Україна відкладає зміни до закону про олігархів, що були вимогою ЄС
Венеційська комісія, що мала розблокувати зміни до українського антиолігархічного закону, відклала відповідне рішення, але в уряді не вважають, що це завадить переговорам про вступ до ЄС.
Про відтермінування рішення "Венеційки" повідомила у коментарі ЄвроПравді віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.
За словами Стефанішиної, анонсований висновок Радою Європи не буде ухвалений цього тижня. "Венеційська комісія вирішила відкласти ухвалення висновку (щодо антиолігархічного закону) до червня цього року", - заявила вона.
Як відомо, довгоочікуване рішення ВК мало розблокувати виконання Україною одного з критеріїв для початку переговорів про членство України в ЄС. Однак рекомендації "Венеційки виявилися дуже критичними.
Втім, Ольга Стефанішина переконана, що відтермінування рішення не матиме негативного впливу на виконання критерію, бо уряд планує втілювати його іншим чином.
"Це не означає, що ми не маємо нічого не робити – є підготовлені підзаконні нормативні акти щодо посилення конкурентної політики, також Венеційська політика радила посилити антикорупційні механізми, що ми зробили через призначення директора НАБУ і розслідування гучних корупційних справ", - заявила вона.
Зауважимо, що раніше уряд відтермінував запуск реєстру олігархів: він має бути створений не раніше ніж "через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії". Таким чином, втілення антиолігархічного закону додатково відкладається.
Ольга Стефанішина не бачить у цьому перепони в сенсі виконання вимог ЄС. "У часи війни naming and shaming, тобто називання певних осіб, які підпадають під дію цього закону, не є пріоритетом", - пояснила вона.
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1. Веницианка заявила что ваш закон у дупу но раз Вова хочет выпендрется вычитала закон и обнулила его заявив что кроме политического репрессивного механизма там никуя нема
2.Веницианка сказал что олигархи обязаны идти все сразу реформа судов АМКУ и прочее а вот тут тормоз полный скажу так писали закон под Порошенко и тех богатых кто Вову не уважает и ему не платит кэш...
ЗЄ = Янукович 2.0
В Яника теж євроінтеграційна тема скінчилася, як тільки діло дійшло до реальних дій.
Тобто фраза:
"Ми вже майже на 80% виконали зобов'язання за Угодою про асоціацію" Джерело:
від Стефанішиної - повна брехня! Адже "виконання" 3 з 7 - це менше 50%
Зеленський: Якщо не зможу закінчити війну, має прийти інша людина
24 лютого 2022 року
Повномаштабне вторгнення. БоНеВтік.
Чиновники стран живут не так богато, как в Украине и автомобили, у них, более дешевые и ,.замков,, таких нет.
Несколько лет тому, показывали маленький одноэтажный домик, где живет, действующий (тогда), Канцлер Германии, Меркель
Не влізають вже в список.
Але вони зробили вигляд що все гаразд...ніяких висновків вони не роблять...просто напрошується аналогія з урядом Грузії...