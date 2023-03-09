Зеленский: Истребители могут решить ход войны
Предоставленные союзниками истребители могли бы решить ход войны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он сказал, что вопрос предоставления истребителей F-16 сложен, и сейчас Украина ожидает принятия этого решения.
"Мы очень нуждаемся в этом и просим президента Байдена, чтобы США могли начать подготовку украинских пилотов. Он сказал мне, что над этим будут работать. Я верю, что США даст нам возможность защитить небо", - сказал Зеленский.
Также он добавил, что поставка западных истребителей может решить ход войны.
"Я сказал Байдену, что нам нужны эти самолеты, они помогут нам защитить себя. Вот почему они нам срочно нужны", – подчеркнул президент.
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вже чітко через Спартанс сказали "Єрмак - російський агент", і шо? сидить на місці незламно, як Рєзніков
а геній дипломатії шле їм флюїди "винищувачі могли би вирішити хід війни"
Чекаємо на "президента Залужного"
Експерти кажуть немає часу на підготовку літаків, воно істерично кричить : літакі!!!!
будемо їх бомбить!!!
перемогу може принести 50 тисяч снарядів 155 калібру щомісяця.
чи 1000 дронів свічблейд-600. щомісяця.
чи 500 тисяч вояків НАТО до кінця війни.
але, позаяк урядами заходу керують бариги то треба чекати поки ціна продовження війни переважить витрати на війну, тоді вони почнуть допомагати по справжньому.
ціна ж пролитої української крови для них то пусте.
50000 мало наверное
Навіщо розмінували Чонгар?
Чому резніков не на нарах?
Навіщо вилучали клістрони з ППО перед нападом рф?
Навіщо зе здав операцію по вагнерівцям лукашенку?
Чому країною керує той, чий батько служить ГРУ МО рф?
Де друг дитинства зеленського баканов?
Для нас это проблема", - сказал Зеленский.
Пам`ятаємо.
І просити треба не байдена, а конгрес. Саме цей орган може натиснути на нього, щоб він нарешті почав виконувати лендліз.