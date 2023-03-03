Жодних російських проєктів на території України більше не буде, - Данілов

Повернення окупованих територій не має означати якихось преференцій чи пільг стосовно російської мови, бо це, як свідчить практика, не приводить ні до чого доброго.

Про це в телемарафоні "Єдині новини" повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У нашій країні всі мають рівні права і можливості, і немає потреби на інших територіях застосовувати інші правила. То вже пройдений шлях, коли ми говорили "а давайте, нехай розмовляють російською". Ми не можемо торгувати принципами, потім це дуже дорого коштує. Ми віддаємо життя за те, що свого часу з 1991 року не розставляли крапки над "і". М’якість позицій завжди використовується ворогом", - сказав він.

Данілов зауважив, що якщо на території країни будуть створюватись якісь анклави, то держава має терміново на це реагувати максимально жорстко.

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"Ніяких російських проєктів на території нашої країни більше не буде, ми занадто дорого платимо за те, що ми заплющували очі", - зазначив він.

Очільник РНБО додав, що спілкуватись можна будь-якою мовою, але навчання у школах та вузах, де присутня держава, має відбуватись виключно державною мовою, у побуті може бути інша мова.