52% українців проти вивчення російської мови у школах, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Ще чотири роки тому лише 8% українців виступали проти вивчення російської мови в школах у будь-якому вигляді.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує Цензор.НЕТ.
"КМІС регулярно ставив запитання щодо вивчення російської мови в школах, і нижче на графіку ми пропонуємо поглянути, якими були думки й погляди українців у 1998, 2019 і 2023 роках. Ще у 2019 році всього 8% українців вважали, що взагалі не варто вивчати російську мову в школах, у той час, як зараз таких людей - 52%", - йдеться в повідомленні.
При цьому соціологи зазначають, що 42% українців виступають за вивчення російської мови в певному обсязі, але навіть тут відбулися значні внутрішні зміни в сторону зниження часу, який має відводитися на вивчення російської мови.
"Так, у 1998 році 46% вважали, що обсяг вивчення має бути таким же, як і для української мови. У 2019 році показник становив 30%, а зараз – лише 3%. Також з 32% до 6% стало менше тих, хто вважає, що російська мова має вивчатися в меншому обсязі, ніж українська, але в більшому, ніж інші іноземні мови. Зараз фактично з зазначених 42% переважна більшість – 33% (або майже 80% цієї категорії громадян) – хотіли б, щоб російській мові відводили стільки ж або менше часу, ніж іншим іноземним мовам", - повідомили у КМІС.
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Після 10 років кривавої московської війни в Україні, життя ВИМАГАЄ😠😡 внесення змін законодавчих до кандидатів на посади від президента до депутата сільради, - без військової служби у ЗСУ або НГУ, -💯💯ЗАБОРОНЕНО‼️🇺🇦❤️👍👍👍❤️‼️
Витіснення "русскава ізика" з міського простору Києва та інших великих міст має відбуватися саме таким чином - повним припиненням викладання рос. мови в навчальних закладах, дотриманням законів щодо обслуговування на всіх рівнях українською. Крім того, всі без винятку бізнес-конференції та інші заходи (які до 2022 року тотально велися російською), мають проводитися виключно державною мовою.
В "русскам ізике" просто відпаде потреба як в такому, яким нема сенсу користуватися в середовищі україномовного суспільства.
А теперь по сути. Когда Я учился в институте, инженерная специальность, 2002-2006. Ввели закон , что что курсовые, лабораторные работы и диплом надо делать на украинском языке, а литературу в библиотеке на украинском языке не предоставили и приходилось делать дурную работу, переводить российские учебники.
Если кто-то есть, кто имеет отношение к обучательному процессу сейчас точно так же осталось ,ответьте?
Я також вчився в інституті й після української школи в українському ВУЗі прийшлось переходити на російську - нічого, якось перейшов. Було багато часу на те, щоб забезпечити учбовий процес укранськомовними підручниками й це повинно бути зроблено.
Хоча насправді вже після інституту для роботи я в основному користувався англійськомовними матеріалами, а ніяк не російськомовними.
Російська мова повинна зникнути з украінських вишів.
Україна - примусово русифікована країна, і цієї русифікації потрібно позбуватися. Значна частина суспільства до цього вже (нарешті) готова.
Ну, то таке…
Хоча на користь вивчення може бути те, що німецька мова була чи не основною яку вивчали в школах як в довоєнний, так і повоєнний часи (друга світова).
АЛЕ, що точно треба зробити - ЗАБОРОНИТИ викладання російською мовою будь-яких предметів в вищих учбових закладах. Тоді бажаючих вивчати цю мову стане набагато менше.
нафіг усе кацапське..
нехай діти обов'язково вивчають на вибір англійську, іспанську, французьку, німецьку, китайську
1622 - приказ царя Михаила с подачи Московского патриарха Филарета сжечь в государстве все экземпляры отпечатанного в Украине «Учительного Евангелия» К. Ставровецкого
1690 - осуждение и анафема Собора РПЦ на «киевския новыя книги» П. Могилы, К. Ставровецкого, С. Полоцкого, Л. Барановича, А. Радзивиловского и других
1720 - указ Петра I о запрещении книгопечатания на украинском языке и об изъятии украинских текстов из церковных книг
1729 - приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все указы и распоряжения
1763 - указ Екатерины II о запрете преподавания на украинском языке в Киево-Могилянской академии
1769 - запрет Синода на печать и использование украинского букваря
1775 - разрушение Запорожской Сечи и закрытие украинских школ при полковых казацких канцеляриях
1832 - реорганизация образования на Правобережной Украине на общеимперских принципах с переводом на русский язык обучения
1847 - разгром Кирилло-Мефодиевского брат ства и усиление жестокого преследования украинского языка и культуры, запрет лучших произведений Шевченко, Кулиша, Костомарова и других
1862 - закрытие бесплатных воскресных украинских школ для взрослых в подроссийской Украины
1863 - Валуевский циркуляр о запрете давать цензурное разрешение на печатание украиноязычной духовной и популярной образовательной литературы: «никакого отдельного малороссийского языка не было и быть не может»
1864 - принятие Устава о начальной школе, по которому обучение должно было проводиться только на русском языке
1870 - разъяснения министра образования России Д.Толстого о том, что «конечной целью образования всех инородцев неоспоримо должно быть обрусение»
1876 - Эмский указ Александра о запрещении печатания и ввоза из-за границы любой украиноязычной литературы, а также о запрете украинских сценических представлений и печатания украинских текстов под нотами, то есть народных песен
1881 - запрет преподавания в народных школах и произнесения церковных проповедей на украинском языке
1884 - запрет Александром III украинских театральных представлений во всех малороссийских губерниях
1888 - указ Александра III о запрете употребления украинского языка в официальных учреждениях и крещения украинскими именами.
1892 - запрет переводить книги с русского языка на украинский.
1895 - запрет Главного управления по делам печати издавать украинские книжки для детей.
1911 - постановление VII-го дворянского съезда в Москве об исключительно русскоязычном образовании и недопустимости употребления других языков в школах России.
1914 - запрет отмечать 100-летний юбилей Тараса Шевченко; указ Николая II о запрете украинской прессы.
1914, 1916 - кампании русификации Западной Украины; запрет украинского слова, образования, церкви.
1925 - окончательное закрытие украинского «тайного» университета во Львове
1926 - письмо Сталина «Тов. Кагановичу и другим членам ПБ ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против «национального уклона», начало преследования деятелей «украинизации».
1933 - телеграмма Сталина о прекращении «украинизации».
1938 - постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей», соответствующее постановление СНК УССР и ЦК КП(б)У.
1947 - операция «Висла»; расселение части украинцев из этнических украинских земель «врассыпную» между поляками в Западной Польше для ускорения их ополячивания.
1960-1980 - массовое закрытие украинских школ в Польше и Румынии.
1970 - приказ о защите диссертаций только на русском языке.
1972 - запрет партийными органами отмечать юбилей музея И. Котляревского в Полтаве.
1973 - запрет отмечать юбилей произведения И. Котляревского «Энеида».
1984 - начало в УССР выплат повышенной на 15% зарплаты учителям русского языка по
сравнению с учителями украинского языка.
1989 - постановление ЦК КПСС о «законодательном закреплении русского языка как общегосударственного».
1990 - принятие Верховным Советом СССР Закона о языках народов СССР, где русскому языку предоставлялся статус официального.
А ведь ещё были красный террор, Голодомор и массовые репрессии.
На тимчасово окупованих територіях російські військові вилучають українські книги, а потім спалюють їх у котельнях, інформує https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/02/05/okupanty-spalyuyut-na-tot-**********-knygy-v-kotelnyah/ Центр національного спротиву (ЦНС).
Як зазначають у Центрі, книги вилучають з фондів загальних та шкільних бібліотек. Так, у Ровеньках на Луганщині було зафіксовано випадки масового спалювання української літератури в місцевих котельнях.
«Зауважимо, що практику спалювання книг росіяни запозичили в нацистської Німеччини. При цьому, росіяни виправдовують це тим, що вони вилучають «нацистську літературу», але до переліку такої літератури потрапляють всі українські книги», - уточнює ЦНС.
За інформацією Центру, раніше так зване «міністерство освіти та науки ЛНР», які є представниками «окупаційної влади» в Луганській області, направило керівникам адміністрацій міст та районів, а також підвідомчим освітнім організаціям документ з рекомендацією вилучити з фондів шкільних бібліотек книги з переліку, в якому налічувалось 365 позицій.
https://www.radiosvoboda.org/a/rosia-ukraina-viyna-krym-kherson-muzei-kartyny/32172919.html
ТКАЧЕНКО і Шмигаля у відставку ‼️‼️‼️
Это потому, что на югѣ сидѣли славянѣ, а во-всей Великоруссіи чухны разныхъ помолѣній."
ПИСЬМО В.И ДАЛЯ КЪ
М.А.МАКСИМОВИЧУ
С.П.Б. 12 ноября 1848
Гуцул на могилі сина:
- Чи я тебе не народив, чи я тебе не годував, чи я тебе до Унiверситету
не вiдпустив, чи я тобi грошi не вiдсилав!?
А ти прийiхав i шо ти менi
сказав? "Здравствуйте папа!"!?
ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ КОВЕРКАЮТ РУСЬКУ МОВУ?
РУСЬ ГОВОРИЛА "КЫЕВ", "ВОЛОДЫМИР" И "ПЫВО"! Лекция А. Палия
https://youtu.be/8PUuiRd0Qko
https://www.facebook.com/larysa.nitsoi/posts/pfbid0QBVQBgAqvYA8axsowQ1QssWSCWYeGkyHLhhDUZZ5upTFJmdDuYwcKVz3JkmoK7j9l?__cft__[0]=AZWQ76xBA0VYDbyBrCC04-SmMuMbQNdPDrkvmE2yu_jpRxIhJuJ4L7w5NzyK4o5ZLptBgjJQfAnOqBRZ9LVC4R5iyaiQVCVzgQfEOpVMlTv9Y8OsZfuSssN0OiorR9O0or-7SJefjipMACeadW9r8gHv00PTcdmzLblX6LOEeH7M8A&__tn__=%2CO%2CP-R 2 д. ·
Пане президенте України! Чому ви нас дурите? Чому ви говорите про те, що ми не забудемо, ми переможемо, а в цей самий час ваше міністерство освіти приготувало і втілює повзучу поразку України?!
Це не голослівні звинувачення. 3 березня ми з письменниками пікетували МОН і мали розмову з керівниками цього антиукраїнського закладу.
В той час, коли рашисти розстрілюють наших беззбройних полонених за «Слава Україні», ваше МОН примушує і далі наших дітей вчити російську літературу. Як «смішно»! Вони поміняли поганих рускіх пісатєлєй на хороших рускіх пісатєлєй замість вилучити їх зовсім. Українські діти вчать хорошого Булгакова, бо він же наш! Аякже! Цього пісатєля «Я убіл» читали? Навряд. Знаєте кого убіл булгаковський лікар? Лікар(!) убив пацієнта - пораненого петлюрівця, які теж казали 100 років тому «Слава Україні». Чи не це ми бачимо сьогодні на відео рашистів, які убивають нашого беззбройного полоненого за «Слава Україні»? Нащо ваше МОН грається в цю гру? Нащо нашим дітям російська література, щоб що? Щоб далі будувати з рашистами культурні зв'язки? Щоб далі ми були одна страна, одін народ? «Дивіться, як гарні російські письменники, які молодці, описують мило Україну!». Ви хочете утвердити такою літературою наше братання? ТАК ви збираєтеся їх перемагати?
Ваше МОН, пане президенте, лишає в програмі російську літературу і забирає з обов'язкового ЗНО питання з української літератури! Їх лишили лише для філологів. Зробили укрліт необов'язковим предметом - і це чергова диверсія. Чи знаєте ви, пане президенте, що саме Українська література і її читання зберегло нашій нації українську ідентичність? Сьогодні, коли проти нашої ідентичності воює росія, ваше МОН воює проти нашої ідентичності, послаблюючи в школах українську літературу. То ми так збираємося перемагати у війні ідентичностей? Послаблюючи свою?
В інших країнах питання з мови, літератури та історії - частина іспитів на громадянство. У нас же література та історія стали стараннями вашого МОН не обов'язковими. Всього три предмети в школі формують світогляд: українська мова, українська література та історія. В країні точиться світоглядна війна між росіянами і українцями, а ваше МОН, ніби воно рашиське, вчиняє антиукраїнську диверсію і під час світоглядної війни послаблює два світоглядних предмети! Це ми так готуємося до перемоги, пане президенте?
Ваше МОН, пане президенте, після того, як прибрало українську літературу, прибирає з обов'язкового ЗНО наступний світоглядний предмет - Історію України. Віднині її теж будуть знати лише історики. Авжеж, нащо історія українцям! Ви не готові були, пане президенте, до війни, і ми всі були не готові, бо погано знали нашу історію. Бо цей предмет системно нищився російською окупаційною царською, потім більшовицькою, потім совєцькою владою, тепер цей предмет нищиться її агентами і прихвостнями - вашими ставлениками! Ви нам говорите про перемогу? Брехня! Як можна перемогти, не знаючи своєї історії, не знаючи, де свої, а де вороги, перебуваючи в безпам'ятстві?!
Ваше МОН, пане президенте, нічого не збирається робити з російською ворожою мовою у школах, яка звучить всюди! В українських школах всюди звучить мова окупанта! І на уроках. І на перервах. Маса переселених учнів не можуть до купи зліпити два українських слова. Де вони всі вчилися? МОН нічого не збирається робити з проблемою суцільного зросійщення! Окрім як відповідає, що в нас за законом освіта державною мовою. Справді? Тоді звідки взялися ці учні, які не володіють державною мовою? Які заходи планує робити МОН з подолання проблеми зросійщення серед дітей? НІЧОГО не планує! Про яку перемогу ви говорите, пане президенте, якщо в головах панує ворожа мова, а не мова своєї нації, української. Якщо ви, пане президенте, не можете здолати засилля всього лиш ворожої мови в нашій країні, як збираєтеся здолати самих ворогів?
Ваше МОН, пане президенте, відмовляється моніторити виші на предмет освіти мовою окупанта. Наші виші й досі готують зросійщених фахівців. Проти викладачів бунтує свідома молодь, а що робить МОН? Нічого! МОН підіграє окупантам в мовній політиці. Кому підпорядковані виші, які проводять таку кадрову політику? Не мовному омбудсмену, а міністерству освіти, яке свою злочинну бездіяльність ховає за словами про автономію вишів, які що хочуть зі зросійщенням, те й творять. МОН культивує зросійщення фахівців, щоб що? Щоб далі Україна звучала російською мовою. Щоб далі була одна страна, одін народ! Щоб ми не могли ідентифікувати де ми, а де вороги! І ви говорите нам про перемогу, пане Президенте?
У ваших чиновників, пане президенте, і гадки немає поширювати українську мову у світі. В той час, як українська самовільно крокує іншими країнами, замість підтримати і підсилити цю тенденцію, влада думає лише про одне, як підсилити в Україні англійську мову. Ну звісно! Хто буде проти! Та чому влада окрім англійської, не переймається, що й досі наші діти в закордонних школах не вчать українську мову й українську історію? МОН мало б домовитися з іноземними школами про це. Бо математика та інші предмети - універсальні. Мова, історія та література - це предмети, які «ліплять» націю. Яку націю ліпить ваше МОН, пане президенте? Про перемогу якої нації ви говорите?
Уся ваша вертикаль влади: ваш очільник уряду Шмигаль, ваш очільник міністерства освіти риг-Шкарлет, ваш очільник директорату середньої освіти риг Єресько - вся вертикаль влади опікується не українською освітою, а білінгвальною, англійською. Англійську мову треба вчити, це зрозуміло. Та скажіть мені, пане президенте, чи є у Франції в школах французько-англійська білінгвальна освіта? Ні, немає. Чи є в Німеччині німецько-англійська білінгвальна освіта? Ні, немає. Запитайте в інших країнах. У них теж немає. А в нас буде. Ваше МОН що, розумніше за міністерства інших країн? Ні, воно не розумніше, воно антиукраїнське. Це разом з антиукраїнським МОНом ви плануєте українську перемогу?
Ви знаєте що-небуть, пане президенте, про мовну стійкість? Навряд чи. Тому поясню. Мовна стійкість в нашої нації дуже слабка. Бо підірвана колоніальним минулим, геноцидом і лінгвоцидом. А мовна стійкість англійської мови та її носіїв - украй сильна! Це мова, яка не зазнавала колоніального гніту, геноциду та лінгвоциду. А тепер питання. Що буде, якщо поставити поруч слабку мовну стійкість і сильну мовну стійкість? Сильна мовна стійкість переможе і з часом стане домінувати. Колись ми російської теж не розуміли, козакам потрібні були перекладачі для послів російського царя. Ми не вірили, що російська колись домінуватиме в нашій країні. Але ж стала домінатною, витіснивши українську! Франція, набагато сильніша в мовній стійкості, ніж ми, вводить закони, які обмежують вплив англійської мови, бо не витримують її конкуренції! То що говорити про Україну! МОН прекрасно це знає - і послаблює Україну не україноцентричною освітою. А ви говорите про якусь перемогу, пане президенте!
ВАШЕ МОН, пане президенте, і ваш уряд заговорили про білінгвальну освіту в Україні. Якщо й проводити експеримент з білінгвальною освітою, його треба пробувати в окремій школі, експериментальній, а не експериментувати одразу у всіх школах, і то пробувати цей експеримент в окремій школі лише тоді, коли в Україні всюди, всюди (!) ДОМІНУВАТИМЕ українська мова. ДОМІНУВАТИМЕ безповоротно. Без утвердження української мови, без її домінування і панування в усіх галузях - заводити білінгвальну освіту в усіх школах - це катастрофа для слабкого національного імунітету українців. Ви хочете неокріплу українську ідентичність розчинити будь-якою сильною іншою ідентичністю? Про яку перемогу України йдеться, пане президенте?
І не кажіть, пане президенте, що ви не причетні до гуманітарної катастрофи, яка утверджується в Україні вашими чиновниками.
Керує шкільною освітою соратник Табачника Єресько, який вилучав за Табачника з підручників історії теми української визвольної боротьби, а тепер МОН з Єреськом вилучає повністю історію зі ЗНО. Керує табачниківцем-Єреськом риг, міністр Шкарлет. Риг-Шкарлет теж не самостійний, він підпорядкований голові уряду Шмигалю, і курс на англіїзацію школи замість утвердження національної освіти, курс на применшення українськости - це курс Шмигаля. Це він дав доручення кабміну надати йому рекомендації, як запроваджувати багатомовну/білінгвальну освіту в Україні. А над Шмигалем, пане президенте, стоїте ви. Ви всі одна команда. Це ваш спільний курс. МОН виконує ваше замовлення і вашої команди.
Не розповідайте нам про перемогу України, пане президенте. Ви гарно виступаєте зі свої
Не розповідайте нам про перемогу України, пане президенте. Ви гарно виступаєте зі своїми промовами. Ви зуміли розвернути лицем до України світових лідерів. Але як це корелюється з тим гуманітарним проваллям, яке водночас готується в Україні?! Не розповідайте нам, що ми не забудемо звірства ворогів. Поки Ви випрошуєте зброю, щоб перемогти на фронті, в цей час ваше МОН робить у тилу все для нашої поразки.
Що буде після війни, пане президенте? Після війни буде війна.
Вони мають до ціх % докладати ВІК ОПИТУЕМИХ і національність , тоді буде ясно що 48% опитуемих - це пенсіонери - малороси
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
(П. Глазовий)
В России зубы чистят, нам это не нужно делать им на зло ?
Разве у России монополия на русский язык ?
Учитывая что обучение начиная с марта 20 года проходит онлайн-современные школьники ничего не знают.
Но большинству это нравится-диджитализация с Дубилетиком такая при кольная 🤣
Я в Днепре живу и не с ветра говорю в отличии от тебя.
Уверен что в твоей области меньше жителей чем у нас в одном районе 😉
А так конечно умничать и речевки повторять, много ума не нужно.
Ты кстати в каком городе живёшь, может мне рассказать сколько в Днепре, Кривом Роге или Харькове на сегодняшний день захотело ?
Для тухлятини "парної":
БИДЛЯТИНА ТУПА не усвідомлює, що уруцкій ізік не просто ознака спорідненості з опарАшами, а ще й розумовий сифіліс, рак честі, совісті й моралі... З Тюркських Тілі(Мов) перекладається з часів Золотої Орди, кому твая радня біла рабамі:
Языкъ - горе, жаль, скорбота
Дуракъ - стойбище, стоянка, зупинка
Таз - пліш, лисина, парша
Баба - батько, тато
Он - десять (а не "він"!)
Базар - неділя(а не ринок!)
Къувет - сила(а не фоса, яка "канава")
Пест - БРЫСЬ!!!(а в урус хынзыр - товкач й палець - явно той, шо у сраці!)
І от віками срань кзлмрдосівська повзає по тілі України, а чиряк, тото, що "дурак", розганяє "язык"... А бидло наше не розуміє, не усвідомлює, що тото - яйця глистів, вушів, кліщів...
А ще є поговірка у ВСІХ Тюркських Міллєтлєр(Народів): "Урус - хынзыр киши, адам дегиль!"©
Хынзыр киши - свинячоподібне
Адам - людина
Дегіль - не він/вона/воно, не таке...
Основна мова державна --українська
Паралельно яку ще учіть мову
Може вирішити. --громада
І ми раз і назавжди вирішим це питання