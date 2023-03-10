Окупанти ув’язнили співзасновника Громадського радіо Буткевича на 13 років, - ЗМІ

Так звані "Верховні суди ЛДНР" "засудили" правозахисника та журналіста Максима Буткевича до 13 років ув’язнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая Газета Европа" із посиланням на дані Слідкому РФ.

Також "суди" винесли "вироки" Віктору Похозею та Владиславу Шелю - 8,5 та 18,5 років ув'язнення.

Загарбники звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".

Максим Буткевич - правозахисник, журналіст, співзасновник та член ГО "Громадське радіо". На початку повномасштабного вторгнення РФ він пішов служити в ЗСУ.

У червні 2022 року Буткевич разом з іншими захисниками під Гірським, що на Луганщині потрапив до полону росіян.

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