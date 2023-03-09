Протягом 9 березня росіяни обстріляли 3 територіальні громади Сумщини, - ОВА
Протягом 9 березня росіяни здійснили обстріли 3 територіальних громад області: Середино-Будської, Білопільської, Новослобідської. Було зафіксовано 18 прильотів з артилерії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у повідомляє Сумська ОВА.
Зокрема, були обстріляні:
- Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда ворог вдарив з артилерії − 10 прильотів. Вибухами пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку (вибито вікна, стіни). Біля будинку пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.
- Новослобідська громада: протягом дня зафіксовано 5 прильотів з артилерії.
- Білопільська громада: околиці одного із сіл громади росіяни обстріляли із САУ.
За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
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