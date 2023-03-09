Зеленский: Истребители могут решить ход войны

Предоставленные союзниками истребители могли бы решить ход войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сказал, что вопрос предоставления истребителей F-16 сложен, и сейчас Украина ожидает принятия этого решения.

"Мы очень нуждаемся в этом и просим президента Байдена, чтобы США могли начать подготовку украинских пилотов. Он сказал мне, что над этим будут работать. Я верю, что США даст нам возможность защитить небо", - сказал Зеленский.

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Также он добавил, что поставка западных истребителей может решить ход войны.

"Я сказал Байдену, что нам нужны эти самолеты, они помогут нам защитить себя. Вот почему они нам срочно нужны", – подчеркнул президент.

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