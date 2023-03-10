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Новини
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Україна відкладає зміни до закону про олігархів, що були вимогою ЄС

ольга,стефанішина

Венеційська комісія, що мала розблокувати зміни до українського антиолігархічного закону, відклала відповідне рішення, але в уряді не вважають, що це завадить переговорам про вступ до ЄС.

Про відтермінування рішення "Венеційки" повідомила у коментарі ЄвроПравді віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

За словами Стефанішиної, анонсований висновок Радою Європи не буде ухвалений цього тижня. "Венеційська комісія вирішила відкласти ухвалення висновку (щодо антиолігархічного закону) до червня цього року", - заявила вона.

Як відомо, довгоочікуване рішення ВК мало розблокувати виконання Україною одного з критеріїв для початку переговорів про членство України в ЄС. Однак рекомендації "Венеційки виявилися дуже критичними.

Втім, Ольга Стефанішина переконана, що відтермінування рішення не матиме негативного впливу на виконання критерію, бо уряд планує втілювати його іншим чином.

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"Це не означає, що ми не маємо нічого не робити – є підготовлені підзаконні нормативні акти щодо посилення конкурентної політики, також Венеційська політика радила посилити антикорупційні механізми, що ми зробили через призначення директора НАБУ і розслідування гучних корупційних справ", - заявила вона.

Зауважимо, що раніше уряд відтермінував запуск реєстру олігархів: він має бути створений не раніше ніж "через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії". Таким чином, втілення антиолігархічного закону додатково відкладається.

Ольга Стефанішина не бачить у цьому перепони в сенсі виконання вимог ЄС. "У часи війни naming and shaming, тобто називання певних осіб, які підпадають під дію цього закону, не є пріоритетом", - пояснила вона.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) євроінтеграція (504) членство в ЄС (1300) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (364) Закон про олігархів (149)


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Топ коментарі
+48
Розпіарений клоунами загон "про олігархів" виявився юридичним пшиком.
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10.03.2023 20:48 Відповісти
+36
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10.03.2023 20:50 Відповісти
+31
"Почему мы до сих пор не в ЕС и НАТО?", правда Зеля?
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10.03.2023 20:49 Відповісти
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Розпіарений клоунами загон "про олігархів" виявився юридичним пшиком.
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10.03.2023 20:48 Відповісти
Цирк со снятием\назначением Резникова и Буданова еще не забыли? "Юрысты" папиных институтов - они такие
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10.03.2023 20:50 Відповісти
а циркова вистава з коломойським?
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10.03.2023 21:08 Відповісти
Как можно этот цирк забыть? Говорю все чаще в последнее время. Это все превратилось в цирк гре@анных уродов. Только вот эти клоуны и шуты нам обходятся очень и очень дорого. Во всех смыслах этого.
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10.03.2023 21:21 Відповісти
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10.03.2023 21:51 Відповісти
у мене є відчуття, що беня не за просто так дав згоду на циркову виставу в його помешкані, а от на скільки схудне бюджет України на користь бені, ми дізнаємось лише в майбутньому.
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10.03.2023 22:31 Відповісти
все просто и сложно
1. Веницианка заявила что ваш закон у дупу но раз Вова хочет выпендрется вычитала закон и обнулила его заявив что кроме политического репрессивного механизма там никуя нема
2.Веницианка сказал что олигархи обязаны идти все сразу реформа судов АМКУ и прочее а вот тут тормоз полный скажу так писали закон под Порошенко и тех богатых кто Вову не уважает и ему не платит кэш...
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10.03.2023 21:15 Відповісти
Европа сказала Вовчику что засунь свои желание РНБО определить список реестр олигархов и кого назвать олигархом это ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕПРЕССИВНЫЙ ОРГАН ПРЕЗИДЕНТА КУДА ОН МОЖЕТ С ЦЕЛЬЮ УБРАТЬ КОНКУРЕНТА В ПОЛИТИКЕ ВТЮХАТЬ В РЕЕСТР ОЛИГАРХА любого оппонента УСТРАНИВ ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОЛИТИКИ...
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10.03.2023 21:18 Відповісти
Не просто пшиком,а перепоною для вступу в ЄС.
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10.03.2023 20:51 Відповісти
Разве он один? А про медиа, а про Конституционный суд, про судебную реформу, про декларации чиновников и т.д.
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10.03.2023 20:55 Відповісти
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10.03.2023 20:57 Відповісти
Не просто юридичним пшиком, а за висновком Венеціанскої комісії інструментом боротьби з політичними опонентами.
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10.03.2023 20:52 Відповісти
Просто не на часі.

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10.03.2023 20:54 Відповісти
"Почему мы до сих пор не в ЕС и НАТО?", правда Зеля?
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10.03.2023 20:49 Відповісти
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10.03.2023 20:50 Відповісти
завжди подобавлось "філософське мислення гнусавого"
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10.03.2023 20:57 Відповісти
Тобто, ЗЄманди у ЄС не роспішають.

ЗЄ = Янукович 2.0
В Яника теж євроінтеграційна тема скінчилася, як тільки діло дійшло до реальних дій.
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10.03.2023 20:51 Відповісти
Зелені потвори - гальма євроінтеграції.
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10.03.2023 20:52 Відповісти
Ага! То тепер мінус 4 з 7 (закон про КСУ, свобода слова, призначення залежного від ОПи Голови НАБУ, закон про олігархів)
Тобто фраза:
"Ми вже майже на 80% виконали зобов'язання за Угодою про асоціацію" Джерело:
від Стефанішиної - повна брехня! Адже "виконання" 3 з 7 - це менше 50%
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10.03.2023 20:53 Відповісти
Мабуть ''бєня'' гарно підмазав кому треба
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10.03.2023 20:56 Відповісти
Єврокомісія наполягає на виконанні рекомендацій "Венеціанки" до закону про КСУ
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10.03.2023 20:58 Відповісти
Зелі пхй,кінець близько,тільки скінчиться війна й Ми переможемо.
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10.03.2023 21:00 Відповісти
Надіюсь Зеленський виконає свою передвиборчу обіцянку що закінчить війну. А потім піде в небуття.
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10.03.2023 21:01 Відповісти
12 ЖОВТНЯ 2020
Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина


24 лютого 2022 року
Повномаштабне вторгнення. БоНеВтік.
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10.03.2023 21:20 Відповісти
Вообще-то он обещал за год.
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10.03.2023 21:23 Відповісти
Ну терміни це таке, головне щоб потім пішов.
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10.03.2023 21:26 Відповісти
потім його "підуть",як і папіредніка.Якщо встигне в Ростов.Цілком можебути.щоне встигне...
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10.03.2023 21:43 Відповісти
Так ясно уявляю собі панів, що радо самоліквідуються!
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10.03.2023 21:02 Відповісти
Нужно быть реалистами, коррупция власти, не даст возможности, войти Украине в ЕС.
Чиновники стран живут не так богато, как в Украине и автомобили, у них, более дешевые и ,.замков,, таких нет.
Несколько лет тому, показывали маленький одноэтажный домик, где живет, действующий (тогда), Канцлер Германии, Меркель
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10.03.2023 21:06 Відповісти
Не надо идеализировать еврочиновников. Конечно, такого п-ца как в Украине нет, но многие из них были коррупированы, в том числе при помощи рф. В Италии тоже есть местная специфика по коррупции. Австрийцы многие были и возможно остаются на довольствии рф. На Шрёдера посмотрите немецкого.
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11.03.2023 00:15 Відповісти
Грузія їх нічому не вчить. Важко передбачити наслідки.
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10.03.2023 21:09 Відповісти
Просто з'явилися, бл@ть, нові олігархи - арахімія, єрмак, інша мразота..
Не влізають вже в список.
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10.03.2023 21:13 Відповісти
Це правильно усі вимоги ЄС треба відложити, а ще зменшити зарплатню ЗСУ. Тоді виришемо проблему з мобілізацією !
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10.03.2023 21:13 Відповісти
Бо ніякий це не антиолігархічний закон, а навпаки.
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10.03.2023 21:32 Відповісти
З цими клоунами нам не бачити ЄС як своїх вух.
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10.03.2023 21:34 Відповісти
Ольга Стефанішина не бачить у цьому перепони в сенсі виконання вимог ЄС. "У часи війни naming and shaming, тобто називання певних осіб, які підпадають під дію цього закону, не є пріоритетом для шайки "зелених грабіжників при владі ",
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10.03.2023 21:38 Відповісти
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10.03.2023 21:53 Відповісти
У нас? Олігархи? Які олігархи?
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10.03.2023 22:50 Відповісти
После сшей победы зеленский уйдет в бега или сядет вмсте с ермаком за измену родин
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10.03.2023 23:01 Відповісти
Добровільно він нікуди не піде. Хіба відходить свиня від кормушки, коли там повно?
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10.03.2023 23:46 Відповісти
господи, та навішають знов лапши, вони це до цього часу роблять, справжнє лице влади, це лице президента, коли він відповідав кореспондентці 5 каналу
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10.03.2023 23:55 Відповісти
Слуг наріду поки м'яко "послали"...)
Але вони зробили вигляд що все гаразд...ніяких висновків вони не роблять...просто напрошується аналогія з урядом Грузії...
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10.03.2023 23:43 Відповісти
говорить нема до кого, вони на своїй хвилі плюють на Європу, то що ми для них, лохи, які привели їх до влади. і далі ми для них лохи....Що з яйцями по 170 грн, хтось відповів, це так для прикладу....
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10.03.2023 23:51 Відповісти
Так, звичайно, не так вже й погано. Хтось справді в це вірить? Можу лише сказати, що це ключовий момент, без якого ви перекриєте шлях до Європи
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11.03.2023 02:19 Відповісти
Негайно розігнати цей колгосп 'Зелене дишло'!
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11.03.2023 06:58 Відповісти
 
 