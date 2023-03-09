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Новости Война
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Зеленский: Истребители могут решить ход войны

володимир,зеленський

Предоставленные союзниками истребители могли бы решить ход войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сказал, что вопрос предоставления истребителей F-16 сложен, и сейчас Украина ожидает принятия этого решения.

"Мы очень нуждаемся в этом и просим президента Байдена, чтобы США могли начать подготовку украинских пилотов. Он сказал мне, что над этим будут работать. Я верю, что США даст нам возможность защитить небо", - сказал Зеленский.

Читайте: Дуда в эфире CNN призвал обучать украинских пилотов управлять F-16

Также он добавил, что поставка западных истребителей может решить ход войны.

"Я сказал Байдену, что нам нужны эти самолеты, они помогут нам защитить себя. Вот почему они нам срочно нужны", – подчеркнул президент.

Смотрите: Делаем все, чтобы тактические шаги сработали на стратегическую задачу – успех в битве за всю оккупированную территорию Украины, - Зеленский. ВИДЕО

авиация (2852) Зеленский Владимир (20883) помощь (7879) самолет (3647) CNN (117) F-16 (569)


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Топ комментарии
+17
Пригадується... за рік до війни обрізали зарплати пілотам, почався масовий відтік кваліфікованих спеціалістів з авіації. А тепер воно сучище, щось там про літаки звиздить?
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09.03.2023 08:58 Ответить
+17
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09.03.2023 08:59 Ответить
+16
Не нападайте за фразу, яку напишу, але я чомусь подумав про асфальт. Бо всі відносно мирні три роки Найвєлічайший тратив бюджетні гроші тільки на асфальт. Я впевнений, що він такий патріот і розумний не міг помилятися, він знав, що любий хід війни виправить тільки асфальт!
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09.03.2023 08:50 Ответить
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Найвеличніший стратєх всіх часів і народів. Другий після Черчілля.
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09.03.2023 08:50 Ответить
Та ну який Черчіль!?!?! Наполеон краще для цього підходить, невисокого зросту з безліччю комплексів та *******.ми радниками, а ще наполеон загинув у бідноті та зневазі власного народу
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09.03.2023 08:55 Ответить
І де ж це він загинув? Доживав віку на острівці, їв, пив, приймав гостей. Загинув він - почитай історію
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09.03.2023 09:00 Ответить
Він там був у вигнанні
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09.03.2023 09:58 Ответить
Але ж міг і загинути
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09.03.2023 22:50 Ответить
Буде скоро перший до вбиральні., бо за злочини прийдеться відповідати
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09.03.2023 09:02 Ответить
Єрмак записується на курси пілотів F-16
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09.03.2023 09:02 Ответить
Та беріть вище, мабуть другий після товарища сраліна, в нього навіть своя Ставка є!
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09.03.2023 09:19 Ответить
а тепер розкажи скільки ти їх купив до війни ? чи може ти до шашликів готувався лошара ?
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09.03.2023 08:50 Ответить
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09.03.2023 08:59 Ответить
Але дуже схожий. Державний муж з купою обов'язків, передав повноваження тіпочку - навіть не державному службовцю і допустив його до державної таємниці. За все що творить мутний тіпок доведеться відповідати лоху з повноваженнями. Для того лохів і призначають на посади, щоб вони потім сиділи. Але лохи починають це розуміти тільки з мискою баланди в руках.
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09.03.2023 23:09 Ответить
Згідно milaviation.in.ua по "Підсумкам авіації 2015-2021 рік" авіазаводи України відмодернізували бойових літаків

МіГ-29/Су-27/Су-25/Су-24

2016 - 6/4/2/2=14
2017 - 6/4/3/1=14
2018 - 7/5/3/1=16
2019 - 6/2/1/1=10
2020 - 3/1/1/1=6 !!!!!
2021 - 0/1/1/0=2 !!!!!
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09.03.2023 09:45 Ответить
Не нападайте за фразу, яку напишу, але я чомусь подумав про асфальт. Бо всі відносно мирні три роки Найвєлічайший тратив бюджетні гроші тільки на асфальт. Я впевнений, що він такий патріот і розумний не міг помилятися, він знав, що любий хід війни виправить тільки асфальт!
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09.03.2023 08:50 Ответить
не только асфальт. Еще гудрон - в стране партизан и картофана много скопилось гудрона со времён скандала с вагнеровцами и жахания в дёсна с пюрером.
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09.03.2023 09:04 Ответить
Доречі, чомусь не розкручена тема, що заради розпилу бабла на великову крадівництві, слуги разом з ОПЗЖ прийняли закон, дозволяючий витрачати державні кошти поза конкурсом. Розпил був узаконений! https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/29/675439/
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09.03.2023 09:51 Ответить
А тим часом боневтік і компанія хакнули антикорупційну систему, над якою обіцяли Заходу працювати. Ну, добре попрацювали, молодці. То чи винен нам щось Байден
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09.03.2023 08:51 Ответить
то ППО вирішить хід війни, то снаряди, то танки, то вже літаки...а по факту хід війни вирішить обіцяна з 2019 року "посадка" крадіїв ВСІХ рівнів і спрямування ресурсів що зараз безкарно та безпощадно розкрадаються всіма кому не лінь від чиновника ЖЕКу до Офісу Президента виключно на оборону
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09.03.2023 08:53 Ответить
Прямо в цель подмечено. Если знать принципы работы кацапского ФСБ с ГРУ-СВР, то у них был детальный план на миллионы страниц текста, иначе быть не может, это их обязанность. В каждом городе, в каждом поселке были предатели и агенты, не говоря уже и про самых крупных чинушей и депутатов. Что-то я не видел, чтобы у нас посадили именно то число людей, которое примерно разрабатывало ФСБ. Значит, они до сих пор притаились и могут как вредить, так и не вредить. Но ведь у кацапов есть на них компромат с вербовкой. У них есть рычаг шантажа. Соскочить с крючка невозможно, они пожизненно будут давить, пока предатель не сделает чистосердечное признание, а их я слышал еще меньше, чем было посадок. По-моему, никто не пришел с глубоким раскаянием добровольно, признав свою вину и хотя бы слез с крючка шантажа. И пока они на крючке, то они до сих пор ждут приказа, они пока законсервированы, но когда будут самолеты с ракетами, то они еще покажут себя. На все наведут, всех сдадут, будут вредить и сами закладывать бомбы. И никто их не посадит, это не выгодно. Они сами начинают их шантажировать. Садят только тех, кто не смог оплатить месячный паек. Ведь предатель, сидящий в кресле депутата, не представляет угрозы узурпации власти зелеными. Он полезен и лишний голос поддержки всегда есть. Если бы расстреляли с пару десятков человек, то глядишь чистосердечных признаний пошли бы тысячи штук сразу в обмен на снисхождение. И кацапы потеряли бы этот крайне эффективный инструмент навсегда после такого каминг-аута.
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09.03.2023 09:05 Ответить
гнус
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09.03.2023 08:54 Ответить
Головне послати єрмака на курси пілотів
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09.03.2023 08:55 Ответить
Слушна думка - він же на усі руки майстер
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09.03.2023 09:03 Ответить
ага
вже чітко через Спартанс сказали "Єрмак - російський агент", і шо? сидить на місці незламно, як Рєзніков

а геній дипломатії шле їм флюїди "винищувачі могли би вирішити хід війни"
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09.03.2023 09:45 Ответить
Знову розповідає байки!
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09.03.2023 08:55 Ответить
Пригадується... за рік до війни обрізали зарплати пілотам, почався масовий відтік кваліфікованих спеціалістів з авіації. А тепер воно сучище, щось там про літаки звиздить?
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09.03.2023 08:58 Ответить
Дуайт Девід «Айк» Ейзенхауер (також Двайт Айзенгаверhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%B9%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D0%B5%D1%80#cite_note-2 [2] , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Dwight David «Ike» Eisenhower; https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 14 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1890 1890 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BD_(%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81) Денісон , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%81 Техас - https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 28 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/1969 1969 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD Вашингтон ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американський військовий і державний діяч, 34-й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 президент США (1953-1961), один із головних американських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA воєначальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , головнокомандувач сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F Антигітлерівської коаліції в Європі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%97_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) генерал армії (https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 ), кавалер багатьох нагород, зокрема радянського https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0 ордена «Перемога» (https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 ).

Чекаємо на "президента Залужного"
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09.03.2023 08:58 Ответить
Що це було? Масла у вогонь відносин між верховним і головнокомандувачем? Боневтік і так під себе ходить після оприлюднення рейтенгів - це ж комік, він без аплодисментів чахне
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09.03.2023 09:06 Ответить
це може бути реальність
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09.03.2023 09:14 Ответить
То це в нього така реакція на нічну атаку по Україні?!!
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09.03.2023 09:00 Ответить
Та він ще на костях спляше, ще не вечір
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09.03.2023 09:44 Ответить
Розміши коміка
Експерти кажуть немає часу на підготовку літаків, воно істерично кричить : літакі!!!!
будемо їх бомбить!!!
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09.03.2023 09:01 Ответить
на асвальті літай ..
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09.03.2023 09:02 Ответить
насправді ні. авіяція не принесе перемогу.

перемогу може принести 50 тисяч снарядів 155 калібру щомісяця.

чи 1000 дронів свічблейд-600. щомісяця.

чи 500 тисяч вояків НАТО до кінця війни.

але, позаяк урядами заходу керують бариги то треба чекати поки ціна продовження війни переважить витрати на війну, тоді вони почнуть допомагати по справжньому.

ціна ж пролитої української крови для них то пусте.
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09.03.2023 09:03 Ответить
Звідки такі точні цифри наших потреб? І які до біса пів мільйона вояків НАТО? Ми що, вже маємо членство? Не пишіть #уйню
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09.03.2023 09:09 Ответить
100 орудий на 100 выстрелов уже 10000
50000 мало наверное
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09.03.2023 09:10 Ответить
Кцапы в день по 60 тыс отстреливали
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09.03.2023 09:46 Ответить
Треба зазначити,що колись.
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09.03.2023 10:45 Ответить
Их много нужно чтобы они решали
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09.03.2023 09:06 Ответить
Хочу почути відповіді від слуги:
Навіщо розмінували Чонгар?
Чому резніков не на нарах?
Навіщо вилучали клістрони з ППО перед нападом рф?
Навіщо зе здав операцію по вагнерівцям лукашенку?
Чому країною керує той, чий батько служить ГРУ МО рф?
Де друг дитинства зеленського баканов?
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09.03.2023 09:12 Ответить
Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги.
Для нас это проблема", - сказал Зеленский.

Пам`ятаємо.
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09.03.2023 09:13 Ответить
Але ж асфальт ближче до свого, паскудного тіла...
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09.03.2023 09:34 Ответить
Ракети нам потрібні далекобійні. Дрони ударні типу Reaper. Бомби керовані. Далекобійна артилерія.

І просити треба не байдена, а конгрес. Саме цей орган може натиснути на нього, щоб він нарешті почав виконувати лендліз.
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09.03.2023 10:00 Ответить
Людина яка ні дня не служила в війську і 4 рази ухилялась від почесного обов'язку стала великим стратегом!
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09.03.2023 10:11 Ответить
Вава, хід війни вирішить твоє невтручання в планування операцій, запобігання витоку надсекретної інформації, через комічні засідання ставки верховного уклоніста, Валерій Федорович Залужний, його побратими та посестри, при підтримці наших друзів по антипутінкськй коаліції.
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09.03.2023 10:20 Ответить
 
 