52% українців проти вивчення російської мови у школах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Ще чотири роки тому лише 8% українців виступали проти вивчення російської мови в школах у будь-якому вигляді.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.

"КМІС регулярно ставив запитання щодо вивчення російської мови в школах, і нижче на графіку ми пропонуємо поглянути, якими були думки й погляди українців у 1998, 2019 і 2023 роках. Ще у 2019 році всього 8% українців вважали, що взагалі не варто вивчати російську мову в школах, у той час, як зараз таких людей - 52%", - йдеться в повідомленні.

При цьому соціологи зазначають, що 42% українців виступають за вивчення російської мови в певному обсязі, але навіть тут відбулися значні внутрішні зміни в сторону зниження часу, який має відводитися на вивчення російської мови.

"Так, у 1998 році 46% вважали, що обсяг вивчення має бути таким же, як і для української мови. У 2019 році показник становив 30%, а зараз – лише 3%. Також з 32% до 6% стало менше тих, хто вважає, що російська мова має вивчатися в меншому обсязі, ніж українська, але в більшому, ніж інші іноземні мови. Зараз фактично з зазначених 42% переважна більшість – 33% (або майже 80% цієї категорії громадян) – хотіли б, щоб російській мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним мовам", - повідомили у КМІС.

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