Зеленський: Винищувачі можуть вирішити хід війни

Надані союзниками винищувачі могли би вирішити хід війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він сказав, що питання надання винищувачів F-16 складне, і зараз Україна очікує на прийняття цього рішення.

"Ми дуже потребуємо цього і просимо президента Байдена, щоб США могли почати підготовку українських пілотів. Він сказав мені, що над цим будуть працювати. Я вірю, що США дасть нам можливість захистити небо", - наголосив Зеленський.

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Також він додав, що постачання західних винищувачів може вирішити хід війни.

"Я сказав Байдену, що нам потрібні ці лікати, вони допоможуть нам захистити себе. Ось чому вони нам терміново потрібні", - підкреслив президент.

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