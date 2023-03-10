Минулої доби росіяни обстріляли 9 громад Донецької області, - ОВА

Російські окупанти не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими обстрілами протягом доби опинилися Вугледар та Пречистівка. У селі Вовченка Курахівської громади загинула 1 людина. Без жертв у Кураховому та Дачному.

"У Мар’їнській громаді артобстрілів зазнали Мар’їнка, Новомихайлівка і Побєда. Зранку росіяни обстріляли з Градів Сєверне, Тоненьке і Ласточкине Очеретинської громади", - повідомив Кириленко.

Одна людина зазнала поранень внаслідок обстрілів Костянтинівки.

"Місто зазнало ракетного удару та артобстрілу – пошкоджено частину ДСНС, 2 житлові будинки, книгарню та крамницю", - додав голова ОВА.

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Також за добу у Бахмуті пошкоджено 7 багатоповерхівок. У Торецьку пошкоджена 9-поверхівка – без постраждалих. У Соледарській громаді обстріли зафіксовано у Міньківці, Федорівці, Роздолівці, Васюківці та Оріхово-Василівці.

На Лисичанському напрямку 10 снарядів прилетіли по Торському і Зарічному, зруйновано 1 будинок і пошкоджено ще декілька у Сіверську.

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