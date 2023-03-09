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Росіяни крадуть в українських полонених мило, - визволений з полону воїн Колесніков

мило

Російські тюремники змушують українських полонених розписуватися за отримане в банний день мило, але насправді видають його менше за норму або не видають взагалі.

Про це розповів у фейсбуці колишній військовополонений Максим Колесніков, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, полонених водили в баню раз на тиждень, відводячи на миття та гоління від 3 до 10 хвилин.

"Кожному мали видавати по 50 грамів мила на тиждень, кожного разу в бані ми розписувалися, що його отримали. Наша камера на 14 людей розписувалася, що отримала таким чином 700 грамів мила. Але нам на всіх давали 2 куска по 200 грамів. Бінго! В нас крали від 300 до 700 грамів мила на раз. Чому до 700? Бо бувало щонайменше 2 рази на місяць, коли ми розписувалися за мило, але його зовсім не отримували", - розповів Колесніков.

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Він підсумував, що не існує такої дрібниці, на якій росіяни не крали б.

Автор: 

полон (1587) росія (66104) крадіжка (662) полонені (2303)


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Топ коментарі
+24
У них в "дяровнях" мило - в дефіциті!
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09.03.2023 15:29 Відповісти
+18
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09.03.2023 15:40 Відповісти
+15
аташльот діковінку на деревню пущай всє завідуют
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09.03.2023 15:34 Відповісти
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У них в "дяровнях" мило - в дефіциті!
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09.03.2023 15:29 Відповісти
Анєхдот згадала:
Штірліц йшов на зустріч зі зв'язковим. Він одразу його впізнав. на расії знову були перебої з милом.
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09.03.2023 15:39 Відповісти
нічого нового. мій дід, народжений ще в позаминулому столітті, за цісаря Рудольфа ІІ, переповідав гумореску часів Першої світової, як мародер-маскаль шукаючи сало знайшов і зжер кусoк мила.
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09.03.2023 16:16 Відповісти
Ваш дiд (?) народився за цисаря Рудольфа II ???
До Вашого вiДома : роки життя цього цисаря - 1552-1612
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09.03.2023 17:41 Відповісти
як мило..Мило і Шнурок
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09.03.2023 15:31 Відповісти
Шнурок із пакетом у них свій.
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09.03.2023 15:33 Відповісти
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09.03.2023 15:40 Відповісти
ну а што рабіць калі непераможная вазелін не выдае, - няўжо іканацалаванне праводзіць у сухую...
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09.03.2023 22:33 Відповісти
аташльот діковінку на деревню пущай всє завідуют
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09.03.2023 15:34 Відповісти
А в нас кацапских підарів на 10 тисяч утримують.
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09.03.2023 15:35 Відповісти
При тому, що далеко не в кожного така зарплатня, а тим паче пенсія - а от на худобу не жаль!! Дебілізм якийсь... Вони наших каструють і розстрілюють, а наші цих ***** тупих трохи не цукерочками годують ((( Баланди якоїсь на гнилій картоплі і досить з тих свинособак!!
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09.03.2023 15:51 Відповісти
полон не спа-готель, добре що вирвалися цілими, до біса те мило.
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09.03.2023 15:38 Відповісти
Від наявності мила залежить здоров'я полонених. Особиста гігієна дуже важлива для ослабленого організму. Це ж очевидно і ці падлюки про це знають, тому і доводять наших полонених до найгіршого стану.
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09.03.2023 15:44 Відповісти
Кацапи завжди були крохоборами. Чого варте виселення їх дипломатів і виколупані їми розетки і виручені лампи.
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09.03.2023 15:46 Відповісти
крохобори це якось дуже по хорошому..., мародери, злидні, крадії брудного спіднього - оце вони...
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09.03.2023 15:51 Відповісти
Каждый раз когда я слышу какую дичь творят кацапы я думаю "боже какое дно, это худшее что я слышал", но кацапы каждый раз умудряются пробить самое днищенское дно.
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09.03.2023 15:54 Відповісти
Це не дно. Це нормальна практика радянської армії.
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09.03.2023 16:07 Відповісти
Соль и спички по талонам будущее на расее.
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09.03.2023 15:54 Відповісти
Радянські традиції. Народженим в Україні після 1980го цього не зрозуміти.
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09.03.2023 16:04 Відповісти
Не зря называли совок тюрьмой народов, у них в армии горячей воды не было, помывка в бане раз в неделю, если повезёт помыться в первых рядах, а в конце воды в бойлере нет горячей.Помнится в Германии, мыло цивильное крали у немцев в душевых и умывальниках, когда к немцам салдатиков пабедителей на разноработы отправляли, чтобы для старшего офицерья баблишка заработать. Короче, рабский скот с круговой порукой.
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09.03.2023 19:12 Відповісти
ну як сказати... Я, наприклад, у Ризі служив у будбаті 1984-1986. Працювали на механічному заводі. Щодня після зміни милися у душі. Щоправда, прапорщики падли постійно шампунь забирали, - не за статутом мол. Їхні баби напевно п'ять разів на день цими шампунями підлоги вдома мили.
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09.03.2023 22:41 Відповісти
За межами підрозділу можна було цивільно помитися, а в полку вода холодна в умивальниках и душ тільки в лазні.
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10.03.2023 08:31 Відповісти
Служив у 80-х в совєцькій армії. Пам'ятаю, як штабний прапорщик вічно матюкався, що офіцери знову мило покрали в туалеті штабу військової частини. Він тільки викладе свіжий шматок мила, - і обов'язково за день-два воно якимось містичним чином зникало.
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09.03.2023 16:10 Відповісти
Навіщо кацапам мило? Вони хіба знають, що з ним робити?
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09.03.2023 16:12 Відповісти
А як на бутилку без мила сідать?
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09.03.2023 16:28 Відповісти
Жрут, напевно. Пахнет жеж вкусно.....
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09.03.2023 18:02 Відповісти
Да жруть вони його
ОрганізЬм мАлАдой, жирів трЄбовАЇть
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09.03.2023 16:16 Відповісти
Там кадирівці бродять. Без мила кацапам ніяк!
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09.03.2023 16:21 Відповісти
Щоб сподобатись симпатичним кадирівцям, треба файно пахнути!
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09.03.2023 16:41 Відповісти
А звідки кацапи знають, що таке мило? Хто їм розказав?
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09.03.2023 17:23 Відповісти
Видимо кто то из пленных выдал стратегический секрет
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09.03.2023 18:14 Відповісти
резникову далеко...
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09.03.2023 17:42 Відповісти
Готуючись до "асвабадітільного походу" в Європу, кацапи перш за все хочуть знати, як називаються на місцевих мовах ті речі, які вони збираються красти, - унітази, мило і собачі буди. )))

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09.03.2023 17:47 Відповісти
Россиянин сегодня звучит как диагноз

метод куйла "Цап-царап" в действии...

«Если через 100 лет меня спросят, что происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…» - пророческие цитаты Салтыкова-Щедрина Несмотря на то, что писал Салтыков-Щедрин почти два века назад.

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09.03.2023 19:01 Відповісти
 
 