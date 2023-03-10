У Києві скасовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК

Стабілізаційні відключення у Києві скасовано, графіки не застосовуються.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"О 12:47 було відновлено електропостачання всіх жителів столиці, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються. Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів Києва застосовано стабілізаційні відключення.

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