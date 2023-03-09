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Протягом 9 березня росіяни обстріляли 3 територіальні громади Сумщини, - ОВА

сумщина,шостка,область,сумська

Протягом 9 березня росіяни здійснили обстріли 3 територіальних громад області: Середино-Будської, Білопільської, Новослобідської. Було зафіксовано 18 прильотів з артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у повідомляє Сумська ОВА.

Зокрема, були обстріляні:

- Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда ворог вдарив з артилерії − 10 прильотів. Вибухами пошкоджено квартиру в багатоквартирному будинку (вибито вікна, стіни). Біля будинку пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач.

- Новослобідська громада: протягом дня зафіксовано 5 прильотів з артилерії.

- Білопільська громада: околиці одного із сіл громади росіяни обстріляли із САУ.

Також дивіться: Наслідки ракетної атаки по м. Шостка на Сумщині: пошкоджено авто та приватні будинки, виникла пожежа на підприємстві. ФОТО

За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Автор: 

обстріл (29234) Сумська область (3889)


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09.03.2023 21:48 Відповісти
 
 