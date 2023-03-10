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Новини
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У Києві скасовано стабілізаційні відключення, - ДТЕК

київ

Стабілізаційні відключення у Києві скасовано, графіки не застосовуються.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"О 12:47 було відновлено електропостачання всіх жителів столиці, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються. Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів Києва застосовано стабілізаційні відключення.

Також читайте: Дефіцит електроенергії в Житомирі становить 75%, мешканці будуть без світла 6–8 годин щодня, - мер Сухомлин

Автор: 

Київ (19672) електроенергія (6257) ДТЕК (1985) відключення світла (1097)


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А у Мосвкві до відключень готові ?
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10.03.2023 14:38 Відповісти
Калібровка України провалилась!!! Ми пережили цю зиму! Дякуємо нашим енергетикам та всім тим, хто доставляв, відновлював, пошкоджену енергетичну інфраструктуру, організовував та працював в пунктах незламності. І звісно найбільша подяка Господу Богу за теплу зиму!!!
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10.03.2023 15:03 Відповісти
Десятки мільйонів москальських нафтодоларів були пущені на вітер в прямому сенсі...
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10.03.2023 15:07 Відповісти
 
 