2023 09:22 Відповісти
34 з 48 крилатих це не так і мало . Плюс - внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей ( хоча й не зрозуміло що тут мається на увазі ) )) Джерело:
А балістичні , на жаль , немає чим збивати .
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09.03.2023 09:33 Відповісти
Попередній масований обстріл майже не спричинив пошкоджень.
А цей вже руйнівніший на порядок.
Щось вони таке вигадали, до чого наше ППО виявилось не готовим.
Знищена лише половина "Шахедів". Можу припустити, що "Шахеди" випустили не до, а після ракет, коли ППО мала перезаряджатись. Вночі неможливо збити з кулеметів, а ПЗРК мало.
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09.03.2023 09:39 Відповісти
Один з "Шахедів" пролітав вночі над будинком моїх родичів у приватному секторі. Розповідають, дуже низько летів. Перед тим чули вибухи десь далеко. Схоже на роботу ППО. Отже, висновок...
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09.03.2023 10:10 Відповісти
Хоч і диванний експерт, але перший пуск - виявити ППО. Другі декілька - пуски БПЛА на виснаження. І останній залп крилатими і балістичними для підстраховки. Вони так спокійно можуть нас під нуль "асвабаждать" якщо не дадуть Петріоти. Судячи з усього вони будуть переходити на "Кинджали" і Х-22 для більшого террору. Можливо, Буданов, коли казав, що ракет у них на 2-3 масованих пуски, мав на увазі десятки або сотні? Не знаю...
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09.03.2023 10:53 Відповісти
Нічого вигадувати, класичний прийом вдарити під час свята
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09.03.2023 13:19 Відповісти
Обычно русня х31п и х59 пытается бить по нашей пво. Отогнали в сторону обьекты врубили РЭБ и все в молоко ушло, даж сбивать ненужно.
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09.03.2023 09:53 Відповісти
Падажди ныть орк....шота я не заметил шобы свет вырубали и вода есть....мы привыкали сидеть с 6 часами електроенергииив день и не пыли,чем ты запугать украинца хатишь??
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09.03.2023 10:45 Відповісти
Кацапи , вам ніколи не вдастя перемогти Украіну , бо ви гнила бидлота
у якоі руки- крюки із дупи виросли і пропиті мізки наскрізь 😡
Здохните всі на нашій святій землі 😠
бо нам з вами не по дорозі !!
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09.03.2023 09:27 Відповісти
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09.03.2023 09:36 Відповісти
І чого кацапи досягли окрім того,що задовільнити свою злість та ненависть? Божевільні уй@бки.
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09.03.2023 09:32 Відповісти
Із 81 34. Тобто 47 не збили. Якось поганенько ППО спрацювала. Менше 50% цілей збили.
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09.03.2023 09:32 Відповісти
Нормально спрацювали, не гірше, як і попередні рази, судячи з того типу ракет, які були випущені по нам. Надшвидкі крилаті, та балістичні поки що не збивають.
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09.03.2023 09:44 Відповісти
Не скигли. 6 - надзвукових "кинждалів", які жодне ппо не збиває, 13 - С-300, які ппо не збиває теж із-за великої швидкості.
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09.03.2023 09:45 Відповісти
Из 47 пропущеных 13 - с300, что только по прифронтовым районам бьют, 6 -х22, 6-кинжалы - не сбиваются, 8 авиационных просто мимо.
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09.03.2023 09:48 Відповісти
Насправді, 34 із 81 це наша реальна ефективність в конкретно сьогоднішньому обстрілі. Без різниці, що ми вміємо збивати, а що ні, прифронтові райони чи ні.
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09.03.2023 10:08 Відповісти
Начни считать еще снаряды от пушек, так вообще 0 к 81 получишь.
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09.03.2023 10:16 Відповісти
На жаль, тільки симетричні удари у відповідь можуть заставити кацапа замислитись.
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09.03.2023 09:40 Відповісти
Кинджалами почали бити, зовсім погано на болотах з ракетами, вундервафлі пішли в хід. Скоро ******* рабсійській *********.
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09.03.2023 09:51 Відповісти
6 кинжалів за раз, це насторожує...
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09.03.2023 09:57 Відповісти
Скоро в нас будуть розгорнуті зенітні ракетні комплекси SAMP/T , які будуть збивати всі типи ракет, тому ********** немає сенсу берегти ці ракети.
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09.03.2023 10:10 Відповісти
можливо це перевірка наявності у нас патріотів?
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09.03.2023 10:14 Відповісти
Можливо перевіряють, та заодно бажають завдати максимально пошкоджень інфраструктурі, поки не збивають, пізно всралися, ракеток все менше.
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09.03.2023 10:28 Відповісти
Ну нахрена ты пиz.шь.
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09.03.2023 10:15 Відповісти
Судя по озвученным данным кинжалов произведено 20-40 штук, из которых по Украине выпущена уже большая часть.
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09.03.2023 10:18 Відповісти
Щось подібне я чув за калібри.... рік назад.
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09.03.2023 14:34 Відповісти
Перечитай, яка була кількість калібрів і кинджалів.
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09.03.2023 15:53 Відповісти
Так русня і призналася, що стратегічної зброї виготовили 20 штук. Воно стоїть на бойовому чергуванні, апріорі пару сотень вже має бути.
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09.03.2023 16:56 Відповісти
"Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей" - Що це означає? Що то за протидія? Це ж не збиття?
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09.03.2023 10:21 Відповісти
Это означает,что падают куда попало и, к сожалению, некоторые на жилой сектор.
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09.03.2023 11:48 Відповісти
Захисники наші, рідненькі, дякуємо.
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09.03.2023 10:30 Відповісти
Сколько же ботов набежало про нашу ефектиынисть ПВО скиглить....к вечеру узнаем шо конкретно достигли орки своими портами с Кинджалами....и есть хоть какой-то результат....чую в никуда опять уйдут и свет у всех завтра же будет,если не сегодня вечером.
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09.03.2023 10:49 Відповісти
який жах
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09.03.2023 11:39 Відповісти
40 или 240, скоро закончатся ракеты, одно и тоже. Надоело!
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09.03.2023 12:30 Відповісти
Як могло тобі набриднути, якщо ти нещодавно намалювався тут.
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09.03.2023 15:56 Відповісти
Ещё всякие ивановы и петровы будут свои вафельницы в мою сторону разевать, ******* в туман.
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09.03.2023 19:46 Відповісти
Сам щезни безіменний і хрін звідки.
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10.03.2023 08:33 Відповісти
Росіяни влаштували атаку на 9 березня - день народження Тараса Григоровича Шевченка, нашого Кобзаря! Тарас Шевченко - це символ незламності нашого Духу! Пам'ятаймо і шануймо наших Героїв, і тоді нащадки пам'ятатимуть і шануватимуть нас! Слава Україні!
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09.03.2023 12:34 Відповісти
 
 