ЗСУ оновили умови роботи медіа у прифронтових районах

Збройні сили, згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ 73, оновили умови роботи представників засобів масової інформації в прифронтових районах та зонах ведення бойових дій і змінили умови акредитації ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в Укрінформі розповів начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ полковник Богдан Сеник.

"Відтепер командувачі в районах відповідальності своїми рішеннями будуть визначати зони для перебування представників медіа. Передбачені наступні зони: "зелена", де дозволяється робота акредитованих представників ЗМІ без супроводу офіцера зі зв’язків з громадськістю або пресофіцера; "жовта", де дозволяється робота представників медіа лише у супроводі пресофіцера; та "червона", де робота акредитованих представників ЗМІ заборонена", – сказав Сеник.

За його словами, якщо ЗМІ планують роботу на деокупованій території в "зеленій" зоні, їм достатньо повідомити про свої наміри відповідному угрупованню військ або місцевій військовій адміністрації.

"Дані зміни мають полегшити доступ ЗМІ до прифронтових районів, де не ведуться активні бойові дії", – зауважив Сеник.

Він додав, що окрім змін до наказу головнокомандувача ЗСУ №73, яким до умов роботи ЗМІ внесені відповідні зміни, є також відповідні розпорядження головнокомандувача ЗСУ до командувачів угруповань військ.

"Хто найкраще знає перебіг обстановки, як не командувач того чи іншого угруповання військ? Як тільки будуть опрацьовані ці зони, які зазначені в наказі, через керівників служб зв'язків з громадськістю оперативних угруповань буде доведено до журналістів, де можна знаходитися і працювати без супроводу, з супроводом, і відповідно, який з районів є "червоною" зоною", – сказав Сеник.

Також серед змін – виключення інших, додаткових акредитацій для ЗМІ, які в цих районах могли запроваджувати місцеві адміністрації. За словами Сеника, це зроблено для виключення двояких трактувань, різного роду непорозумінь, коли в деяких регіонах запроваджували додаткову реєстрацію чи акредитацію ЗМІ.

Окрім цього, наказом уточнено та доповнено Перелік інформації, розголошення якої може призвести до обізнаності противника про дії ЗСУ та Сил оборони, негативно позначитися на виконанні бойових завдань тощо.

"Зокрема, перелік поповнився обмеженнями та заборонам щодо поширення інформації про результати ракетних ударів, переміщення озброєння та боєприпасів, рух або розташування Сил оборони, місце розміщення засобів, підрозділів ППО. Також є обмеження, яких слід дотримуватися при показі озброєння та техніки іноземного виробництва, що надаються країнами-партнерами. Наголошую, що обмеження щодо зйомок техніки іноземного виробництва в більшості випадків запроваджуються на прохання саме наших партнерів. Однак є багато, навпаки, погоджень і рекомендацій, коли є відповідні дозволи на висвітлення того, яким чином ця техніка освоєна нашими військовослужбовцями й наскільки ефективно застосовується", – повідомив Сеник.

Окрім цього, запроваджено шестимісячний термін дії акредитації представників ЗМІ, дещо змінився дизайн картки акредитації. Відтепер вона має два QR-коди з посиланням на умови роботи журналістів як українською, так і англійською мовами.

"Зазначу, що відлік буде починатися з моменту отримання від представника ЗМІ повного пакета документів. Також у разі порушення представником ЗМІ правил роботи, встановлених цим наказом, окрім скасування акредитації, передбачено також можливість призупинення її дії на час з’ясування цих порушень. Ця ініціатива також надходила від представників медіаспільноти, і ми ії врахували", – розповів Сеник.

Начальник Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ зауважив, що строк отримання акредитації становить до місяця, оскільки до цього процесу залучені не тільки ЗСУ, а й різні складові правоохоронної системи. Але зазвичай процедура триває менше часу.

За його словами, для того, щоб пришвидшити процедуру акредитації, ЗМІ варто подавати окремо списки тих, хто акредитується вперше, і тих, хто вже мав акредитацію МОУ протягом останнього року. Для останніх процедура буде пришвидшеною.

Порядок акредитації описано на сайті Міністерства оборони, Збройних сил України.

Натомість Сеник зауважив, що в обох випадках необхідно подавати повний пакет документів.

Для проходження акредитації представники ЗМІ заповнюють форму (додаток 5 до наказу) та надсилають її на електронну адресу. До цієї форми додаються: скан-копія паспорта (1-3 сторінки) або ID-картки; скан-копія посвідчення журналіста (не є обов’язковим для осіб (фіксерів), які надають інформаційну підтримку роботі іноземних журналістів та мають відповідний лист від керівника їхнього ЗМІ); лист керівника ЗМІ з клопотанням надати акредитацію; фотокартка 3,5 на 4,5 см хорошої якості.

Як додав Сеник, представники продакшн-студій мають надати, окрім листа від керівництва компанії, підтвердження на право здійснення відповідного виду діяльності – лист від Держкіно, витяг з реєстру юридичних осіб тощо. Для них посвідчення представника ЗМІ також не є обов'язковим.

Окремо Сеник зауважив, що акредитація фрилансерів не здійснюється, оскільки це не передбачено українським законодавством. "Особа повинна надати лист керівника ЗМІ, з яким у неї укладено договір або є офіційна співпраця", - сказав він.

Він нагадав, що прескарти ЗСУ старого зразка будуть чинні до 1 травня 2023 року.

