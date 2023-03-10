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Українські дипломати працюють над переговорами Вучича та Зеленського, - посол Толкач

зеленський

Дипломати України вже розпочали роботу над тим, щоб провести переговори президента Володимира Зеленського з сербським колегою Александаром Вучичем.

Про це заявив посол України в Сербії Володимир Толкач в інтерв'ю Nova.rs, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Зеленський досі не мав переговорів з Вучичем, оскільки, можливо, дипломати не зробили всього, щоб ця розмова відбулася. Але організувати її непросто, оскільки необхідно ретельно запланувати конкретні теми обговорень з огляду на ситуацію в Україні.

Також посла запитали, чи планується особиста зустріч чи телефонні переговори Зеленського з Вучичем.

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"Ваше питання - це завдання, яке перед нами (дипломатами - ред.) поставлене, і ми над ним працюємо. Є багато питань, які потрібно обговорювати не лише з президентом, а й з багатьма міністерствами та міністрами. Це насамперед економічні питання, наша спільна співпраця з міжнародними організаціями, і, звісно, є й політичні питання. Треба уточнити всі ці питання та організувати телефонну розмову чи зустріч президентів", - відповів Толкач.

Він уточнив, що також має враховуватись взаємна підтримка між Сербією та Україною у питанні територіальної цілісності та суверенітету двох держав, оскільки Белград не визнає російську окупацію, а Україна - незалежність Косова.

Посол додав, що важливим питанням є й поглиблення співробітництва між країнами, зокрема і у підписанні угоди про вільну торгівлю.

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) перемовини (3011) Сербія (378) Вучич Александр (95)


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Остання новина - Президент Сербії Александар Вучич допустив, що зброя сербського виробництва могла певним чином опинитись в Україні через посередників, наголосивши, що економіка країни має рости. "Нам треба якось годувати людей, наша економіка має рости. Ми виготовляємо зброю, а не підбори, то що нам тепер робити? Ми не порушили жодного закону. Та всі запам'ятали: "Тепер ми донесемо на Вучича в Росію", - додав президент Сербії.
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10.03.2023 23:12 Відповісти
ну макнув "братушек",з ким не буває)))
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11.03.2023 01:06 Відповісти
Коли Зеленський "за щось береться" - уже інстинктивно починаєш очікувать якогось паскудства Рік тому з цього приводу навіть "білий" вірш з"явився:
"За что Зеленский не берётся -
Всё превращается в говно...
А если за говно берётся -
То просто тратит меньше сил..."
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11.03.2023 06:30 Відповісти
Шо він там ще буде просити?
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10.03.2023 23:29 Відповісти
А про що це говорить ? Що наш дипломатичний корпус СЛАБенький...Немає послідовників Зленко-Удовенко.
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19.03.2023 21:45 Відповісти
 
 