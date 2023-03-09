Росіяни крадуть в українських полонених мило, - визволений з полону воїн Колесніков
Російські тюремники змушують українських полонених розписуватися за отримане в банний день мило, але насправді видають його менше за норму або не видають взагалі.
Про це розповів у фейсбуці колишній військовополонений Максим Колесніков, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, полонених водили в баню раз на тиждень, відводячи на миття та гоління від 3 до 10 хвилин.
"Кожному мали видавати по 50 грамів мила на тиждень, кожного разу в бані ми розписувалися, що його отримали. Наша камера на 14 людей розписувалася, що отримала таким чином 700 грамів мила. Але нам на всіх давали 2 куска по 200 грамів. Бінго! В нас крали від 300 до 700 грамів мила на раз. Чому до 700? Бо бувало щонайменше 2 рази на місяць, коли ми розписувалися за мило, але його зовсім не отримували", - розповів Колесніков.
Він підсумував, що не існує такої дрібниці, на якій росіяни не крали б.
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