Никаких российских проектов на территории Украины больше не будет, - Данилов

Возвращение оккупированных территорий не должно означать каких-либо преференций или льгот по отношению к русскому языку, потому что это, как показывает практика, не приводит ни к чему хорошему.

Об этом в телемарафоне "Единые новости" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В нашей стране все имеют равные права и возможности, и нет нужды на других территориях применять другие правила. Это уже пройденный путь, когда мы говорили" а давайте, пусть разговаривают на русском". Мы не можем торговать принципами, потом это очень дорого стоит. Мы отдаем жизнь за то, что в свое время с 1991 года не расставляли точки над "i". Мягкость позиций всегда используется врагом", - сказал он.

Данилов отметил, что если на территории страны будут создаваться какие-то анклавы, то государство должно срочно на это реагировать максимально жестко.

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"Никаких российских проектов на территории нашей страны больше не будет, мы слишком дорого платим за то, что мы закрывали глаза", – отметил он.

Руководитель СНБО добавил, что общаться можно на любом языке, но обучение в школах и вузах, где присутствует государство, должно происходить исключительно на государственном языке, в быту может быть другой язык.

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