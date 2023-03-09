Депутати британського парламенту закликають стимулювати союзників передавати Україні бойові літаки
Депутати британського парламенту закликають міністра з питань збройних сил (структури у складі Міноборони) Джеймса Гіппі надіслати партію винищувачів RAF Typhoon країнам-союзникам, які мають літаки, придатні для українських збройних сил, аби стимулювати передачу їх ЗСУ.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
З відповідним закликом до урядовця звернулися високопоставлені члени парламентського Комітету з питань оборони.
Гіппі, який підтримує такий крок, вважає що це допомогло б Києву захистити небо від російських бомбардувальників.
Колишній високопосадовець міністерства оборони Марк Франсуа зазначив, що ескадрилья "Тайфунів" законсервована на авіабазі RAF Шоубері й "припадає пилом".
На його думку, їх можна передати Україні.
"Якби ми оголосили, що передаємо Україні бодай половину ескадрильї…, це могло б допомогти розблокувати МіГи і F16, які вони (українці) справді хочуть отримати, - заявив він. - Замість того, аби вони припадали пилом в ангарі, навіть якщо це займе деякий час, чому б нам не зробити політичний сигнал і не запропонувати їм шість "Тайфунів", які стоять без діла?".
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Так до чого я це пишу, якби туди крім Кулеби і Резнікова з побажаннями, приїхали українські мільярдери - Ахметов, Коломойський і т.п., та крім всього запропонували оплатити ці поставки, хоча б частково, то я впевнений справи пішли б швидше. А поки що лише просимо.
Важко -- себе напрягати
Половина України -- в розрухі а їм незрозуміло