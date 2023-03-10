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Новини
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Росію та Білорусь повернули в міжнародні змагання з фехтування

фехтування

Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила російським та білоруським спортсменам знову брати участь у змаганнях, зокрема у відборі на Олімпійські ігри.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда"із посиланням на  Inside the games

Рішення набуде чинності з другої половини квітня цього року, напередодні Чемпіонату світу з фехтування в Мілані, який запланований на липень. Це дозволить білоруським та російським спортсменам взяти участь у відборі на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Рішення, чи зможуть спортсмени обох країн виступати під своїми прапорами, залежатиме від рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Видання повідомляє, що російським і білоруським командам дозволили повернутися 85 голосами проти 51-го, троє утримались. Офіційним особам дозволили відвідувати змагання FIE 88 голосами проти 48, двоє утрималися.

Також читайте: Міжнародна федерація гімнастики продовжила заборону на участь росіян і білорусів у змаганнях

Дві спроби Федерації фехтування України заблокувати це рішення не мали успіху.

Українська фехтувальниця на шаблях та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан прокоментувала це рішення так: "Розчарування... Злість... Несправедливість... Це я відчуваю зараз. Вони думають, що "спортсмени не несуть відповідальності", "спорт поза політикою", "ми всі одна сім'я і повинні жити в мирі" для своїх егоїстичних цілей.

Ця думка руйнується в той момент, коли на твій дім, на твою землю падають бомби, коли тобі доводиться жити під вибухами, коли тобі доводиться йти на передову і захищати свою сім'ю від вбивств, від того, хто хоче зруйнувати твоє життя і багато чого такого, що навіть не снилося тобі в страшних снах. Ці люди ніколи не зрозуміють, поки це не станеться з ними".

Також читайте: 35 країн вимагатимуть відсторонення росіян від Олімпіади-2024

Як зазначається, відбірковий тур до Парижа-2024 з фехтування розпочинається 3 квітня і триватиме до 1 квітня наступного року.

Автор: 

Білорусь (7969) росія (66104) спорт (1632) змагання (233)


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Топ коментарі
+21
Промыть мозги той ассоциации - послать через СМИ им видео и фото материалы с геноцидом по всей Украине . Пусть весь мир читает какие ЦУКИ продажные в ассоциации
И пофамильно их перечислять с фотками , чтобы от них в европейских ресторанах люди шарахались
БУДЕТ НАУКА ИМ И ОСТАЛЬНЫМ как с убийцами дружить
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10.03.2023 18:58 Відповісти
+20
фехтування - військовий спорт

давати москалям можливість брати участь в змаганнях коли їхнє військо знищує цивільних - це підлість і ницість
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10.03.2023 18:59 Відповісти
+16
Типово. Не здивуюсь, якщо у них ще й чемпіонат світу потім проведуть.
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10.03.2023 18:54 Відповісти
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Типово. Не здивуюсь, якщо у них ще й чемпіонат світу потім проведуть.
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10.03.2023 18:54 Відповісти
Можливо їх повернули, щоб проти них виходили з боцовою зброєю із загостреним наконечником? 🤔
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10.03.2023 19:23 Відповісти
заколите же и зарубите всех кацапов на х*й, хоть даже и понарошке
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10.03.2023 20:30 Відповісти
Пздц!
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10.03.2023 18:56 Відповісти
Подкупили, денег не жалеют
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10.03.2023 18:57 Відповісти
Промыть мозги той ассоциации - послать через СМИ им видео и фото материалы с геноцидом по всей Украине . Пусть весь мир читает какие ЦУКИ продажные в ассоциации
И пофамильно их перечислять с фотками , чтобы от них в европейских ресторанах люди шарахались
БУДЕТ НАУКА ИМ И ОСТАЛЬНЫМ как с убийцами дружить
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10.03.2023 18:58 Відповісти
А паре-тройке из не самых главных обеспечить падение с моста, под трамвай, на пути метрополитена.
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10.03.2023 19:06 Відповісти
фехтування - військовий спорт

давати москалям можливість брати участь в змаганнях коли їхнє військо знищує цивільних - це підлість і ницість
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10.03.2023 18:59 Відповісти
зробити бойкот
хай змагаються між собою...
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10.03.2023 18:59 Відповісти
Мєрзость!
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10.03.2023 18:59 Відповісти
Абсолютно не здивований. Всі ці спортивні федерації, комітети і т.п. це збіговиська корумпованих дармоїдів, яких цікавить виключно бабло, а на все інше (включно зі спортом) їм глибоко начхати.
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10.03.2023 19:01 Відповісти
А ким міністр спорту Гутцайт там, в міжнародній федерації фехтування?

Схоже - ніким. Або - ніяким. Лише числиться.
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10.03.2023 19:01 Відповісти
а даунбаский бубочка?
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10.03.2023 19:10 Відповісти
так само
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10.03.2023 19:23 Відповісти
Зозуля розповів, як Андрій Шевченко забороняв гравцям збірної підтримувати бійців АТО, - журналіст

https://www.depo.ua/ukr/life/zozulya-rozpoviv-yak-andriy-shevchenko-zaboronyav-gravtsyam-zbirnoi-pidtrimuvati-biytsiv-ato-zhurnalist-202212201444775

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10.03.2023 19:28 Відповісти
Гутцайт и не скрывал никогда,что точно так же относится к свинособакам и бульбашам,но продолжает быть на посту министра
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10.03.2023 19:25 Відповісти
Всех проголосовавших "за" ближайшим рейсом в Бахмут а там как получится по принципу ХАЙ ЩАСТИТЬ
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10.03.2023 19:01 Відповісти
всі куплені в нульові, при жирному барелі в $120
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10.03.2023 19:03 Відповісти
чому новина неповна ,оприлюднить будь ласка які саме країни бажають ruska kurwa
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10.03.2023 19:04 Відповісти
75% идиоты это сделали разом. А что не так, зебиратели? Вы же выбрали "канец вайны", и где этот ваш "канец", в бородке вавы-наркомана?
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10.03.2023 19:07 Відповісти
"Я больше не допущу ошибки, сделанной в 2014 году. И мой ответ будет абсолютно четким: ключ от мира находится не в Киеве. Потому что это не наши войска находятся на российской территории. Ключ от мира находится не в Брюсселе, не в Вашингтоне. Ключ от мира находится в Кремле", - сказал Петр Порошенко, отвечая на вопрос, сколько времени он отводит на завершение войны на Донбассе.
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10.03.2023 19:43 Відповісти
По его словам, необходимо мобилизовать созданную Украиной мировую коалицию в свою поддержку.

"Россия платит чрезвычайно большую цену, и эта цена будет только увеличиваться. [Президент РФ Владимир] Путин имеет чрезвычайно сильную мотивацию, чтобы остановить войну, забрать свои войска, восстановить украинский контроль над неподконтрольным участком границы и принести давно ожидаемый мир", - отметил президент Украины.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. О начале антитеррористической операции 13 апреля 2014 года объявил и.о. президента Украины Александр Турчинов.

26 мая 2014 года, на следующий день после выборов президента, Порошенко заявил: "Антитеррористическая операция не может и не будет длиться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы".

23 августа 2018 года Порошенко извинился перед украинцами за то, что в 2014 году обещал быстрое завершение антитеррористической операции на Донбассе.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/bolshe-ne-dopushchu-oshibki-poroshenko-otvetil-na-vopros-skolko-vremeni-on-otvodit-na-zavershenie-voyny-na-donbasse-829949.html https://gordonua.com/news/war/bolshe-ne-dopushchu-oshibki-poroshenko-otvetil-na-vopros-skolko-vremeni-on-otvodit-na-zavershenie-voyny-na-donbasse-829949.html


Не надо вырывать из фраз, цитируй полностью. Или зарплата не за это платится?
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10.03.2023 19:48 Відповісти
73..учи матчасть
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10.03.2023 20:12 Відповісти
Днища
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10.03.2023 19:10 Відповісти
pokazit+ im usi foto zagyblyh vid vijny Ukrains´kyh sportsmeniv...😰

6o, i potim vony budut´ kazaty, 6o sport poza politukoju?😖
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10.03.2023 19:15 Відповісти
Вот така фуйня малятко - Ашан с*ать хотел на евросанкции.


Французький ритейлер Auchan планує відкрити нові магазини у Росії під назвою "Мій Ашан" та фактично подвоїти свою присутність на ринку РФ.

Про це повідомляє https://www.reuters.com/business/retail-consumer/french-retailer-auchan-open-private-label-store-russia-2023-03-09/ Reuters .
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10.03.2023 19:29 Відповісти
Бойкотувати Олімпіаду, це всього на всього шоу.
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10.03.2023 19:29 Відповісти
Навіщо? Ні з ким більше змагатися?

Спробуйте мавп на чемпіонати привозити. Результат буде такий же.
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10.03.2023 19:47 Відповісти
А нельзя ли им шпагу в очко засунуть и сказать что так и было???
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10.03.2023 19:49 Відповісти
это чистая коррупция, русня купила это решение чтобы была хоть какая то радость у холопов Путина. Чтобы вы понимали, 4 срока подряд президентом МФФ был Алишер Усманов) и хотя он уже ушел с поста, там наверняка много его корешей осталось. Это классическая технология гебни - вход в авторитетные международные организации через "черный вход" - берется какой нибудь бедный, недофинансированный спонсорами и рекламодателями спорт, и туда внедряют какого нибудь русского олигарха с мешком денег. И дело в шляпе. Так было с Усмановым в фехтовании, с Илюмжиновым в шахматах и много еще где
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10.03.2023 19:54 Відповісти
якби наша федерація пішла на бойкот чи наші спортовці знімалися зі змагань то можна було б говорити про принциповість.

а якщо всі бл**і то про що ми тут говоримо?

ми не кращі.
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10.03.2023 19:55 Відповісти
"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим." Деньги, только деньги. и никаких моральных принципов.
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10.03.2023 20:00 Відповісти
в качестві манекенів?
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10.03.2023 20:11 Відповісти
Усталі ат вайни,як більшість в 2019 році!
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10.03.2023 20:30 Відповісти
Без Баха - головного фехтувальника, явно не обійшлося. Що ж робити, треба, як казав класик:"Байстрюкові на придане, жінці на патинки, собі ж на те, що не знають ні діти, ні жінка".
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10.03.2023 21:36 Відповісти
То хай виступають, лише одна умова, іхнім суперникам вогнепальну зброю видати.
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10.03.2023 22:42 Відповісти
Міжнародна федерація фехтування підтримуе террористів
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10.03.2023 22:47 Відповісти
надо нашим бойкотировать.. ужасная ситуация, но ехать - это еще хуже..
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10.03.2023 23:56 Відповісти
 
 