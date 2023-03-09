Силы ПВО уничтожили 34 крылатые ракеты и 4 БПЛА "Shahed", - Залужный
В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Этой ночью противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Совершил 81 пуск ракет разного базирования:
- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
-13 пусков зенитных управляемых ракет С-300", - говорится в сообщении.
По данным Залужного, оккупанты также совершили 8 пусков ударных БпЛА "Shahed-136/131".
"Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131". В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей", - подытожил главнокомандующий ВСУ.
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Кацапи запустили 6 Кинжалів, судячи з повідомлення, вони, Нажаль, всі долетіли…
Або кацапи у відчаї, або мають більше, ніж ми сподіваємось..
І будьте певні, всі, хто працює над "Кинджалами", "Калібрами" або іншою зброєю, є на постійному спостереженні ФСБ. Перевербувати майже нереально: або контррозвідка спрацює, або сам наляканий підвалами півень побіжить до куратора. У нас нещодавно мер Очакова сам здав СБУ вербувальника.
Там єдиний вихід - це через криміналітет, біткойнами. Може, тоді хтось просто за гроші наважиться прибрати ключову фігуру виробництва. Але це робота ГУР. Хто там у нас очолює ГУР?
У такому випадку, яку ж програму знищив найвеличніВшивий?
Грім, Нептун, Вільха
Русня винахідлива, постійно щось нове вигадує.
Цікаво, яку роль зіграли повітряні кульки?
А балістичні , на жаль , немає чим збивати .
А цей вже руйнівніший на порядок.
Щось вони таке вигадали, до чого наше ППО виявилось не готовим.
Знищена лише половина "Шахедів". Можу припустити, що "Шахеди" випустили не до, а після ракет, коли ППО мала перезаряджатись. Вночі неможливо збити з кулеметів, а ПЗРК мало.
у якоі руки- крюки із дупи виросли і пропиті мізки наскрізь 😡
Здохните всі на нашій святій землі 😠
бо нам з вами не по дорозі !!