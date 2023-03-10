ОАЕ передали Україні гуманітарну допомогу на $100 млн

У межах програми підтримки Об’єднані Арабські Емірати відправили Україні літак з гуманітарною допомогою на $100 млн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінекономіки України.

Зазначається, що це відбулось одразу після візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів української делегації на чолі із першою віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко.

"Гуманітарна допомога призначена для жителів Херсонської та Миколаївської областей – люди в цьому регіоні отримають теплий одяг та засоби гігієни", – ідеться в повідомленні.

Також читайте: Україна та ОАЕ працюють над угодою про всеосяжне економічне партнерство

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Об’єднані Арабські Емірати передали Україні 2500 побутових генераторів, щоб допомогти цивільному населенню пережити зиму.