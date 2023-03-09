У парламенті Словенії відмовилися визнавати Росію спонсором тероризму
Комітет парламенту Словенії з питань зовнішньої політики відхилив пропозицію опозиційної Демократичної партії щодо резолюції, яка б визнала Росію державою-спонсором тероризму.
Демократи, які внесли цю пропозицію, стверджували, що, ухваливши резолюцію, Словенія засудить напади Росії на українських цивільних осіб, цивільні будівлі та ключові об'єкти енергетичної інфраструктури, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми продемонструємо нашу підтримку українському народу, який проявляє неймовірну мужність, захищаючи свою батьківщину і борючись за універсальні цінності свободи і демократії, і в той же час засудимо російське вторгнення", – заявили вони.
Але в правлячій коаліції ще до голосування в комітеті виступили проти, а міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон заявила, що будь-яка ініціатива внести Росію до переліку країн-спонсорів тероризму буде "рівносильна покаранню всього російського народу".
Натомість парламентський комітету одноголосно підтримав заяву із засудженням російської війни в Україні та закликами продовжувати надавати допомогу Києву й виступати за "всеосяжний, справедливий і тривалий мир".
МЗС Словенії окремо пояснив, що ні в європейському, ні в словенському законодавстві не існує категорії або списку країн, які підтримують тероризм. Відповідні резолюції ухвалили тільки сім країн-членів ЄС, і навіть у США, де є юридичні підстави оголошувати держави спонсорами тероризму, Росія не входить до цього переліку.
Опозиція назвала заяву МЗС "млявою", а депутат-демократ і колишній міністр закордонних справ Словенії Анже Логар заявив, що дипломатичний тиск на Росію має бути посилений так само, як і санкції.
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І ЩЕ ТАРАН ТАМ ПОСОЛ Пора його у відставку - бо роботу завалив
таня потрапила б в руки "народу", то якщо б вижила, була б іншої думки.
"народу" не важливо було б, таня там підтримувала рашку, чи виступала проти, просто... Аполлон ей судья. ну, или там Магитчи-Кмулху.
Видать атеисткинесса, раз так грешит и любит террористов!!
а міжнародні організації-фікція...кожен сам за себе--виживите-добре-не виживите-ну фіґ з вами
Я хотів би побачити ,як вони боронять свої країни. і як вони будуть воювати
А зараз - Росія - країна агресор - сама є терористичною
ПОКАЗОВО
Ба, більше: а ні літаків F-16, а ні далекобійних ракет MGM-140 ATACMS, принаймні в найближчі півроку-рік, Україна від США не отримає.
Виходить, що є згода і США і Китаю не знищувати рашистську пітьму, а дозволити їй ще повоювати у комфортних для неї умовах.
А українцям, які зараз на фронті чи йдуть у центри комплектування для мобілізації, або ж працюють в тилу без світла і тепла, та й усьому нашому народу потрібна мужність випити свою чашу до дна.
"Нехай мене полишить все, а Мужність не полише!"