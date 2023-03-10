У Києві скасовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК
Стабілізаційні відключення у Києві скасовано, графіки не застосовуються.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"О 12:47 було відновлено електропостачання всіх жителів столиці, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються. Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів Києва застосовано стабілізаційні відключення.
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Colt
показати весь коментар10.03.2023 14:38 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Лисниченко #552144
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Сергей Лисниченко #552144
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