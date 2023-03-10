Вироки так званих судів "Л/ДНР" українським військовополоненим є воєнним злочином, - Лубінець

Так звані вироки псевдосудів "Л/ДНР", винесені трьом українським військовим, серед яких правозахисник Максим Буткевич, є черговим воєнним злочином Російської Федерації.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наисав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" - це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин росії, який має засудити міжнародна спільнота та посилити тиск на агресора", - заявив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що Росія повинна звільнити всіх українців, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в самій РФ.

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Як повідомлялося, окупанти "засудили" українського правозахисника, нині військовополоненого Максима Буткевича до 13 років колонії суворого режиму.

Ще двом українським військовим – Віктору Похозею та Владиславу Шелю – "верховні суди" маріонеткових "Л/ДНР" призначили 8,5 років та 18,5 років позбавлення волі відповідно.