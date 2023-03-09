Депутати британського парламенту закликають стимулювати союзників передавати Україні бойові літаки

Депутати британського парламенту закликають міністра з питань збройних сил (структури у складі Міноборони) Джеймса Гіппі надіслати партію винищувачів RAF Typhoon країнам-союзникам, які мають літаки, придатні для українських збройних сил, аби стимулювати передачу їх ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

З відповідним закликом до урядовця звернулися високопоставлені члени парламентського Комітету з питань оборони.

Гіппі, який підтримує такий крок, вважає що це допомогло б Києву захистити небо від російських бомбардувальників.

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Колишній високопосадовець міністерства оборони Марк Франсуа зазначив, що ескадрилья "Тайфунів" законсервована на авіабазі RAF Шоубері й "припадає пилом".

На його думку, їх можна передати Україні.

"Якби ми оголосили, що передаємо Україні бодай половину ескадрильї…, це могло б допомогти розблокувати МіГи і F16, які вони (українці) справді хочуть отримати, - заявив він. - Замість того, аби вони припадали пилом в ангарі, навіть якщо це займе деякий час, чому б нам не зробити політичний сигнал і не запропонувати їм шість "Тайфунів", які стоять без діла?".

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