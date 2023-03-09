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Новини
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Депутати британського парламенту закликають стимулювати союзників передавати Україні бойові літаки

f-16

Депутати британського парламенту закликають міністра з питань збройних сил (структури у складі Міноборони) Джеймса Гіппі надіслати партію винищувачів RAF Typhoon країнам-союзникам, які мають літаки, придатні для українських збройних сил, аби стимулювати передачу їх ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

З відповідним закликом до урядовця звернулися високопоставлені члени парламентського Комітету з питань оборони.

Гіппі, який підтримує такий крок, вважає що це допомогло б Києву захистити небо від російських бомбардувальників.

Дивіться: Український екіпаж британського ЗРК Stormer HVM атакує російський дрон: "Ціль знищено! Слава Україні!". ВIДЕО

Колишній високопосадовець міністерства оборони Марк Франсуа зазначив, що ескадрилья "Тайфунів" законсервована на авіабазі RAF Шоубері й "припадає пилом".

На його думку, їх можна передати Україні.

"Якби ми оголосили, що передаємо Україні бодай половину ескадрильї…, це могло б допомогти розблокувати МіГи і F16, які вони (українці) справді хочуть отримати, - заявив він. - Замість того, аби вони припадали пилом в ангарі, навіть якщо це займе деякий час, чому б нам не зробити політичний сигнал і не запропонувати їм шість "Тайфунів", які стоять без діла?".

Читайте: Зеленський: Винищувачі можуть вирішити хід війни

Автор: 

авіація (4173) Велика Британія (5663) допомога (8450) літак (2968)


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Ну почніть з себе, а то свої обіцяєте лише після війни!
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09.03.2023 11:54 Відповісти
Та ні, не поспішайте - Україна ще не повністю зруйнована та стекла кров'ю. Які ж ви жалюгідні фарисеї...
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09.03.2023 11:57 Відповісти
Хочу відмітити, що ці літаки коштують більше 100 млн. ,баксів за штуку. А F16 50-60 млн., і так далі... Крім того тоді доведеться давати ракети, бомби, пальне до них, обладнання для обслуговування...., які теж дорогі. І за це заплатили платники податків цих країн, поки ми будували стратегічне партнерство з Росією, дороги, і ділили фабрики та землю.
Так до чого я це пишу, якби туди крім Кулеби і Резнікова з побажаннями, приїхали українські мільярдери - Ахметов, Коломойський і т.п., та крім всього запропонували оплатити ці поставки, хоча б частково, то я впевнений справи пішли б швидше. А поки що лише просимо.
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09.03.2023 12:15 Відповісти
Якого ім ше стимулятора треба .
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09.03.2023 12:03 Відповісти
Чарівного пенделя.
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09.03.2023 12:19 Відповісти
Значіть вже йде навчання.
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09.03.2023 12:07 Відповісти
Коли тебе це не чіпае
Важко -- себе напрягати
Половина України -- в розрухі а їм незрозуміло
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09.03.2023 12:19 Відповісти
 
 