ОАЕ передали Україні гуманітарну допомогу на $100 млн
У межах програми підтримки Об’єднані Арабські Емірати відправили Україні літак з гуманітарною допомогою на $100 млн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінекономіки України.
Зазначається, що це відбулось одразу після візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів української делегації на чолі із першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко.
"Гуманітарна допомога призначена для жителів Херсонської та Миколаївської областей – люди в цьому регіоні отримають теплий одяг та засоби гігієни", – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці 2022 року Об’єднані Арабські Емірати передали Україні 2500 побутових генераторів, щоб допомогти цивільному населенню пережити зиму.
Топ коментарі
+5 Al-Goritm Ain-Moment
показати весь коментар10.03.2023 21:07 Відповісти Посилання
+4 Чайка Київ
показати весь коментар10.03.2023 20:59 Відповісти Посилання
+2 ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар10.03.2023 21:00 Відповісти Посилання
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5 тисяч.
А куча местных идиотов их еще и благодарят