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52% українців проти вивчення російської мови у школах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Ще чотири роки тому лише 8% українців виступали проти вивчення російської мови в школах у будь-якому вигляді.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

"КМІС регулярно ставив запитання щодо вивчення російської мови в школах, і нижче на графіку ми пропонуємо поглянути, якими були думки й погляди українців у 1998, 2019 і 2023 роках. Ще у 2019 році всього 8% українців вважали, що взагалі не варто вивчати російську мову в школах, у той час, як зараз таких людей - 52%", - йдеться в повідомленні. 

При цьому соціологи зазначають, що 42% українців виступають за вивчення російської мови в певному обсязі, але навіть тут відбулися значні внутрішні зміни в сторону зниження часу, який має відводитися на вивчення російської мови. 

52% українців проти вивчення російської мови у школах, - опитування 01

"Так, у 1998 році 46% вважали, що обсяг вивчення має бути таким же, як і для української мови. У 2019 році показник становив 30%, а зараз – лише 3%. Також з 32% до 6% стало менше тих, хто вважає, що російська мова має вивчатися в меншому обсязі, ніж українська, але в більшому, ніж інші іноземні мови. Зараз фактично з зазначених 42% переважна більшість – 33% (або майже 80% цієї категорії громадян) – хотіли б, щоб російській мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним мовам", - повідомили у КМІС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У стінах Києво-Могилянської академії заборонили вживання російської мови

Автор: 

опитування (1970) російська мова (315) КМІС (339)


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Топ коментарі
+57
Курва, як взагалі таке питання можна ставити?
Чи росмову ще не прибрали зі шкільної програми?
Я щось пропустив?
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09.03.2023 14:53 Відповісти
+45
Та нехай вчать. Як китайську наприклад. За власні гроші репетитору. Ніякого державного фвнансування окрім навчальних закладів спецслужб.
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09.03.2023 14:55 Відповісти
+36
Я взагалі проти вивчення в усіх закладах!
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09.03.2023 14:53 Відповісти
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Погоджуюся, але це роблять сьогоднішні можновладці, залишаючи в школах російську, на телебачення - російські телеканали і російський філіал церкви рід українською назвою УПЦ.
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09.03.2023 15:54 Відповісти
Поки що з насильною українізацією справляється росія. Люди не хочуть мати нічого спільного з москалями і дуже багато з тих хто не бачив різниці її побачили.
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09.03.2023 16:28 Відповісти
а дуже багато не бачать і досі...можу вам назвати з десяток публічних,медійних осіб,блогерів,які так гарно почали спілкуватися українською на початку війни,і як зараз скавулять російською...то напевно треба,щоб кацап кожному з них жінку згвалтував і хату спалив,щоб вони навік забули ту псячу мову...
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09.03.2023 16:39 Відповісти
Теж справедливо.
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09.03.2023 17:09 Відповісти
Потрібно перестати їх дивитись, слухати. Вони будуть втрачати аудиторію і задумуватись чому. Потім вони остануться з тими що їх слухають, дивляться. Аудиторія можливо буде і велика але тут потрібні комплексні рішення для того щоб вона зменшувалась. Для цього потрібно не тільки споживати україномовний продукт але і створювати його. Он я все лінуюсь закинути декілька відео не ютуб на технічну тему.Це довгострокова стратегія.
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09.03.2023 17:31 Відповісти
Досвід країн Балтії НЕОБХІДНО невідкладно😠😠👍 втілювати в Україні, можливо менше буде квартирантів на посадах державних!!
Після 10 років кривавої московської війни в Україні, життя ВИМАГАЄ😠😡 внесення змін законодавчих до кандидатів на посади від президента до депутата сільради, - без військової служби у ЗСУ або НГУ, -💯💯ЗАБОРОНЕНО‼️🇺🇦❤️👍👍👍❤️‼️
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09.03.2023 15:08 Відповісти
Навіть якщо людина російськомовна, то навіщо їх цю мову вивчати? Якщо вона користується російськомовними джерелами та спілкується російською, то вона і без вчителів чудово нею володіє, а якщо пише з помилками, то це не проблема, бо російська грамота на Україні їй точно не знадобиться
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09.03.2023 15:09 Відповісти
Це маячня якась ? Я думав , хрюкання вже заборонили .
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09.03.2023 15:11 Відповісти
Прага, перебуваючи у складі Австро-Угорщини, була суцільно німецькомовною ще на початку 20 століття. Зараз у Празі (вже дуже давно) домінує чеська мова.

Витіснення "русскава ізика" з міського простору Києва та інших великих міст має відбуватися саме таким чином - повним припиненням викладання рос. мови в навчальних закладах, дотриманням законів щодо обслуговування на всіх рівнях українською. Крім того, всі без винятку бізнес-конференції та інші заходи (які до 2022 року тотально велися російською), мають проводитися виключно державною мовою.

В "русскам ізике" просто відпаде потреба як в такому, яким нема сенсу користуватися в середовищі україномовного суспільства.
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09.03.2023 15:13 Відповісти
Прочитал комментарии выше и такое ощущение как будто все дурачки сбежались на эту статью, конечно их гораздо больше. Противники против русского языка научитесь различать русские пули и русский язык, а не вести себя как дураки.
А теперь по сути. Когда Я учился в институте, инженерная специальность, 2002-2006. Ввели закон , что что курсовые, лабораторные работы и диплом надо делать на украинском языке, а литературу в библиотеке на украинском языке не предоставили и приходилось делать дурную работу, переводить российские учебники.
Если кто-то есть, кто имеет отношение к обучательному процессу сейчас точно так же осталось ,ответьте?
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09.03.2023 15:13 Відповісти
То же самое было при Ющенко в 2004-2005, когда внезапно в Донецке в некоторых бурситетах "с сегодняшнего дня отвечаем на украинском", при отсутствии литературы и некоторой терминологии. А Матвиенко, был у нас такой персонаж в политике, в Крыму устроил тоже самое, кратко, но ярко. Худшего вреда и представить трудно, результаты мы все увидели в 2014-м. Сейчас если обратно вернуть Донбасс и Крым результаты опросов будут интересные. Поэтому в мовный вопрос, который у нас уже 30 лет пытается решаться, нельзя пускать ДЛБв и отдавать на откуп толпе, дорого потом расплачиваться, при чём во всех смыслах этого слова
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09.03.2023 15:25 Відповісти
Нельзя пускать долбо...бов в Украину из кацапских девень. После войны многие получат статус негражданина и никаких выборов они не получат. Как например поступают с этими утырками в Латвии.
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09.03.2023 15:42 Відповісти
Цікаво, якої термінології вам не вистачало? Адже практично вся термінологія в російських підручниках - це зарубіжна термінологія. Хімічна термінологія прийшла з Німеччини, потім її замінила англомовна. Це тільки в Союзі розповідали, що всі відкриття зроблені в Росії. Тільки таблицю Мендеєва визнають у світі.
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09.03.2023 16:54 Відповісти
Спочатку заходять звичайні росіяни, за ними в побут заходить російська мова, а потім скабєєва чи хто-там верещить що їх треба захищати, бо там живуть нвціоналісти що говорять українською мовою. За всим цим вже й приходять російські кулі, ракети, танки, гвалтівники.

Я також вчився в інституті й після української школи в українському ВУЗі прийшлось переходити на російську - нічого, якось перейшов. Було багато часу на те, щоб забезпечити учбовий процес укранськомовними підручниками й це повинно бути зроблено.
Хоча насправді вже після інституту для роботи я в основному користувався англійськомовними матеріалами, а ніяк не російськомовними.
Російська мова повинна зникнути з украінських вишів.
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09.03.2023 15:38 Відповісти
Юрію, нічого не маю проти російської мови як інструменту спілкування в певному середовищі. Вчив у школі, мав тверду п'ятірку і за потреби писатиму російською грамотніше, ніж 99% кацапів. Але зараз абсолютно недоречно (і навіть злочинно) надавати російській мові якісь привілеї у порівнянні з іншими іноземними мовами в Україні. Хоча її носіїв в Україні багато, але це аж ніяк не природнє явище. В Чехії тотально домінувала німецька мова, тому що Чехія була під владою Австрії. Потім Гітлер прийшов "визволяти чеських німців". Кацапи нічого нового не придумали. Більш того, першочерговим завданням для них при окупації нових земель стає тотальна русифікація та вилучення всього, що суперечитиме їй.

Україна - примусово русифікована країна, і цієї русифікації потрібно позбуватися. Значна частина суспільства до цього вже (нарешті) готова.
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09.03.2023 15:56 Відповісти
Вже давно варто вчитися природничим і технічним наукам з англомовних джерел, навіть здалося б збільшити викладання цих дисциплін англійською, яка в цих галузях є міжнародною. А вчитися з російських підручників - прирікати себе на хронічне відставання.
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09.03.2023 16:04 Відповісти
...приходилось перєводіть расійськіє учєбнікі... Юра,ну ти ж з задачею справився? Розуму вистачило? Ну так в чому справа? Перекладуть ті кляті кацапські "учєбнікі" і будуть українські інженери счасливі! Було б бажання! А от тобі не повезло.Коли ти вчився у нас багато ще хто кацапів вважав братами і "аднім народом".
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09.03.2023 17:19 Відповісти
Сам дурак. Жити в державі і не знати державної мови-то ти або турист, обо дурак, або окупант!!!
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01.07.2023 15:29 Відповісти
ну ты тормоз, человек из прошлого,
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01.07.2023 20:53 Відповісти
А полонених як ми тодi будем допитавти?
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09.03.2023 15:14 Відповісти
Кобзар будуть читати і вчити, незважаючи на невідворотню трансформацію щелеп!!!
Ну, то таке…
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09.03.2023 15:29 Відповісти
Українською!
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09.03.2023 16:06 Відповісти
нафіга про це питати? просто приберіть з програми і все!
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09.03.2023 15:20 Відповісти
Взагалі то вивчення іноземних корисне й сприяє інтеллектуальному розвитку людини. Звичайно, зараз уроки російскої мови в школі - це буде для багатьох як знущання. До того ж вивчення мови без вивчення літератури неможливе, а російська література майже вся пронизана імперськістю.
Хоча на користь вивчення може бути те, що німецька мова була чи не основною яку вивчали в школах як в довоєнний, так і повоєнний часи (друга світова).
АЛЕ, що точно треба зробити - ЗАБОРОНИТИ викладання російською мовою будь-яких предметів в вищих учбових закладах. Тоді бажаючих вивчати цю мову стане набагато менше.
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09.03.2023 15:22 Відповісти
вже якось зовсім по-іншому сприймається фраза "йазык до Киева доведёт"...
нафіг усе кацапське..
нехай діти обов'язково вивчають на вибір англійську, іспанську, французьку, німецьку, китайську
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09.03.2023 15:25 Відповісти
Все правильно, от тільки що серед європейських мов робить китайська? Нащо вона? Де Європа і де Китай? Ми ж не в Азії живемо)
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09.03.2023 16:56 Відповісти
"..І чужому научайтесь,. Й свого не цурайтесь.." (Т.Шевченко)
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09.03.2023 17:06 Відповісти
всього 52%? це якийсь треш! чи опитування проводилося у лугандоні та даунбасі?
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09.03.2023 15:29 Відповісти
Англійська-так,бо допоможе заробляти на гідне життя,а російська чим корисна?
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09.03.2023 15:31 Відповісти
Миф о братских народах

1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого

1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других

1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг

1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения

1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии

1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря

1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях

1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения

1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других

1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины

1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»

1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке

1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»

1876 ​​- Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен

1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке

1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях

1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.

1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.

1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.

1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.

1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.

1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.

1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове

1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».

1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».

1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.

1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.

1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.

1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.

1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.

1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».

1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по

сравнению с учителями украинского языка.

1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».

1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.

А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.
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09.03.2023 15:32 Відповісти
АЛЕКСАНДР Палий у своему відео про українську мову казав, ЩО БУВ ЦАРСЬКИЙ НАКАЗ ПАЛИТИ УКРАЇНСЬКІ БІБЛІОТЕКИ . І спалили бібліотеку у Киево Печерський Лаврі
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09.03.2023 16:16 Відповісти
А це про наше сьогодення:

На тимчасово окупованих територіях російські військові вилучають українські книги, а потім спалюють їх у котельнях, інформує https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/02/05/okupanty-spalyuyut-na-tot-**********-knygy-v-kotelnyah/ Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначають у Центрі, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Так, у Ровеньках на Луганщині було зафіксовано випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.

«Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають «нацистську літературу», але до переліку такої літератури потрапляють всі українські книги», - уточнює ЦНС.

За інформацією Центру, раніше так зване «міністерство освіти та науки ЛНР», які є представниками «окупаційної влади» в Луганській області, направило керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з рекомендацією вилучити з фондів шкільних бібліотек книги з переліку, в якому налічувалось 365 позицій.

https://www.radiosvoboda.org/a/rosia-ukraina-viyna-krym-kherson-muzei-kartyny/32172919.html
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09.03.2023 16:55 Відповісти
А у новинах у ЕС про це не розказують

ТКАЧЕНКО і Шмигаля у відставку ‼️‼️‼️
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09.03.2023 17:07 Відповісти
про що ми тут розмовляєм,коли ще до недавна сам великий Боневтік гаварил па русскі,і всіляко кривлявся українською на сцені...впевнений він ще досі с Лєнкай на кухне базарит па руски..
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09.03.2023 15:33 Відповісти
В точку, всі наші перевзуті та й щирі патріоти, журналісти, державні діячі виховують дітей російською мовою.
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09.03.2023 16:01 Відповісти
Назви одне прізвище щирого патріота.
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09.03.2023 16:07 Відповісти
порошенко
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09.03.2023 18:09 Відповісти
Це ми з вами .
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09.03.2023 19:00 Відповісти
Nu iesli toka samoie neobhodimoie , te katorie nuzhni , chtob ruskih NAHUJ pasilati !
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09.03.2023 15:34 Відповісти
Твєрьозо, але вчитись, як відомо, ніколи не пізно. Я знаю 70-80 річних, які опинившись за межами України, вчать іноземну. І нічого, якось шпрехають. А щодо молоді - швах повний: в Києві скрізь бігають групки підлітків і спілкуються расєйською. Школа на віддаленому навчанні, от і 3,14здять, як звикли, ніхто ж не наставляє.
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09.03.2023 15:45 Відповісти
"Впрочемъ, я доселѣ не нашелъ ни одного малорусскаго слòва, кромѣ захожихъ, - отъ котораго не было бы въ великорусскомъ производныхъ, если и нѣтъ самого слòва...
Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во-всей Великоруссіи чухны разныхъ помолѣній."


ПИСЬМО В.И ДАЛЯ КЪ
М.А.МАКСИМОВИЧУ
С.П.Б. 12 ноября 1848
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09.03.2023 15:36 Відповісти
52% проти - це ні про що. Значить, практично порівну. Чудово, можна починати громадянську війну, нє? Допоки будемо послуговуватись ізиком, рашистам буде тут кого визволяти - продовжуємо дуркувати, панове. А какая разніца?
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09.03.2023 15:38 Відповісти
Ну, от як жити в цій країні? Коли совок тут не лікується навіть бомбами?
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09.03.2023 15:38 Відповісти
40 років МОІСЕЙ водив евреев по пустелі
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09.03.2023 16:05 Відповісти
...і тому жоден єврей не гаваріт па русскі.
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09.03.2023 16:08 Відповісти
🤣🤣🤣

Гуцул на могилі сина:

- Чи я тебе не народив, чи я тебе не годував, чи я тебе до Унiверситету

не вiдпустив, чи я тобi грошi не вiдсилав!?
А ти прийiхав i шо ти менi

сказав? "Здравствуйте папа!"!?
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09.03.2023 16:14 Відповісти
А українцям 30 років незалежності не вистачило на те, щоб хоча б від кацапської мови відмовитись. Дуже прикро.
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09.03.2023 16:12 Відповісти
Це говорить лише про те, що усі 30 років реальна влада в Україні у росіян.
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09.03.2023 16:28 Відповісти
Якщо ми навіть не приймаємо у майбутніх громадян обов'язковий екзамен з історії своєї країни, про що може бути мова?
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09.03.2023 16:31 Відповісти
Цілком згодна. Сама в шоці від такого результату. Як так? 48 % хочуть вчити мову людожерів? Навіщо? Сподіваються, що росія переможе? От яке може бути обгрунтування?
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09.03.2023 16:08 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011325406344&fref=gc&dti=158481658048439 Vsevolod Marchenko Це українцям, які виросли з знанням рідної мови та язига колонізаторів, здається, що мова та язиг дуже близькі. А насправді дорослий росісянин, який НІКОЛИ не чув української, аж ніяк її не зрозуміє. І знання це не з москальської Віки, не з гуглу, а з власного досвіду. Словарних співпадінь в українській мові значно більше з польською, словацькою та навіть такою, як мова лужицьких сербів, яка вже майже зникла, ніж з язигом. Якщо ви подорожували по слов*янських країнах, то, мабуть, помітили, що так-сяк ви можете розуміти навіть далеких від нас хорватів та словенців, або чорногорців. Рузкіє ж, які крім свого язига не знають жодного, цього не можуть. Слов*янські мови Європи для них все рівно, що мови індіанців амазонських джунглів.
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09.03.2023 15:39 Відповісти
Дуже цікавий матеріал

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ КОВЕРКАЮТ РУСЬКУ МОВУ?

РУСЬ ГОВОРИЛА "КЫЕВ", "ВОЛОДЫМИР" И "ПЫВО"! Лекция А. Палия

https://youtu.be/8PUuiRd0Qko
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09.03.2023 16:02 Відповісти
Для чого проводити такі соцопитування,якщо російські школи ітак вже давно закриті?КМІСу як тому коту нема шо робити і він вірішив полизати собя яйця?
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09.03.2023 15:43 Відповісти
Не перетворюйся на свиню, не хрюкай по-московськи.
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09.03.2023 15:45 Відповісти
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Пане президенте України! Чому ви нас дурите? Чому ви говорите про те, що ми не забудемо, ми переможемо, а в цей самий час ваше міністерство освіти приготувало і втілює повзучу поразку України?!

Це не голослівні звинувачення. 3 березня ми з письменниками пікетували МОН і мали розмову з керівниками цього антиукраїнського закладу.

В той час, коли рашисти розстрілюють наших беззбройних полонених за «Слава Україні», ваше МОН примушує і далі наших дітей вчити російську літературу. Як «смішно»! Вони поміняли поганих рускіх пісатєлєй на хороших рускіх пісатєлєй замість вилучити їх зовсім. Українські діти вчать хорошого Булгакова, бо він же наш! Аякже! Цього пісатєля «Я убіл» читали? Навряд. Знаєте кого убіл булгаковський лікар? Лікар(!) убив пацієнта - пораненого петлюрівця, які теж казали 100 років тому «Слава Україні». Чи не це ми бачимо сьогодні на відео рашистів, які убивають нашого беззбройного полоненого за «Слава Україні»? Нащо ваше МОН грається в цю гру? Нащо нашим дітям російська література, щоб що? Щоб далі будувати з рашистами культурні зв'язки? Щоб далі ми були одна страна, одін народ? «Дивіться, як гарні російські письменники, які молодці, описують мило Україну!». Ви хочете утвердити такою літературою наше братання? ТАК ви збираєтеся їх перемагати?

Ваше МОН, пане президенте, лишає в програмі російську літературу і забирає з обов'язкового ЗНО питання з української літератури! Їх лишили лише для філологів. Зробили укрліт необов'язковим предметом - і це чергова диверсія. Чи знаєте ви, пане президенте, що саме Українська література і її читання зберегло нашій нації українську ідентичність? Сьогодні, коли проти нашої ідентичності воює росія, ваше МОН воює проти нашої ідентичності, послаблюючи в школах українську літературу. То ми так збираємося перемагати у війні ідентичностей? Послаблюючи свою?

В інших країнах питання з мови, літератури та історії - частина іспитів на громадянство. У нас же література та історія стали стараннями вашого МОН не обов'язковими. Всього три предмети в школі формують світогляд: українська мова, українська література та історія. В країні точиться світоглядна війна між росіянами і українцями, а ваше МОН, ніби воно рашиське, вчиняє антиукраїнську диверсію і під час світоглядної війни послаблює два світоглядних предмети! Це ми так готуємося до перемоги, пане президенте?

Ваше МОН, пане президенте, після того, як прибрало українську літературу, прибирає з обов'язкового ЗНО наступний світоглядний предмет - Історію України. Віднині її теж будуть знати лише історики. Авжеж, нащо історія українцям! Ви не готові були, пане президенте, до війни, і ми всі були не готові, бо погано знали нашу історію. Бо цей предмет системно нищився російською окупаційною царською, потім більшовицькою, потім совєцькою владою, тепер цей предмет нищиться її агентами і прихвостнями - вашими ставлениками! Ви нам говорите про перемогу? Брехня! Як можна перемогти, не знаючи своєї історії, не знаючи, де свої, а де вороги, перебуваючи в безпам'ятстві?!

Ваше МОН, пане президенте, нічого не збирається робити з російською ворожою мовою у школах, яка звучить всюди! В українських школах всюди звучить мова окупанта! І на уроках. І на перервах. Маса переселених учнів не можуть до купи зліпити два українських слова. Де вони всі вчилися? МОН нічого не збирається робити з проблемою суцільного зросійщення! Окрім як відповідає, що в нас за законом освіта державною мовою. Справді? Тоді звідки взялися ці учні, які не володіють державною мовою? Які заходи планує робити МОН з подолання проблеми зросійщення серед дітей? НІЧОГО не планує! Про яку перемогу ви говорите, пане президенте, якщо в головах панує ворожа мова, а не мова своєї нації, української. Якщо ви, пане президенте, не можете здолати засилля всього лиш ворожої мови в нашій країні, як збираєтеся здолати самих ворогів?

Ваше МОН, пане президенте, відмовляється моніторити виші на предмет освіти мовою окупанта. Наші виші й досі готують зросійщених фахівців. Проти викладачів бунтує свідома молодь, а що робить МОН? Нічого! МОН підіграє окупантам в мовній політиці. Кому підпорядковані виші, які проводять таку кадрову політику? Не мовному омбудсмену, а міністерству освіти, яке свою злочинну бездіяльність ховає за словами про автономію вишів, які що хочуть зі зросійщенням, те й творять. МОН культивує зросійщення фахівців, щоб що? Щоб далі Україна звучала російською мовою. Щоб далі була одна страна, одін народ! Щоб ми не могли ідентифікувати де ми, а де вороги! І ви говорите нам про перемогу, пане Президенте?

У ваших чиновників, пане президенте, і гадки немає поширювати українську мову у світі. В той час, як українська самовільно крокує іншими країнами, замість підтримати і підсилити цю тенденцію, влада думає лише про одне, як підсилити в Україні англійську мову. Ну звісно! Хто буде проти! Та чому влада окрім англійської, не переймається, що й досі наші діти в закордонних школах не вчать українську мову й українську історію? МОН мало б домовитися з іноземними школами про це. Бо математика та інші предмети - універсальні. Мова, історія та література - це предмети, які «ліплять» націю. Яку націю ліпить ваше МОН, пане президенте? Про перемогу якої нації ви говорите?

Уся ваша вертикаль влади: ваш очільник уряду Шмигаль, ваш очільник міністерства освіти риг-Шкарлет, ваш очільник директорату середньої освіти риг Єресько - вся вертикаль влади опікується не українською освітою, а білінгвальною, англійською. Англійську мову треба вчити, це зрозуміло. Та скажіть мені, пане президенте, чи є у Франції в школах французько-англійська білінгвальна освіта? Ні, немає. Чи є в Німеччині німецько-англійська білінгвальна освіта? Ні, немає. Запитайте в інших країнах. У них теж немає. А в нас буде. Ваше МОН що, розумніше за міністерства інших країн? Ні, воно не розумніше, воно антиукраїнське. Це разом з антиукраїнським МОНом ви плануєте українську перемогу?

Ви знаєте що-небуть, пане президенте, про мовну стійкість? Навряд чи. Тому поясню. Мовна стійкість в нашої нації дуже слабка. Бо підірвана колоніальним минулим, геноцидом і лінгвоцидом. А мовна стійкість англійської мови та її носіїв - украй сильна! Це мова, яка не зазнавала колоніального гніту, геноциду та лінгвоциду. А тепер питання. Що буде, якщо поставити поруч слабку мовну стійкість і сильну мовну стійкість? Сильна мовна стійкість переможе і з часом стане домінувати. Колись ми російської теж не розуміли, козакам потрібні були перекладачі для послів російського царя. Ми не вірили, що російська колись домінуватиме в нашій країні. Але ж стала домінатною, витіснивши українську! Франція, набагато сильніша в мовній стійкості, ніж ми, вводить закони, які обмежують вплив англійської мови, бо не витримують її конкуренції! То що говорити про Україну! МОН прекрасно це знає - і послаблює Україну не україноцентричною освітою. А ви говорите про якусь перемогу, пане президенте!

ВАШЕ МОН, пане президенте, і ваш уряд заговорили про білінгвальну освіту в Україні. Якщо й проводити експеримент з білінгвальною освітою, його треба пробувати в окремій школі, експериментальній, а не експериментувати одразу у всіх школах, і то пробувати цей експеримент в окремій школі лише тоді, коли в Україні всюди, всюди (!) ДОМІНУВАТИМЕ українська мова. ДОМІНУВАТИМЕ безповоротно. Без утвердження української мови, без її домінування і панування в усіх галузях - заводити білінгвальну освіту в усіх школах - це катастрофа для слабкого національного імунітету українців. Ви хочете неокріплу українську ідентичність розчинити будь-якою сильною іншою ідентичністю? Про яку перемогу України йдеться, пане президенте?

І не кажіть, пане президенте, що ви не причетні до гуманітарної катастрофи, яка утверджується в Україні вашими чиновниками.

Керує шкільною освітою соратник Табачника Єресько, який вилучав за Табачника з підручників історії теми української визвольної боротьби, а тепер МОН з Єреськом вилучає повністю історію зі ЗНО. Керує табачниківцем-Єреськом риг, міністр Шкарлет. Риг-Шкарлет теж не самостійний, він підпорядкований голові уряду Шмигалю, і курс на англіїзацію школи замість утвердження національної освіти, курс на применшення українськости - це курс Шмигаля. Це він дав доручення кабміну надати йому рекомендації, як запроваджувати багатомовну/білінгвальну освіту в Україні. А над Шмигалем, пане президенте, стоїте ви. Ви всі одна команда. Це ваш спільний курс. МОН виконує ваше замовлення і вашої команди.

Не розповідайте нам про перемогу України, пане президенте. Ви гарно виступаєте зі свої
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09.03.2023 15:55 Відповісти
Дитяча письменниця Лариса Ницой
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09.03.2023 15:57 Відповісти
Керує шкільною освітою соратник Табачника Єресько, який вилучав за Табачника з підручників історії теми української визвольної боротьби, а тепер МОН з Єреськом вилучає повністю історію зі ЗНО. Керує табачниківцем-Єреськом риг, міністр Шкарлет. Риг-Шкарлет теж не самостійний, він підпорядкований голові уряду Шмигалю, і курс на англіїзацію школи замість утвердження національної освіти, курс на применшення українськости - це курс Шмигаля. Це він дав доручення кабміну надати йому рекомендації, як запроваджувати багатомовну/білінгвальну освіту в Україні. А над Шмигалем, пане президенте, стоїте ви. Ви всі одна команда. Це ваш спільний курс. МОН виконує ваше замовлення і вашої команди.

Не розповідайте нам про перемогу України, пане президенте. Ви гарно виступаєте зі своїми промовами. Ви зуміли розвернути лицем до України світових лідерів. Але як це корелюється з тим гуманітарним проваллям, яке водночас готується в Україні?! Не розповідайте нам, що ми не забудемо звірства ворогів. Поки Ви випрошуєте зброю, щоб перемогти на фронті, в цей час ваше МОН робить у тилу все для нашої поразки.

Що буде після війни, пане президенте? Після війни буде війна.
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09.03.2023 15:58 Відповісти
ШМИГАЛЯ У ВІДСТАВКУ ‼️‼️‼️
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09.03.2023 15:59 Відповісти
А плагіатора-шкарлета куди?
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09.03.2023 17:22 Відповісти
На фронт .
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09.03.2023 17:56 Відповісти
Який ще час на вивчення мови, призначеої для матюків? Пару перерв і всі володіють нею досконало!
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09.03.2023 16:13 Відповісти
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09.03.2023 16:18 Відповісти
Українські коти на служби ЗСУ
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09.03.2023 16:21 Відповісти
Слухала жарт , що кацапи кажуть про українців - « українці ненавидять котов. Тому що говорять СМЕРТЬ КАТАМ»
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09.03.2023 16:23 Відповісти
КМИС - мошенничает
Вони мають до ціх % докладати ВІК ОПИТУЕМИХ і національність , тоді буде ясно що 48% опитуемих - це пенсіонери - малороси
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09.03.2023 16:26 Відповісти
Срань совкова, якщо правильно кваліфікувати!
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09.03.2023 20:54 Відповісти
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09.03.2023 20:58 Відповісти
Очевидно, що опитування, м'яко кажучи, підкручене. Або опитували сорок вісім учасників батальона монако і п'ятдесят патріотів, або одно із двох.
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09.03.2023 16:33 Відповісти
КМИС - славится заказными материалами
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09.03.2023 16:45 Відповісти
48% язичників "какая разніца"
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09.03.2023 16:46 Відповісти
КУХЛИК

Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
(П. Глазовий)
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09.03.2023 16:48 Відповісти
а остальные 48 процентов кто такие?!
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09.03.2023 16:57 Відповісти
А остальниє, любітєлі руського міра, і забули, що сказав Путін, що Росія там, де русскій язик, от русскій язик і привів до війни, а 52 відсотки кац-и будуть денацифіцирувать, можливо на колимі
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09.03.2023 17:03 Відповісти
Згоден з Вами.я Украинскую мову понимаю без перевода.вот говорить не могу....
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09.03.2023 17:07 Відповісти
Он завтра ещё какую-то ахинею скажет и что дальше?
В России зубы чистят, нам это не нужно делать им на зло ?
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09.03.2023 17:34 Відповісти
Это абсолютно неважно, более того у всех школьников аллергия на все что заставляют учить в школе. Надо сделать так чтобы все испытывали к русскогаварящим омерзение.
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09.03.2023 16:58 Відповісти
В итоге никакого знать не будут, дома у большинства язык общения русский.
Разве у России монополия на русский язык ?
Учитывая что обучение начиная с марта 20 года проходит онлайн-современные школьники ничего не знают.
Но большинству это нравится-диджитализация с Дубилетиком такая при кольная 🤣
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09.03.2023 17:14 Відповісти
ти своє бальшінство до українців не сунь. В українців мова спілкування українська. А як там розмовляє бальшінство малоросів не важливо
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09.03.2023 17:26 Відповісти
Все города милионники думают по русски, хоть прекрасно понимают и говорят на украинском.
Я в Днепре живу и не с ветра говорю в отличии от тебя.
Уверен что в твоей области меньше жителей чем у нас в одном районе 😉
А так конечно умничать и речевки повторять, много ума не нужно.
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09.03.2023 17:32 Відповісти
всі хто хоче, перейшли на українську. А в тебе "чєлюсті па другому устроєни"
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09.03.2023 17:47 Відповісти
Правильно сказано-кто хочет, а я ради тебя точно не буду.
Ты кстати в каком городе живёшь, может мне рассказать сколько в Днепре, Кривом Роге или Харькове на сегодняшний день захотело ?
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09.03.2023 18:39 Відповісти
Крівой лох, диняпрапірдоффск й хрякафф тепер Бог БОМБАМИ карає за відсутність честів, совісті й патаму, што тібє, козлятина, уруцкій ізік радной.
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09.03.2023 20:53 Відповісти
Золочев сегодня Бог за что покарал?
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09.03.2023 21:31 Відповісти
Аштотакоизолочев? В Україні такого нема міста. Так само, як не існує рісбублікі расія навіть в паспорті кзлмрдосії.

Для тухлятини "парної":

БИДЛЯТИНА ТУПА не усвідомлює, що уруцкій ізік не просто ознака спорідненості з опарАшами, а ще й розумовий сифіліс, рак честі, совісті й моралі... З Тюркських Тілі(Мов) перекладається з часів Золотої Орди, кому твая радня біла рабамі:

Языкъ - горе, жаль, скорбота

Дуракъ - стойбище, стоянка, зупинка

Таз - пліш, лисина, парша

Баба - батько, тато

Он - десять (а не "він"!)

Базар - неділя(а не ринок!)

Къувет - сила(а не фоса, яка "канава")

Пест - БРЫСЬ!!!(а в урус хынзыр - товкач й палець - явно той, шо у сраці!)

І от віками срань кзлмрдосівська повзає по тілі України, а чиряк, тото, що "дурак", розганяє "язык"... А бидло наше не розуміє, не усвідомлює, що тото - яйця глистів, вушів, кліщів...

А ще є поговірка у ВСІХ Тюркських Міллєтлєр(Народів): "Урус - хынзыр киши, адам дегиль!"©

Хынзыр киши - свинячоподібне

Адам - людина

Дегіль - не він/вона/воно, не таке...
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09.03.2023 21:40 Відповісти
У місті Хмельницькому вже 10 РОКІВ не вивчають "язік"...навіть факультативів не має... Не має попиту на це косноязічіє і все добре....
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09.03.2023 17:36 Відповісти
В нас ТЕЖ!!! Це якийсь псєчий гон про етат ізік в цій писяніні!!! Більш ніж впевнений, що питання - Ужгород. ВСЕ. А у всій ЗУ сміття це не є абізатільним - як мінімум!
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09.03.2023 20:50 Відповісти
Потрібно раз і назавжди-- рішить
Основна мова державна --українська
Паралельно яку ще учіть мову
Може вирішити. --громада
І ми раз і назавжди вирішим це питання
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09.03.2023 17:53 Відповісти
бачів я тк громаду донецьку в гробу і білих тапках. будемо вчіти мови . ніяких язиків
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09.03.2023 21:17 Відповісти
Я рускі би виучіл толька затєм шоп лехче дапрашивать плєнних )))
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09.03.2023 18:33 Відповісти
Что то мне подсказывает, что вы его все таки знаете.
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09.03.2023 21:31 Відповісти
німношка
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09.03.2023 21:56 Відповісти
Уверен хватит для допроса пленного рашиста, они особо не блещут богатым, словарным запасом.
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09.03.2023 22:00 Відповісти
атвєчаю
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10.03.2023 03:56 Відповісти
Смішно. "Менше, ніж української, але більше, ніж іноземної". Для прикладу, у 8 класі 2 години мови і 4 англійської. Скільки повинно бути російської, щоб було менше, ніж української, і більше, ніж іноземної.
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09.03.2023 21:08 Відповісти
а ви не в раді опрос проводьте а на волині..хватить нам тих промоскальських шлендр слухати
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09.03.2023 21:15 Відповісти
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