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Новини Війна
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Зеленський: Винищувачі можуть вирішити хід війни

володимир,зеленський

Надані союзниками винищувачі могли би вирішити хід війни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він сказав, що питання надання винищувачів F-16 складне, і зараз Україна очікує на прийняття цього рішення.

"Ми дуже потребуємо цього і просимо президента Байдена, щоб США могли почати підготовку українських пілотів. Він сказав мені, що над цим будуть працювати. Я вірю, що США дасть нам можливість захистити небо", - наголосив Зеленський.

Читайте: Дуда в ефірі CNN закликав навчати українських пілотів керувати F-16

Також він додав, що постачання західних винищувачів може вирішити хід війни.

"Я сказав Байдену, що нам потрібні ці лікати, вони допоможуть нам захистити себе. Ось чому вони нам терміново потрібні", - підкреслив президент.

Також читайте: Надання F-16 Україні займе мінімум 1,5 року, кошти раціональніше витратити на бронетехніку та артилерію, - Пентагон

Автор: 

авіація (4173) Зеленський Володимир (24374) допомога (8450) літак (2968) CNN (119) F16 F-16 (690)


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Топ коментарі
+17
Пригадується... за рік до війни обрізали зарплати пілотам, почався масовий відтік кваліфікованих спеціалістів з авіації. А тепер воно сучище, щось там про літаки звиздить?
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09.03.2023 08:58 Відповісти
+17
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09.03.2023 08:59 Відповісти
+16
Не нападайте за фразу, яку напишу, але я чомусь подумав про асфальт. Бо всі відносно мирні три роки Найвєлічайший тратив бюджетні гроші тільки на асфальт. Я впевнений, що він такий патріот і розумний не міг помилятися, він знав, що любий хід війни виправить тільки асфальт!
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09.03.2023 08:50 Відповісти
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Найвеличніший стратєх всіх часів і народів. Другий після Черчілля.
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09.03.2023 08:50 Відповісти
Та ну який Черчіль!?!?! Наполеон краще для цього підходить, невисокого зросту з безліччю комплексів та *******.ми радниками, а ще наполеон загинув у бідноті та зневазі власного народу
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09.03.2023 08:55 Відповісти
І де ж це він загинув? Доживав віку на острівці, їв, пив, приймав гостей. Загинув він - почитай історію
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09.03.2023 09:00 Відповісти
Він там був у вигнанні
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09.03.2023 09:58 Відповісти
Але ж міг і загинути
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09.03.2023 22:50 Відповісти
Буде скоро перший до вбиральні., бо за злочини прийдеться відповідати
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09.03.2023 09:02 Відповісти
Єрмак записується на курси пілотів F-16
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09.03.2023 09:02 Відповісти
Та беріть вище, мабуть другий після товарища сраліна, в нього навіть своя Ставка є!
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09.03.2023 09:19 Відповісти
а тепер розкажи скільки ти їх купив до війни ? чи може ти до шашликів готувався лошара ?
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09.03.2023 08:50 Відповісти
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09.03.2023 08:59 Відповісти
Але дуже схожий. Державний муж з купою обов'язків, передав повноваження тіпочку - навіть не державному службовцю і допустив його до державної таємниці. За все що творить мутний тіпок доведеться відповідати лоху з повноваженнями. Для того лохів і призначають на посади, щоб вони потім сиділи. Але лохи починають це розуміти тільки з мискою баланди в руках.
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09.03.2023 23:09 Відповісти
Згідно milaviation.in.ua по "Підсумкам авіації 2015-2021 рік" авіазаводи України відмодернізували бойових літаків

МіГ-29/Су-27/Су-25/Су-24

2016 - 6/4/2/2=14
2017 - 6/4/3/1=14
2018 - 7/5/3/1=16
2019 - 6/2/1/1=10
2020 - 3/1/1/1=6 !!!!!
2021 - 0/1/1/0=2 !!!!!
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09.03.2023 09:45 Відповісти
Не нападайте за фразу, яку напишу, але я чомусь подумав про асфальт. Бо всі відносно мирні три роки Найвєлічайший тратив бюджетні гроші тільки на асфальт. Я впевнений, що він такий патріот і розумний не міг помилятися, він знав, що любий хід війни виправить тільки асфальт!
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09.03.2023 08:50 Відповісти
не только асфальт. Еще гудрон - в стране партизан и картофана много скопилось гудрона со времён скандала с вагнеровцами и жахания в дёсна с пюрером.
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09.03.2023 09:04 Відповісти
Доречі, чомусь не розкручена тема, що заради розпилу бабла на великову крадівництві, слуги разом з ОПЗЖ прийняли закон, дозволяючий витрачати державні кошти поза конкурсом. Розпил був узаконений! https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/29/675439/
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09.03.2023 09:51 Відповісти
А тим часом боневтік і компанія хакнули антикорупційну систему, над якою обіцяли Заходу працювати. Ну, добре попрацювали, молодці. То чи винен нам щось Байден
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09.03.2023 08:51 Відповісти
то ППО вирішить хід війни, то снаряди, то танки, то вже літаки...а по факту хід війни вирішить обіцяна з 2019 року "посадка" крадіїв ВСІХ рівнів і спрямування ресурсів що зараз безкарно та безпощадно розкрадаються всіма кому не лінь від чиновника ЖЕКу до Офісу Президента виключно на оборону
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09.03.2023 08:53 Відповісти
Прямо в цель подмечено. Если знать принципы работы кацапского ФСБ с ГРУ-СВР, то у них был детальный план на миллионы страниц текста, иначе быть не может, это их обязанность. В каждом городе, в каждом поселке были предатели и агенты, не говоря уже и про самых крупных чинушей и депутатов. Что-то я не видел, чтобы у нас посадили именно то число людей, которое примерно разрабатывало ФСБ. Значит, они до сих пор притаились и могут как вредить, так и не вредить. Но ведь у кацапов есть на них компромат с вербовкой. У них есть рычаг шантажа. Соскочить с крючка невозможно, они пожизненно будут давить, пока предатель не сделает чистосердечное признание, а их я слышал еще меньше, чем было посадок. По-моему, никто не пришел с глубоким раскаянием добровольно, признав свою вину и хотя бы слез с крючка шантажа. И пока они на крючке, то они до сих пор ждут приказа, они пока законсервированы, но когда будут самолеты с ракетами, то они еще покажут себя. На все наведут, всех сдадут, будут вредить и сами закладывать бомбы. И никто их не посадит, это не выгодно. Они сами начинают их шантажировать. Садят только тех, кто не смог оплатить месячный паек. Ведь предатель, сидящий в кресле депутата, не представляет угрозы узурпации власти зелеными. Он полезен и лишний голос поддержки всегда есть. Если бы расстреляли с пару десятков человек, то глядишь чистосердечных признаний пошли бы тысячи штук сразу в обмен на снисхождение. И кацапы потеряли бы этот крайне эффективный инструмент навсегда после такого каминг-аута.
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09.03.2023 09:05 Відповісти
гнус
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09.03.2023 08:54 Відповісти
Головне послати єрмака на курси пілотів
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09.03.2023 08:55 Відповісти
Слушна думка - він же на усі руки майстер
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09.03.2023 09:03 Відповісти
ага
вже чітко через Спартанс сказали "Єрмак - російський агент", і шо? сидить на місці незламно, як Рєзніков

а геній дипломатії шле їм флюїди "винищувачі могли би вирішити хід війни"
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09.03.2023 09:45 Відповісти
Знову розповідає байки!
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09.03.2023 08:55 Відповісти
Пригадується... за рік до війни обрізали зарплати пілотам, почався масовий відтік кваліфікованих спеціалістів з авіації. А тепер воно сучище, щось там про літаки звиздить?
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09.03.2023 08:58 Відповісти
Дуайт Девід «Айк» Ейзенхауер (також Двайт Айзенгаверhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80#cite_note-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Dwight David «Ike» Eisenhower; https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1890 1890 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81) Денісон , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81 Техас - https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 28 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтон ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американський військовий і державний діяч, 34-й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президент США (1953-1961), один із головних американських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA воєначальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , головнокомандувач сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F Антигітлерівської коаліції в Європі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) генерал армії (https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 ), кавалер багатьох нагород, зокрема радянського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 ордена «Перемога» (https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 ).

Чекаємо на "президента Залужного"
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09.03.2023 08:58 Відповісти
Що це було? Масла у вогонь відносин між верховним і головнокомандувачем? Боневтік і так під себе ходить після оприлюднення рейтенгів - це ж комік, він без аплодисментів чахне
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09.03.2023 09:06 Відповісти
це може бути реальність
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09.03.2023 09:14 Відповісти
То це в нього така реакція на нічну атаку по Україні?!!
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09.03.2023 09:00 Відповісти
Та він ще на костях спляше, ще не вечір
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09.03.2023 09:44 Відповісти
Розміши коміка
Експерти кажуть немає часу на підготовку літаків, воно істерично кричить : літакі!!!!
будемо їх бомбить!!!
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09.03.2023 09:01 Відповісти
на асвальті літай ..
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09.03.2023 09:02 Відповісти
насправді ні. авіяція не принесе перемогу.

перемогу може принести 50 тисяч снарядів 155 калібру щомісяця.

чи 1000 дронів свічблейд-600. щомісяця.

чи 500 тисяч вояків НАТО до кінця війни.

але, позаяк урядами заходу керують бариги то треба чекати поки ціна продовження війни переважить витрати на війну, тоді вони почнуть допомагати по справжньому.

ціна ж пролитої української крови для них то пусте.
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09.03.2023 09:03 Відповісти
Звідки такі точні цифри наших потреб? І які до біса пів мільйона вояків НАТО? Ми що, вже маємо членство? Не пишіть #уйню
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09.03.2023 09:09 Відповісти
100 орудий на 100 выстрелов уже 10000
50000 мало наверное
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09.03.2023 09:10 Відповісти
Кцапы в день по 60 тыс отстреливали
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09.03.2023 09:46 Відповісти
Треба зазначити,що колись.
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09.03.2023 10:45 Відповісти
Их много нужно чтобы они решали
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09.03.2023 09:06 Відповісти
Хочу почути відповіді від слуги:
Навіщо розмінували Чонгар?
Чому резніков не на нарах?
Навіщо вилучали клістрони з ППО перед нападом рф?
Навіщо зе здав операцію по вагнерівцям лукашенку?
Чому країною керує той, чий батько служить ГРУ МО рф?
Де друг дитинства зеленського баканов?
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09.03.2023 09:12 Відповісти
Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги.
Для нас это проблема", - сказал Зеленский.

Пам`ятаємо.
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09.03.2023 09:13 Відповісти
Але ж асфальт ближче до свого, паскудного тіла...
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09.03.2023 09:34 Відповісти
Ракети нам потрібні далекобійні. Дрони ударні типу Reaper. Бомби керовані. Далекобійна артилерія.

І просити треба не байдена, а конгрес. Саме цей орган може натиснути на нього, щоб він нарешті почав виконувати лендліз.
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09.03.2023 10:00 Відповісти
Людина яка ні дня не служила в війську і 4 рази ухилялась від почесного обов'язку стала великим стратегом!
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09.03.2023 10:11 Відповісти
Вава, хід війни вирішить твоє невтручання в планування операцій, запобігання витоку надсекретної інформації, через комічні засідання ставки верховного уклоніста, Валерій Федорович Залужний, його побратими та посестри, при підтримці наших друзів по антипутінкськй коаліції.
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09.03.2023 10:20 Відповісти
 
 