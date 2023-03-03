Никаких российских проектов на территории Украины больше не будет, - Данилов
Возвращение оккупированных территорий не должно означать каких-либо преференций или льгот по отношению к русскому языку, потому что это, как показывает практика, не приводит ни к чему хорошему.
Об этом в телемарафоне "Единые новости" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В нашей стране все имеют равные права и возможности, и нет нужды на других территориях применять другие правила. Это уже пройденный путь, когда мы говорили" а давайте, пусть разговаривают на русском". Мы не можем торговать принципами, потом это очень дорого стоит. Мы отдаем жизнь за то, что в свое время с 1991 года не расставляли точки над "i". Мягкость позиций всегда используется врагом", - сказал он.
Данилов отметил, что если на территории страны будут создаваться какие-то анклавы, то государство должно срочно на это реагировать максимально жестко.
"Никаких российских проектов на территории нашей страны больше не будет, мы слишком дорого платим за то, что мы закрывали глаза", – отметил он.
Руководитель СНБО добавил, что общаться можно на любом языке, но обучение в школах и вузах, где присутствует государство, должно происходить исключительно на государственном языке, в быту может быть другой язык.
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Року повномасштабної війни московії було мало цю агентурну мережу зачистити???
Захисники України життям борються за Україну, а привладним усе щось мішає та завадить ворогів України зачистити!! Для них це не війна!
Це ж не в Бахмуті!!
зеленій владі.
закрий УПЦ МП
вилови фсбшників яких попризначав зе
які безпроблемно існують тепер
а далі буде видно
може дасть Бог, Україна буде наводити порядок в своїй хаті без вас
У нас зараз президент та його офіс - проект Роісі.
зелена мівівна на підході
Всі триндять мовою окупанта. Українського там лише принизливий рядок субтитрів.
Данілов не бачив? Плюси не дивився?