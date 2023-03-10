Росію та Білорусь повернули в міжнародні змагання з фехтування
Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила російським та білоруським спортсменам знову брати участь у змаганнях, зокрема у відборі на Олімпійські ігри.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда"із посиланням на Inside the games
Рішення набуде чинності з другої половини квітня цього року, напередодні Чемпіонату світу з фехтування в Мілані, який запланований на липень. Це дозволить білоруським та російським спортсменам взяти участь у відборі на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.
Рішення, чи зможуть спортсмени обох країн виступати під своїми прапорами, залежатиме від рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.
Видання повідомляє, що російським і білоруським командам дозволили повернутися 85 голосами проти 51-го, троє утримались. Офіційним особам дозволили відвідувати змагання FIE 88 голосами проти 48, двоє утрималися.
Дві спроби Федерації фехтування України заблокувати це рішення не мали успіху.
Українська фехтувальниця на шаблях та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан прокоментувала це рішення так: "Розчарування... Злість... Несправедливість... Це я відчуваю зараз. Вони думають, що "спортсмени не несуть відповідальності", "спорт поза політикою", "ми всі одна сім'я і повинні жити в мирі" для своїх егоїстичних цілей.
Ця думка руйнується в той момент, коли на твій дім, на твою землю падають бомби, коли тобі доводиться жити під вибухами, коли тобі доводиться йти на передову і захищати свою сім'ю від вбивств, від того, хто хоче зруйнувати твоє життя і багато чого такого, що навіть не снилося тобі в страшних снах. Ці люди ніколи не зрозуміють, поки це не станеться з ними".
Як зазначається, відбірковий тур до Парижа-2024 з фехтування розпочинається 3 квітня і триватиме до 1 квітня наступного року.
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И пофамильно их перечислять с фотками , чтобы от них в европейских ресторанах люди шарахались
БУДЕТ НАУКА ИМ И ОСТАЛЬНЫМ как с убийцами дружить
давати москалям можливість брати участь в змаганнях коли їхнє військо знищує цивільних - це підлість і ницість
хай змагаються між собою...
Схоже - ніким. Або - ніяким. Лише числиться.
https://www.depo.ua/ukr/life/zozulya-rozpoviv-yak-andriy-shevchenko-zaboronyav-gravtsyam-zbirnoi-pidtrimuvati-biytsiv-ato-zhurnalist-202212201444775
"Россия платит чрезвычайно большую цену, и эта цена будет только увеличиваться. [Президент РФ Владимир] Путин имеет чрезвычайно сильную мотивацию, чтобы остановить войну, забрать свои войска, восстановить украинский контроль над неподконтрольным участком границы и принести давно ожидаемый мир", - отметил президент Украины.
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. О начале антитеррористической операции 13 апреля 2014 года объявил и.о. президента Украины Александр Турчинов.
26 мая 2014 года, на следующий день после выборов президента, Порошенко заявил: "Антитеррористическая операция не может и не будет длиться два-три месяца. Она должна и будет длиться часы".
23 августа 2018 года Порошенко извинился перед украинцами за то, что в 2014 году обещал быстрое завершение антитеррористической операции на Донбассе.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/bolshe-ne-dopushchu-oshibki-poroshenko-otvetil-na-vopros-skolko-vremeni-on-otvodit-na-zavershenie-voyny-na-donbasse-829949.html https://gordonua.com/news/war/bolshe-ne-dopushchu-oshibki-poroshenko-otvetil-na-vopros-skolko-vremeni-on-otvodit-na-zavershenie-voyny-na-donbasse-829949.html
Не надо вырывать из фраз, цитируй полностью. Или зарплата не за это платится?
6o, i potim vony budut´ kazaty, 6o sport poza politukoju?😖
Французький ритейлер Auchan планує відкрити нові магазини у Росії під назвою "Мій Ашан" та фактично подвоїти свою присутність на ринку РФ.
Про це повідомляє https://www.reuters.com/business/retail-consumer/french-retailer-auchan-open-private-label-store-russia-2023-03-09/ Reuters .
Спробуйте мавп на чемпіонати привозити. Результат буде такий же.
а якщо всі бл**і то про що ми тут говоримо?
ми не кращі.