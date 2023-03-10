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Новини Війна
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Окупанти ув’язнили співзасновника Громадського радіо Буткевича на 13 років, - ЗМІ

буткевич

Так звані "Верховні суди ЛДНР" "засудили" правозахисника та журналіста Максима Буткевича до 13 років ув’язнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Новая Газета Европа" із посиланням на дані Слідкому РФ.

Також "суди" винесли "вироки" Віктору Похозею та Владиславу Шелю - 8,5 та 18,5 років ув'язнення.

Загарбники звинуватили українців у "жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів".

Максим Буткевич - правозахисник, журналіст, співзасновник та член ГО "Громадське радіо". На початку повномасштабного вторгнення РФ він пішов служити в ЗСУ. 

У червні 2022 року Буткевич разом з іншими захисниками під Гірським, що на Луганщині потрапив до полону росіян.

Читайте: Росія відмовляється від обміну жінок чи поранених у форматі "всіх на всіх", - Лубінець

Автор: 

полон (1587) вирок (1092) суд (11744) в’язниця (443) Максим Буткевич (9)


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вот этот анклав ордило должен быть уничтожен и очищен
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10.03.2023 12:04 Відповісти
Все це кодл- ордло має бути знищено!!
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10.03.2023 12:10 Відповісти
Слава Богу, що не Богдана. Але також сумна новина.
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10.03.2023 12:21 Відповісти
та ні, куди краще би вже того придурка... а не цього патріота...
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10.03.2023 14:41 Відповісти
В данном случае Богдан это имя) С фамилией Буткевич)
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10.03.2023 19:08 Відповісти
Суддівські зкацаплені заробітчани, раніше підтримували комуно-ригоАналів і працювали під їх контролем та виконували їх хотелки, ну а з 2014 р. під московітами, і теж суді… питання до нинішніх «рад доброчесності» усілякої з суддями!!!
Тому і тікатимуть до Ростову, а зараз просто заробляють, на полонених орками, Українцях!
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10.03.2023 13:04 Відповісти
Як наші ради доброчесності мають достати тих клоунів суддів у Луганську?
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10.03.2023 15:43 Відповісти
клоуни місцеві не дістануть клоунів тамтешніх, а порозуміються із ними... бо ж клоуни... єдина різниця між ними: наших клоунів наш "мудрий наріт" обрав, а там їх кацапи на багнетах принесли. ото й вся різниця. а якщо ви раптом думаєте, що будь-який суддя, наприклад печерського чи будь-якого іншого суду, не виніс би цим хлопцям такий само вирок, то ви дуже помиляєтеся: один дзвоник татарова й будь-яке рішення у вам у кишені...
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10.03.2023 16:37 Відповісти
 
 