Росію та Білорусь повернули в міжнародні змагання з фехтування

Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила російським та білоруським спортсменам знову брати участь у змаганнях, зокрема у відборі на Олімпійські ігри.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда"із посиланням на Inside the games

Рішення набуде чинності з другої половини квітня цього року, напередодні Чемпіонату світу з фехтування в Мілані, який запланований на липень. Це дозволить білоруським та російським спортсменам взяти участь у відборі на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Рішення, чи зможуть спортсмени обох країн виступати під своїми прапорами, залежатиме від рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Видання повідомляє, що російським і білоруським командам дозволили повернутися 85 голосами проти 51-го, троє утримались. Офіційним особам дозволили відвідувати змагання FIE 88 голосами проти 48, двоє утрималися.

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Дві спроби Федерації фехтування України заблокувати це рішення не мали успіху.

Українська фехтувальниця на шаблях та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан прокоментувала це рішення так: "Розчарування... Злість... Несправедливість... Це я відчуваю зараз. Вони думають, що "спортсмени не несуть відповідальності", "спорт поза політикою", "ми всі одна сім'я і повинні жити в мирі" для своїх егоїстичних цілей.

Ця думка руйнується в той момент, коли на твій дім, на твою землю падають бомби, коли тобі доводиться жити під вибухами, коли тобі доводиться йти на передову і захищати свою сім'ю від вбивств, від того, хто хоче зруйнувати твоє життя і багато чого такого, що навіть не снилося тобі в страшних снах. Ці люди ніколи не зрозуміють, поки це не станеться з ними".

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Як зазначається, відбірковий тур до Парижа-2024 з фехтування розпочинається 3 квітня і триватиме до 1 квітня наступного року.