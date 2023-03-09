Зеленський: Винищувачі можуть вирішити хід війни
Надані союзниками винищувачі могли би вирішити хід війни.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він сказав, що питання надання винищувачів F-16 складне, і зараз Україна очікує на прийняття цього рішення.
"Ми дуже потребуємо цього і просимо президента Байдена, щоб США могли почати підготовку українських пілотів. Він сказав мені, що над цим будуть працювати. Я вірю, що США дасть нам можливість захистити небо", - наголосив Зеленський.
Також він додав, що постачання західних винищувачів може вирішити хід війни.
"Я сказав Байдену, що нам потрібні ці лікати, вони допоможуть нам захистити себе. Ось чому вони нам терміново потрібні", - підкреслив президент.
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2016 - 6/4/2/2=14
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вже чітко через Спартанс сказали "Єрмак - російський агент", і шо? сидить на місці незламно, як Рєзніков
а геній дипломатії шле їм флюїди "винищувачі могли би вирішити хід війни"
Чекаємо на "президента Залужного"
Експерти кажуть немає часу на підготовку літаків, воно істерично кричить : літакі!!!!
будемо їх бомбить!!!
перемогу може принести 50 тисяч снарядів 155 калібру щомісяця.
чи 1000 дронів свічблейд-600. щомісяця.
чи 500 тисяч вояків НАТО до кінця війни.
але, позаяк урядами заходу керують бариги то треба чекати поки ціна продовження війни переважить витрати на війну, тоді вони почнуть допомагати по справжньому.
ціна ж пролитої української крови для них то пусте.
50000 мало наверное
Навіщо розмінували Чонгар?
Чому резніков не на нарах?
Навіщо вилучали клістрони з ППО перед нападом рф?
Навіщо зе здав операцію по вагнерівцям лукашенку?
Чому країною керує той, чий батько служить ГРУ МО рф?
Де друг дитинства зеленського баканов?
Для нас это проблема", - сказал Зеленский.
Пам`ятаємо.
І просити треба не байдена, а конгрес. Саме цей орган може натиснути на нього, щоб він нарешті почав виконувати лендліз.