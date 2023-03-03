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Жодних російських проєктів на території України більше не буде, - Данілов

данілов

Повернення окупованих територій не має означати якихось преференцій чи пільг стосовно російської мови, бо це, як свідчить практика, не приводить ні до чого доброго.

Про це в телемарафоні "Єдині новини" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нашій країні всі мають рівні права і можливості, і немає потреби на інших територіях застосовувати інші правила. То вже пройдений шлях, коли ми говорили "а давайте, нехай розмовляють російською". Ми не можемо торгувати принципами, потім це дуже дорого коштує. Ми віддаємо життя за те, що свого часу з 1991 року не розставляли крапки над "і". М’якість позицій завжди використовується ворогом", - сказав він.

Данілов зауважив, що якщо на території країни будуть створюватись якісь анклави, то держава має терміново на це реагувати максимально жорстко.

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"Ніяких російських проєктів на території нашої країни більше не буде, ми занадто дорого платимо за те, що ми заплющували очі", - зазначив він.

Очільник РНБО додав, що спілкуватись можна будь-якою мовою, але навчання у школах та вузах, де присутня держава, має відбуватись виключно державною мовою, у побуті може бути інша мова.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) російська мова (314)


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Топ коментарі
+32
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03.03.2023 22:37
+25
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03.03.2023 22:41
+19
Здрасті!!!

У нас зараз президент та його офіс - проект Роісі.
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04.03.2023 00:57
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щось він дуже активний сьогодні???
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03.03.2023 22:36 Відповісти
Вони останні...
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04.03.2023 09:41 Відповісти
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03.03.2023 22:37 Відповісти
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03.03.2023 22:41 Відповісти
на зрадомилку.
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03.03.2023 22:45 Відповісти
15 лярдов евро? На ПВО? Ты перепила, зебилка?
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03.03.2023 23:24 Відповісти
Скоріше все ж таки ВПО. Але такі гроші ніхто ніколи не виділяв.
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04.03.2023 01:04 Відповісти
Тука Америку открыл⁉️🙃ЯСНО и ПОНЯТНО , ЧТО МИНОБОРОНЫ ЛЕЖАТ ПОД ЕРМАКОМ «НАДПОТУЖНИЙШИМ МЕНЕДЖЕРОМ « найвеличайшего 🤢дядюшки Скруджа
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04.03.2023 07:12 Відповісти
i шо - вся зелена влада піде на ростов?
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03.03.2023 22:40 Відповісти
До Ростову не встигнуть, а от на київські каштани--напевно потраплять.
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03.03.2023 22:48 Відповісти
бачу киянинa!
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03.03.2023 22:49 Відповісти
Ні, але на таку подію обов'язково підскочу до столиці; можливо, хлопцям допомога знадобиться у такій справі.
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03.03.2023 22:58 Відповісти
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03.03.2023 23:02 Відповісти
Я, мабуть, не потягну мотузку, але можу вибити табурет з -під ніг.
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04.03.2023 12:12 Відповісти
Вони виїдуть,якщо встигнуть,в країну котра нікому не видає своїх громадян.Там де мама Римма.
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03.03.2023 23:28 Відповісти
Цілком з Вами згіден. Наша верховна влада ніколи не зраджувала історичну Батьківщину і не зрадить. А от Україна для них це територія тимчасового проживання та обдурювання і пограбування аборигенів
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04.03.2023 02:21 Відповісти
На цугундер.
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04.03.2023 16:26 Відповісти
Про степашку с пальтишком за 20к уже все забыли?
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03.03.2023 22:40 Відповісти
Очень много тебя
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03.03.2023 22:41 Відповісти
ТАК ШО ТАМ С РЕДАН !?
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03.03.2023 22:43 Відповісти
опзж-сн в раді голосують за українофобські закони. Яких вам ще рашистских проектів не вистачає?
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03.03.2023 22:44 Відповісти
То данілов чутливу публіку на тєлємарафєтє забовтує.
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03.03.2023 22:52 Відповісти
вони вже готовлять мудрий нарід до переговорів з кацапстаном. вже з пукіним про щось домовились по ходу. ❗️Радник Залужного допустив перемовини з Росією після деокупації півдня України . При цьому Назаров зауважив, що переговори Києва та Москви - можливі як мінімум після деокупації Запорізької та Херсонської областей.
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03.03.2023 22:48 Відповісти
Назаров - !спец"! Дурного не порадить!
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03.03.2023 22:51 Відповісти
Радник Залужного? Це що вже й Залужний зрадник, якщо радник таке каже? Я думав, не так швидко....
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03.03.2023 22:54 Відповісти
раднику теж хтось поради дає
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03.03.2023 22:59 Відповісти
Ему пишут сценарии.
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03.03.2023 23:33 Відповісти
А як же РПЦ та опозажопники у ВРУ, в облрадах по областях, як в Одеській облраді, облГази, облЕнарго і так далі….
Року повномасштабної війни московії було мало цю агентурну мережу зачистити???

Захисники України життям борються за Україну, а привладним усе щось мішає та завадить ворогів України зачистити!! Для них це не війна!
Це ж не в Бахмуті!!
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03.03.2023 22:51 Відповісти
Ха-ха! Почніть з дерьмака! Все?
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03.03.2023 23:05 Відповісти
Надіюсь це дійшло не тільки Данилову... даже
зеленій владі.
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03.03.2023 23:19 Відповісти
Є закон про мову, його треба виконувати. Це якісь піар-фантазії Данілова на рівному місці.
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03.03.2023 23:39 Відповісти
прибери з початку російські проекти навкруги зе....
закрий УПЦ МП
вилови фсбшників яких попризначав зе
які безпроблемно існують тепер
а далі буде видно
може дасть Бог, Україна буде наводити порядок в своїй хаті без вас
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04.03.2023 00:01 Відповісти
а фтарова гасударственнава для слабоумних теж не буде?
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04.03.2023 00:20 Відповісти
Здрасті!!!

У нас зараз президент та його офіс - проект Роісі.
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04.03.2023 00:57 Відповісти
+100500
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04.03.2023 06:23 Відповісти
сказав російський проект)))
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04.03.2023 02:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4 Disturbed
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04.03.2023 02:47 Відповісти
Ну от звідки він знає що буде, а що не буде. Ще один пророк знайшовся.
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04.03.2023 03:53 Відповісти
відкрию вам страшну зелену тайну - він не знає, так собі бреше ))
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04.03.2023 05:51 Відповісти
тобто зелення - останній кацапопроект в Україні?
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04.03.2023 04:04 Відповісти
а з попередніми "проектами" вже успішно впорались?
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04.03.2023 04:18 Відповісти
в кого є вуха - ростопирюйте...
зелена мівівна на підході
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04.03.2023 05:27 Відповісти
Кацапська має бути повністю заборонена для використання в суспільному просторі. Ніякого вибору мови на сайтах, в ЗМІ. Пости кацапською, наприклад, мають автоматично видалятися на всіх українських сайтах.
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04.03.2023 06:22 Відповісти
Тобто і 'вечирній 95й квартал' буде ліквідовано?
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04.03.2023 06:26 Відповісти
А бенин, Оманский, Нарко Осел владелиц трех киностудий в маЦкве, офшоров и майна в Крыму и фекалистане со своим фсбэшным зпвхозом в курсе???
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04.03.2023 07:33 Відповісти
Ось дивіться повернули передачу говорить Україна, чи як воно зветься.
Всі триндять мовою окупанта. Українського там лише принизливий рядок субтитрів.
Данілов не бачив? Плюси не дивився?
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04.03.2023 07:33 Відповісти
А що робити з російськими проектами які вже є? Или это другое?
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04.03.2023 08:07 Відповісти
Таке враження що 95-й квартал цього не зна !
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04.03.2023 08:40 Відповісти
Слухали балалайку, ухвалили - грати.
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04.03.2023 16:33 Відповісти
Рашку нахер отовсюду
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15.03.2023 20:53 Відповісти
 
 