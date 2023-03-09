52% украинцев против изучения русского языка в школах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Еще четыре года назад только 8% украинцев выступали против изучения русского языка в школах в любом виде.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

"КМИС регулярно задавал вопросы относительно изучения русского языка в школах, и ниже на графике мы предлагаем посмотреть, какими были мнения и взгляды украинцев в 1998, 2019 и 2023 годах. Еще в 2019 году всего 8% украинцев считали, что вообще не стоит изучать русский язык в школах, в то время как сейчас таких людей - 52%", - говорится в сообщении.

При этом социологи отмечают, что 42% украинцев выступают за изучение русского языка в определенном объеме, но даже здесь произошли значительные внутренние изменения в сторону снижения времени, которое должно отводиться на изучение русского языка.

"Так, в 1998 году 46% считали, что объем изучения должен быть таким же, как и для украинского языка. В 2019 году показатель составил 30%, а сейчас – всего 3%. Также с 32% до 6% стало меньше тех, кто считает, что русский язык должен изучаться в меньшем объеме, чем украинский, но в большем, чем другие иностранные языки. Сейчас фактически из указанных 42% подавляющее большинство – 33% (или почти 80% этой категории граждан) – хотели бы, чтобы русскому языку отводили столько же или меньше времени, чем другим иностранным языкам", – сообщили в КМИС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких российских проектов на территории Украины больше не будет, - Данилов