ВР може ухвалити закон, що дозволить блокувати онлайн-ЗМІ, - Сюмар
Закон про медіа, що приводить медійне законодавство у відповідність до термінології ЄС, включає норму про можливе блокування онлайн-ресурсів за рішенням Нацради з питань телебачення та радіомовлення.
Про це пише у фейсбуці народний депутат "ЄС", повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона зауважила, що законопроєкт передбачає можливість без рішення суду заблокувати дяльність онлайн-ЗМІ. Рішення про це має ухвалювати Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.
"Так, саме Нацрада, яка навіть судячи з назви має опікуватися телебаченням і радіо, тепер буде регулювати український інтернет. Такого досвіду в неї немає, бо досі в Україні інтернет не регулювався. Але Нацрада відразу отримує величезні повноваження для регулювання інтернету - проводити перевірки, приходити до місця реєстрації онлайн ЗМІ і вимагати документи, в тому числі і податкові; накладати приписи, визначати штрафи і блокувати інтернет видання або назавжди, або строком на один місяць. Хоча для телебаченням і радіо блокування мовлення без рішення суду не передачено (окрім як за суто формальними підставами)", - зазначає Сюмар.
Вона зауважила, що законопроєкт поділяє онлайн-медіа на три види - анонімні, незареєстровані, зареєстровані як ЗМІ. Назавжди можна буде заблокувати лише анонімні сайти. Незареєстровані блокуватимуть на місяць після трьох грубих порушень, зареєстровані - після п’яти.
На думку Сюмар, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення є цілком залежною від влади.
Депутатка припускає, що заблоковані за рішенням Нацради ЗМІ будуть змушені перенести роботу в телеграм або інший месенджер.
"Також законопроект узаконює телеканал Рада не як парламентський вісник, як державний загальнонаціональний канал, що теж абсолютно не відповідає європейським стандартам", - додала Сюмар.
Політикиня виступає за ухвалення цього закону, але після вилучення норми про регулювання онлайн-ЗМІ. Цю частину, на думку Сюмар, слід доопрацювати разом із журналістами або ж дозволити блокування лише за рішенням суду.
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Нынешняя власть никогда не осмелится провести честные, демократические выборы, как это сделал Порох.
Наркоман створює диктатуру і йому не потрібні ЗМІ, яки не будуть лизати йому сраку!
Треба розповідати про те, як він героічно їв мівіну, в той час, як арестович з єрмаком з краденим гранатометом чатували перед адміністрацією!
А те, як просрали кацапське вторгнення, це нікому не потрібно!
Це зрозуміло - скоро вибори, а рейтинги зеленої плісняви (слуги, ОПа, шмигальщина) падають. Тільки найвеличнішому малюють високі рейтинги, бо ще багато в Україні з прокацапленою думкою, що "цар - хороший, бояри - пагані"...
Зелень.... Если продолжаете копировать раш законы, то хоть посмотрите не их эффективность и результаты!!!!
Святой ВПН всем в помощь.
Лично меня спасает то, что хорошо знаю английский язык и это позволяет читать новости иностранных СМИ........ Иногда различия просто поразительные, такое впечатление что говорят не только о разных войнах, но и планетах......
Формулювання у самій назві провладні чи опозиційні уже у своїй суті передбачають односторонню пропаганду.