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Новини Санкції проти Росії
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У парламенті Словенії відмовилися визнавати Росію спонсором тероризму

словенія

Комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії щодо резолюції, яка б визнала Росію державою-спонсором тероризму.

Демократи, які внесли цю пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на українських цивільних осіб, цивільні будівлі та ключові об'єкти енергетичної інфраструктури, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи і демократії, і в той же час засудимо російське вторгнення", – заявили вони.

Але в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти, а міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу".

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Натомість парламентський комітету одноголосно підтримав заяву із засудженням російської війни в Україні та закликами продовжувати надавати допомогу Києву й виступати за "всеосяжний, справедливий і тривалий мир".

МЗС Словенії окремо пояснив, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Відповідні резолюції ухвалили тільки сім країн-членів ЄС, і навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, Росія не входить до цього переліку.

Опозиція назвала заяву МЗС "млявою", а депутат-демократ і колишній міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заявив, що дипломатичний тиск на Росію має бути посилений так само, як і санкції.

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відмова (56) росія (66104) санкції (12122) Словенія (184) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+19
Громадян Словенії 2 млн. Там кацапи півсловеніі скупили .

І ЩЕ ТАРАН ТАМ ПОСОЛ Пора його у відставку - бо роботу завалив
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09.03.2023 16:30 Відповісти
+18
Знову і знову знаходяться довбограї, які намагаються відділити російський "народ" від російського керівництва...
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09.03.2023 16:31 Відповісти
+9
міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу". , а не визнавши рашиста спонсором тероризмо стали чспівучасниками рашистського кровавого терору в Україні.с..ки словеньські
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09.03.2023 16:27 Відповісти
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міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу". , а не визнавши рашиста спонсором тероризмо стали чспівучасниками рашистського кровавого терору в Україні.с..ки словеньські
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09.03.2023 16:27 Відповісти
Це тому що Таня. Була би Тетяною то проголосували б.
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09.03.2023 16:40 Відповісти
Громадян Словенії 2 млн. Там кацапи півсловеніі скупили .

І ЩЕ ТАРАН ТАМ ПОСОЛ Пора його у відставку - бо роботу завалив
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09.03.2023 16:30 Відповісти
Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу". Джерело: \\\\\\\\

таня потрапила б в руки "народу", то якщо б вижила, була б іншої думки.
"народу" не важливо було б, таня там підтримувала рашку, чи виступала проти, просто... Аполлон ей судья. ну, или там Магитчи-Кмулху.
Видать атеисткинесса, раз так грешит и любит террористов!!
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09.03.2023 16:31 Відповісти
Знову і знову знаходяться довбограї, які намагаються відділити російський "народ" від російського керівництва...
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09.03.2023 16:31 Відповісти
західний світ і гадки не має,і не уявляє,що можна так зазомбувати таку велику територію.
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09.03.2023 16:35 Відповісти
...відділити російський народ від натовпу вбивць, гвалтівників та мародерів, яких цей народ завжди підтримує та поповнює...
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09.03.2023 16:36 Відповісти
ну що ж..Ви самі бачите ,як Світ реагує на війну...комусь болить, а комусь начхати.
а міжнародні організації-фікція...кожен сам за себе--виживите-добре-не виживите-ну фіґ з вами
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09.03.2023 16:32 Відповісти
Якщо( не дай Боже) Україна уступить рашистам,то питання виживання постане перед Словенією ,і тоді вона точно відчує на собі,що таке російський народ....
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09.03.2023 16:37 Відповісти
а я б дуже хотів,щоб рашистам надали коридор наприклад через білорусію,і щоб рашисти окупували Европу.
Я хотів би побачити ,як вони боронять свої країни. і як вони будуть воювати
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09.03.2023 16:58 Відповісти
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09.03.2023 16:37 Відповісти
просто - Росія була спонсором тероризму - коли підтримувала фінансово , матеріально , інформаційно і т.д. різних ... у різних країнах . І список таких - на багато десяток .
А зараз - Росія - країна агресор - сама є терористичною
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09.03.2023 16:39 Відповісти
"рівносильна покаранню всього російського народу" - да, именно так. Одна часть народа роззсии убивает мирное население Украины, вторая часть помогает ему в этом.
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09.03.2023 16:40 Відповісти
Посол таран працює, завєти таваріща єрмака в євромаси панимаішь
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09.03.2023 16:42 Відповісти
"рівносильна покаранню всього російського народу" - ну так, бл@дь, это и нужно сделать! "Весь российский народ" как раз и есть спонсором терроризма! Когда уже эти розовые идиоты опомнятся??
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09.03.2023 16:45 Відповісти
Я вообще ок... Не хотите народ вмазывать признайте персонально Путина террористом тогда, а то выглядит как то лицемерно
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09.03.2023 16:45 Відповісти
відмовились через абсолютно однакові державні прапори
ПОКАЗОВО
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09.03.2023 16:47 Відповісти
Ще одні йовбаки.
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09.03.2023 16:48 Відповісти
Ех , перенаправити туди кілька кацапсячих ракет -думку швидко змінили б.
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09.03.2023 16:48 Відповісти
Сором , особливо таким , як міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон!!!((((
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09.03.2023 16:50 Відповісти
Ничего, ничего. Такие же аквафреши как и москали. Когда их сербы начнут убивать , мы тоже этого на признаем
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09.03.2023 16:54 Відповісти
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09.03.2023 17:32 Відповісти
Це прапор Словаччини, до чого він тут?
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09.03.2023 17:54 Відповісти
Картограф - геральдик
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09.03.2023 18:17 Відповісти
буде "рівносильна покаранню всього російського народу". ......,а кто исполнитель ****** *****?
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09.03.2023 16:58 Відповісти
Як же ж вони ******* "братушек".
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09.03.2023 17:01 Відповісти
Зато в Словенії є спортсменка-дзюдоїстка з чудовим ім'ям і прізвищем Раша Срака. Пригадується, кілька років тому в мережі наробила галасу новина про начебто призначення її словенським послом у кацапердію. )))

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09.03.2023 17:16 Відповісти
попутали берега
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09.03.2023 17:41 Відповісти
надо найти на карте эту страну клоп какой то мал да вонюч
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09.03.2023 17:42 Відповісти
Ну що б, раціональне зерно у цьому є. Спонсор тероризму таки Китай. А кацапія - держава-терорист.
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09.03.2023 17:56 Відповісти
Відділяти "хароших" кацапів від "плахіх" - це те ж саме, що відділяти лайно від кізяків. Останнє наче й смердить трохи менше, але по суті те ж саме гівно.
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09.03.2023 18:23 Відповісти
Наче і ядерні погрози з рашистської пітьми під тиском Китаю зникли, і мобілізація там виявилась не такою страшною силою, і ціна на її нафту падає... Ан ніт, США не визнаватимуть пітьму спонсором тероризму. Тож, її фінансування, а значить і війна з Україною і Світом продовжиться.
Ба, більше: а ні літаків F-16, а ні далекобійних ракет MGM-140 ATACMS, принаймні в найближчі півроку-рік, Україна від США не отримає.
Виходить, що є згода і США і Китаю не знищувати рашистську пітьму, а дозволити їй ще повоювати у комфортних для неї умовах.
А українцям, які зараз на фронті чи йдуть у центри комплектування для мобілізації, або ж працюють в тилу без світла і тепла, та й усьому нашому народу потрібна мужність випити свою чашу до дна.
"Нехай мене полишить все, а Мужність не полише!"
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09.03.2023 18:49 Відповісти
Замість стурбованості та заклопотанностей краще б прислали лишній вагон снарядів.хоч би навіть на ті кошти,що потратили на папір для цих ,,рішень".
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09.03.2023 18:52 Відповісти
А давайте 81 ракету по *******, от тогда и посмотрим террористы русня или нет
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09.03.2023 19:16 Відповісти
Росія не є спонсором тероризму. Це держава-терорист, а спонсорами виступають країни, які підтримують і виправдовують Росію.
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09.03.2023 20:38 Відповісти
словенские тупорылые с*ки
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09.03.2023 21:27 Відповісти
 
 