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Новости Война
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Никаких российских проектов на территории Украины больше не будет, - Данилов

данілов

Возвращение оккупированных территорий не должно означать каких-либо преференций или льгот по отношению к русскому языку, потому что это, как показывает практика, не приводит ни к чему хорошему.

Об этом в телемарафоне "Единые новости" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашей стране все имеют равные права и возможности, и нет нужды на других территориях применять другие правила. Это уже пройденный путь, когда мы говорили" а давайте, пусть разговаривают на русском". Мы не можем торговать принципами, потом это очень дорого стоит. Мы отдаем жизнь за то, что в свое время с 1991 года не расставляли точки над "i". Мягкость позиций всегда используется врагом", - сказал он.

Данилов отметил, что если на территории страны будут создаваться какие-то анклавы, то государство должно срочно на это реагировать максимально жестко.

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"Никаких российских проектов на территории нашей страны больше не будет, мы слишком дорого платим за то, что мы закрывали глаза", – отметил он.

Руководитель СНБО добавил, что общаться можно на любом языке, но обучение в школах и вузах, где присутствует государство, должно происходить исключительно на государственном языке, в быту может быть другой язык.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) русский язык (579)


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Топ комментарии
+32
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03.03.2023 22:37
+25
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03.03.2023 22:41
+19
Здрасті!!!

У нас зараз президент та його офіс - проект Роісі.
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04.03.2023 00:57
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щось він дуже активний сьогодні???
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03.03.2023 22:36 Ответить
Вони останні...
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04.03.2023 09:41 Ответить
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03.03.2023 22:37 Ответить
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03.03.2023 22:41 Ответить
на зрадомилку.
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03.03.2023 22:45 Ответить
15 лярдов евро? На ПВО? Ты перепила, зебилка?
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03.03.2023 23:24 Ответить
Скоріше все ж таки ВПО. Але такі гроші ніхто ніколи не виділяв.
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04.03.2023 01:04 Ответить
Тука Америку открыл⁉️🙃ЯСНО и ПОНЯТНО , ЧТО МИНОБОРОНЫ ЛЕЖАТ ПОД ЕРМАКОМ «НАДПОТУЖНИЙШИМ МЕНЕДЖЕРОМ « найвеличайшего 🤢дядюшки Скруджа
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04.03.2023 07:12 Ответить
i шо - вся зелена влада піде на ростов?
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03.03.2023 22:40 Ответить
До Ростову не встигнуть, а от на київські каштани--напевно потраплять.
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03.03.2023 22:48 Ответить
бачу киянинa!
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03.03.2023 22:49 Ответить
Ні, але на таку подію обов'язково підскочу до столиці; можливо, хлопцям допомога знадобиться у такій справі.
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03.03.2023 22:58 Ответить
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03.03.2023 23:02 Ответить
Я, мабуть, не потягну мотузку, але можу вибити табурет з -під ніг.
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04.03.2023 12:12 Ответить
Вони виїдуть,якщо встигнуть,в країну котра нікому не видає своїх громадян.Там де мама Римма.
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03.03.2023 23:28 Ответить
Цілком з Вами згіден. Наша верховна влада ніколи не зраджувала історичну Батьківщину і не зрадить. А от Україна для них це територія тимчасового проживання та обдурювання і пограбування аборигенів
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04.03.2023 02:21 Ответить
На цугундер.
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04.03.2023 16:26 Ответить
Про степашку с пальтишком за 20к уже все забыли?
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03.03.2023 22:40 Ответить
Очень много тебя
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03.03.2023 22:41 Ответить
ТАК ШО ТАМ С РЕДАН !?
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03.03.2023 22:43 Ответить
опзж-сн в раді голосують за українофобські закони. Яких вам ще рашистских проектів не вистачає?
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03.03.2023 22:44 Ответить
То данілов чутливу публіку на тєлємарафєтє забовтує.
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03.03.2023 22:52 Ответить
вони вже готовлять мудрий нарід до переговорів з кацапстаном. вже з пукіним про щось домовились по ходу. ❗️Радник Залужного допустив перемовини з Росією після деокупації півдня України . При цьому Назаров зауважив, що переговори Києва та Москви - можливі як мінімум після деокупації Запорізької та Херсонської областей.
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03.03.2023 22:48 Ответить
Назаров - !спец"! Дурного не порадить!
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03.03.2023 22:51 Ответить
Радник Залужного? Це що вже й Залужний зрадник, якщо радник таке каже? Я думав, не так швидко....
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03.03.2023 22:54 Ответить
раднику теж хтось поради дає
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03.03.2023 22:59 Ответить
Ему пишут сценарии.
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03.03.2023 23:33 Ответить
А як же РПЦ та опозажопники у ВРУ, в облрадах по областях, як в Одеській облраді, облГази, облЕнарго і так далі….
Року повномасштабної війни московії було мало цю агентурну мережу зачистити???

Захисники України життям борються за Україну, а привладним усе щось мішає та завадить ворогів України зачистити!! Для них це не війна!
Це ж не в Бахмуті!!
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03.03.2023 22:51 Ответить
Ха-ха! Почніть з дерьмака! Все?
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03.03.2023 23:05 Ответить
Надіюсь це дійшло не тільки Данилову... даже
зеленій владі.
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03.03.2023 23:19 Ответить
Є закон про мову, його треба виконувати. Це якісь піар-фантазії Данілова на рівному місці.
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03.03.2023 23:39 Ответить
прибери з початку російські проекти навкруги зе....
закрий УПЦ МП
вилови фсбшників яких попризначав зе
які безпроблемно існують тепер
а далі буде видно
може дасть Бог, Україна буде наводити порядок в своїй хаті без вас
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04.03.2023 00:01 Ответить
а фтарова гасударственнава для слабоумних теж не буде?
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04.03.2023 00:20 Ответить
Здрасті!!!

У нас зараз президент та його офіс - проект Роісі.
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04.03.2023 00:57 Ответить
+100500
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04.03.2023 06:23 Ответить
сказав російський проект)))
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04.03.2023 02:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4 Disturbed
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04.03.2023 02:47 Ответить
Ну от звідки він знає що буде, а що не буде. Ще один пророк знайшовся.
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04.03.2023 03:53 Ответить
відкрию вам страшну зелену тайну - він не знає, так собі бреше ))
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04.03.2023 05:51 Ответить
тобто зелення - останній кацапопроект в Україні?
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04.03.2023 04:04 Ответить
а з попередніми "проектами" вже успішно впорались?
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04.03.2023 04:18 Ответить
в кого є вуха - ростопирюйте...
зелена мівівна на підході
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04.03.2023 05:27 Ответить
Кацапська має бути повністю заборонена для використання в суспільному просторі. Ніякого вибору мови на сайтах, в ЗМІ. Пости кацапською, наприклад, мають автоматично видалятися на всіх українських сайтах.
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04.03.2023 06:22 Ответить
Тобто і 'вечирній 95й квартал' буде ліквідовано?
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04.03.2023 06:26 Ответить
А бенин, Оманский, Нарко Осел владелиц трех киностудий в маЦкве, офшоров и майна в Крыму и фекалистане со своим фсбэшным зпвхозом в курсе???
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04.03.2023 07:33 Ответить
Ось дивіться повернули передачу говорить Україна, чи як воно зветься.
Всі триндять мовою окупанта. Українського там лише принизливий рядок субтитрів.
Данілов не бачив? Плюси не дивився?
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04.03.2023 07:33 Ответить
А що робити з російськими проектами які вже є? Или это другое?
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04.03.2023 08:07 Ответить
Таке враження що 95-й квартал цього не зна !
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04.03.2023 08:40 Ответить
Слухали балалайку, ухвалили - грати.
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04.03.2023 16:33 Ответить
Рашку нахер отовсюду
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15.03.2023 20:53 Ответить
 
 