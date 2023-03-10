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Вироки так званих судів "Л/ДНР" українським військовополоненим є воєнним злочином, - Лубінець

лубінець

Так звані вироки псевдосудів "Л/ДНР", винесені трьом українським військовим, серед яких правозахисник Максим Буткевич, є черговим воєнним злочином Російської Федерації.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наисав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Оголошені вироки здійснюються невизнаними світовою спільнотою квазіутвореннями і є незаконними. Такий "суд" - це порушення права на справедливий судовий процес та черговий воєнний злочин росії, який має засудити міжнародна спільнота та посилити тиск на агресора", - заявив омбудсмен.

Лубінець наголосив, що Росія повинна звільнити всіх українців, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в самій РФ.

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Як повідомлялося, окупанти "засудили" українського правозахисника, нині військовополоненого Максима Буткевича до 13 років колонії суворого режиму.

Ще двом українським військовим – Віктору Похозею та Владиславу Шелю – "верховні суди" маріонеткових "Л/ДНР" призначили 8,5 років та 18,5 років позбавлення волі відповідно.

Автор: 

вирок (1092) суд (11744) полонені (2303) Лубінець Дмитро (617) Максим Буткевич (9)


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Про депортованих дітей з ТОТ чому не згадав? Чи то не люди?
Про це, на мою думку, потрібно казати в КОЖНОМУ публічному виступі, який стосується прав людини!
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10.03.2023 22:17 Відповісти
Європейцям вже час перестати пісяться перед росією і вступити у війну своїми Натівськими військами. Щоб обпісялась росія. Бо ми ще будемо декілька років читати,як обов'язково чи гіпотетично засудять військових злочинців чи не засудять колись у далекому майбутньому. Війна затягується,а Європа все ніяк не відірветься від хамону і звичного способу життя. Простіше ж зброї націдити,а там українці нехай самі гинуть,прикриваючи собою їх кордони. Зазвичай такого не пишу,але уже просто сил не вистачає дивитись на смерті невинних українців(
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10.03.2023 23:16 Відповісти
а утримання кацапів за дестяку гривень,при мін пенсії в дві з гаком гривасів,то як геноцид чи ще поки ні?
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11.03.2023 01:18 Відповісти
Судді в Україні теж повинні встигати виносити вироки російським полоненним до обміну.
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11.03.2023 07:25 Відповісти
 
 