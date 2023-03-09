Силы ПВО уничтожили 34 крылатые ракеты и 4 БПЛА "Shahed", - Залужный

В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.



Совершил 81 пуск ракет разного базирования:



- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

-13 пусков зенитных управляемых ракет С-300", - говорится в сообщении.

По данным Залужного, оккупанты также совершили 8 пусков ударных БпЛА "Shahed-136/131".

"Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131". В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

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