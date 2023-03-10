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Новини
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ОАЕ передали Україні гуманітарну допомогу на $100 млн

оаэ

У межах програми підтримки Об’єднані Арабські Емірати відправили Україні літак з гуманітарною допомогою на $100 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінекономіки України.

Зазначається, що це відбулось одразу після візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів української делегації на чолі із першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

"Гуманітарна допомога призначена для жителів Херсонської та Миколаївської областей – люди в цьому регіоні отримають теплий одяг та засоби гігієни", – ідеться в повідомленні.

Також читайте: Україна та ОАЕ працюють над угодою про всеосяжне економічне партнерство

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Об’єднані Арабські Емірати передали Україні 2500 побутових генераторів, щоб допомогти цивільному населенню пережити зиму.

Автор: 

ОАЕ (343) гуманітарна допомога (1005)


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Топ коментарі
+5
Краще б їхній лікар кадирова "вилікував", щоб він здох.
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10.03.2023 21:07 Відповісти
+4
Щиро дякуємо за допомогу, друзі.
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10.03.2023 20:59 Відповісти
+2
КРАЩЕ Б З ІРАНОМ ПЕРЕСТАЛИ СПІЛКУВАТИСЬ !!!
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10.03.2023 21:00 Відповісти
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могли касками відкупитися.

5 тисяч.
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10.03.2023 20:47 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу, друзі.
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10.03.2023 20:59 Відповісти
КРАЩЕ Б З ІРАНОМ ПЕРЕСТАЛИ СПІЛКУВАТИСЬ !!!
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10.03.2023 21:00 Відповісти
Краще б їхній лікар кадирова "вилікував", щоб він здох.
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10.03.2023 21:07 Відповісти
Це той випадок коли близькі сусіди угорці виявилися продажними пі#арами , а люди з ОАЕ допомагають чим можуть .До речі може хто не знає , ОАЕ оплачує харчування тисячам українських біженців які розміщені в готелях Болгарії .Дякуємо справжні друзі 🇺🇦🇦🇪
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10.03.2023 21:14 Відповісти
А також: "Країни Заходу закликають ОАЕ припинити експорт електроніки до РФ, - Financial Times",. "Росія продає зброю на виставці в Абу-Дабі, попри санкції через війну в Україні, - Associated Press" і так далі. І нашим - і вашим.
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10.03.2023 21:21 Відповісти
Прекрасно. Чим більше союзників тим краще. І це дуже добре що араби показують підтримку.
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10.03.2023 21:34 Відповісти
Молодці! Шкода тільки, що на упаковках стовідсотково будуть наліпки типу "Від Зеленської".
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10.03.2023 22:03 Відповісти
я бы им эту гуманитарку в ж*пу засунул. Отменили нам безвиз на 2ой день войны, голосовали против нас в ООН по некоторым вопросам, кацапов целуют в десна, наторговали с ним на млрд, а нам дали 100 млн.
А куча местных идиотов их еще и благодарят
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10.03.2023 22:57 Відповісти
Саме так!
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10.03.2023 23:00 Відповісти
 
 