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ВР може ухвалити закон, що дозволить блокувати онлайн-ЗМІ, - Сюмар

сюмар

Закон про медіа, що приводить медійне законодавство у відповідність до термінології ЄС, включає норму про можливе блокування онлайн-ресурсів за рішенням Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Про це пише у фейсбуці народний депутат "ЄС", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зауважила, що законопроєкт передбачає можливість без рішення суду заблокувати дяльність онлайн-ЗМІ. Рішення про це має ухвалювати Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.

"Так, саме Нацрада, яка навіть судячи з назви має опікуватися телебаченням і радіо, тепер буде регулювати український інтернет. Такого досвіду в неї немає, бо досі в Україні інтернет не регулювався. Але Нацрада відразу отримує величезні повноваження для регулювання інтернету - проводити перевірки, приходити до місця реєстрації онлайн ЗМІ і вимагати документи, в тому числі і податкові; накладати приписи, визначати штрафи і блокувати інтернет видання або назавжди, або строком на один місяць. Хоча для телебаченням і радіо блокування мовлення без рішення суду не передачено (окрім як за суто формальними підставами)", - зазначає Сюмар.

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Вона зауважила, що законопроєкт поділяє онлайн-медіа на три види - анонімні, незареєстровані, зареєстровані як ЗМІ. Назавжди можна буде заблокувати лише анонімні сайти. Незареєстровані блокуватимуть на місяць після трьох грубих порушень, зареєстровані - після п’яти.

На думку Сюмар, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення є цілком залежною від влади.

Депутатка припускає, що заблоковані за рішенням Нацради ЗМІ будуть змушені перенести роботу в телеграм або інший месенджер.

"Також законопроект узаконює телеканал Рада не як парламентський вісник, як державний загальнонаціональний канал, що теж абсолютно не відповідає європейським стандартам", - додала Сюмар.

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Політикиня виступає за ухвалення цього закону, але після вилучення норми про регулювання онлайн-ЗМІ. Цю частину, на думку Сюмар, слід доопрацювати разом із журналістами або ж дозволити блокування лише за рішенням суду.

Автор: 

законопроєкт (3584) інтернет (1987) Нацрада ТРМ (458) ЗМІ (1357) медіа (230) Сюмар Вікторія (270)


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Топ коментарі
+51
зебанда дуже хоче на другий термін, щоб не отримати перший
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07.12.2022 13:26
+40
зелені наркомани вирішили піти шляхом паРаші ***** і тупо запровадити цензуру ???
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07.12.2022 13:27
+40
Правильно!
Наркоман створює диктатуру і йому не потрібні ЗМІ, яки не будуть лизати йому сраку!
Треба розповідати про те, як він героічно їв мівіну, в той час, як арестович з єрмаком з краденим гранатометом чатували перед адміністрацією!
А те, як просрали кацапське вторгнення, це нікому не потрібно!
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07.12.2022 13:31
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зебанда дуже хоче на другий термін, щоб не отримати перший
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07.12.2022 13:26 Відповісти
зелені покидьки ніколи добровільно владу не віддадуть!
учі хто в це не вірить - можете заскринити цей пост
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07.12.2022 13:49 Відповісти
зелені наркомани вирішили піти шляхом паРаші ***** і тупо запровадити цензуру ???
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07.12.2022 13:27 Відповісти
Тотальный контроль за СМИ - это первый шаг к построению диктатуры.
Нынешняя власть никогда не осмелится провести честные, демократические выборы, как это сделал Порох.
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07.12.2022 13:32 Відповісти
Тотальний контроль ЗМІ це не перший, а передостанній крок до завершення побудови тоталітаризму. Перші кроки зроблені ще в 2019 році, коли були порушені всі можливі статті Конституції, перевищення своїх повноважень, проведена повна узурпація силових відомств. За всю історію України ще не було такого, щоб президент мав таку повноту влади, як Зє.
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07.12.2022 15:52 Відповісти
Ну а що ви хотіли. ЗЕлений антимайдан на цей раз виявився хитрішим, і прикривається західними цінностями, коли впроваджує свій україномовний совок
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07.12.2022 13:28 Відповісти
це ще рьіговський аналоговнєт.
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07.12.2022 14:53 Відповісти
Зелене чмо все телебачення захопило, тепер за інтернет взялося.
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07.12.2022 13:29 Відповісти
зелені наркомани !!! альо !!! коли в національний українській телеефір повернете опозиційні (5, Прямий, Еспресо) телеканали !!! бо від вашого дибільного телемарафону, з колишніми шістками медведчука на екрані, вже вуха вʼянуть !!!
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07.12.2022 13:30 Відповісти
Правильно!
Наркоман створює диктатуру і йому не потрібні ЗМІ, яки не будуть лизати йому сраку!
Треба розповідати про те, як він героічно їв мівіну, в той час, як арестович з єрмаком з краденим гранатометом чатували перед адміністрацією!
А те, як просрали кацапське вторгнення, це нікому не потрібно!
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07.12.2022 13:31 Відповісти
О! Тепер зрозумів! Вони хочуть ще й з інтернету викинути "Прямий, "5" та "Еспрессо"! А з інших зробити "загальнодержавний єдиний анал" з мосійчучкоподібними дикторами, як при СРСР.
Це зрозуміло - скоро вибори, а рейтинги зеленої плісняви (слуги, ОПа, шмигальщина) падають. Тільки найвеличнішому малюють високі рейтинги, бо ще багато в Україні з прокацапленою думкою, що "цар - хороший, бояри - пагані"...
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07.12.2022 13:34 Відповісти
Ого... Погано то все. В зелених явно мислення росiйське... Щоб в нас теж диктатури не було.. Путiн теж з цього починав. Думаю, Зеля боiться,щоб його на вербi десь не повiсили люди разом з компанiею пiсля закiнчення вiйни. До речi, дивлюсь я коментарi навiть пiд прозеленськими ЗМi-багато зеленоботiв(ну дуже вони паляться), але не можу сказати,що звичайнi люди пiдтримують Зеленського. Критики достатньо... Ще не против мiзки багатьом-дякувати Iнтернету, де багато хто мае доступ до альтернативных новин.
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07.12.2022 13:36 Відповісти
зЕлепух зовсім ухуїв..
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07.12.2022 13:36 Відповісти
дебилы у власти
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07.12.2022 13:41 Відповісти
вони не дебіли - вони небезпечні і підступні вороги. дебілізм вважати їх дебілами.
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07.12.2022 14:16 Відповісти
Зеленский хочет из Украины сделать малоросию, и глядя на то как им восхищаються 73% , мне непонятно чем они отличаються от рашистов?
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07.12.2022 13:55 Відповісти
"хотелки" віслюка зрозумілі,але є така дуже проста фігня,як гроші!диктат тримається або на грошах,або на силі-яка сила є у віслюка?а от грошей буде ДУЖЕ мало і не слід розраховувати на річку репарацій зразу або інвестицій-хто дасть гроші недомірку,що нову диктатуру будує?
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07.12.2022 14:10 Відповісти
Треба петицію подавать про заборону єдиних зомбоновин
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07.12.2022 14:14 Відповісти
Потрібно вимагати більшого і діяти на випередження. Потрібно вимагати запровадження кримінальної відповідальності за пропаганду
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07.12.2022 17:33 Відповісти
багато на себе бере
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07.12.2022 14:17 Відповісти
Не понял , так это ЦН могут закрыть
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07.12.2022 14:17 Відповісти
Тільки з НацРади України, спочатку прибрати фсб-ешників
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07.12.2022 14:33 Відповісти
Тільки "Єдиний марафон"? Тут часу не потрібно, а зразу приймають закон, а для заборони РПЦ в України потрібен час? Жалко закривати своїх виборців?
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07.12.2022 14:55 Відповісти
Зеля якщо не зараз, то потім зробить нам громадянську.
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07.12.2022 15:10 Відповісти
Ой ржу не могу.....
Зелень.... Если продолжаете копировать раш законы, то хоть посмотрите не их эффективность и результаты!!!!
Святой ВПН всем в помощь.
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07.12.2022 15:24 Відповісти
Ви нє панімаєтє! Єта ж савсєм другоє! Ми за дємократію, за вступ в ЄС, в Ната!
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07.12.2022 15:31 Відповісти
Все логично. Это все делается, чтобы о ситуации и успехах ВСУ люди судили лишь по сюжетам ТСН и каналу Украина - где на две фразы сказанные ведущим приходится "три абсолютних перемоги", Подоляк и Залужный уже заказали себе номера в отели Ялты на майские праздники и т.д.............
Лично меня спасает то, что хорошо знаю английский язык и это позволяет читать новости иностранных СМИ........ Иногда различия просто поразительные, такое впечатление что говорят не только о разных войнах, но и планетах......
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07.12.2022 15:39 Відповісти
ця продажна нацрада ще не відсиділа за протизаконний телемарафєт
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07.12.2022 15:40 Відповісти
Київський режим починає борзіти. Читати будете лише те, що ми дамо. Ну браво. Головне щоб без суду, раз і все готово.
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07.12.2022 16:46 Відповісти
Без демократичного громадянського суспільства неможливе існування незалежних і вільних медіа, які б неупереджено, всесторонньо висвітлювали суспільно-політичні події в державі, як і першого без другого. Тому, для формування справжньої незалежної 4-тої гілки влади, держава із бюджетів всіх рівнів не повинна фінансувати змі, окрім власних вісників нормотворчої діяльності та пов'язаних із висвітленням роботи державних структур, одним з яких раніше був телеканал Рада.
Формулювання у самій назві провладні чи опозиційні уже у своїй суті передбачають односторонню пропаганду.
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07.12.2022 17:35 Відповісти
Крім цього, вони вже зайнялись КС. Поки ми усі "у війні", дєрьмакове кодло нас обкрадає і узурпує владу.
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07.12.2022 20:11 Відповісти
 
 