ВР може ухвалити закон, що дозволить блокувати онлайн-ЗМІ, - Сюмар

Закон про медіа, що приводить медійне законодавство у відповідність до термінології ЄС, включає норму про можливе блокування онлайн-ресурсів за рішенням Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Про це пише у фейсбуці народний депутат "ЄС", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона зауважила, що законопроєкт передбачає можливість без рішення суду заблокувати дяльність онлайн-ЗМІ. Рішення про це має ухвалювати Нацрада з питань телебачення та радіомовлення.

"Так, саме Нацрада, яка навіть судячи з назви має опікуватися телебаченням і радіо, тепер буде регулювати український інтернет. Такого досвіду в неї немає, бо досі в Україні інтернет не регулювався. Але Нацрада відразу отримує величезні повноваження для регулювання інтернету - проводити перевірки, приходити до місця реєстрації онлайн ЗМІ і вимагати документи, в тому числі і податкові; накладати приписи, визначати штрафи і блокувати інтернет видання або назавжди, або строком на один місяць. Хоча для телебаченням і радіо блокування мовлення без рішення суду не передачено (окрім як за суто формальними підставами)", - зазначає Сюмар.

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Вона зауважила, що законопроєкт поділяє онлайн-медіа на три види - анонімні, незареєстровані, зареєстровані як ЗМІ. Назавжди можна буде заблокувати лише анонімні сайти. Незареєстровані блокуватимуть на місяць після трьох грубих порушень, зареєстровані - після п’яти.

На думку Сюмар, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення є цілком залежною від влади.

Депутатка припускає, що заблоковані за рішенням Нацради ЗМІ будуть змушені перенести роботу в телеграм або інший месенджер.

"Також законопроект узаконює телеканал Рада не як парламентський вісник, як державний загальнонаціональний канал, що теж абсолютно не відповідає європейським стандартам", - додала Сюмар.

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Політикиня виступає за ухвалення цього закону, але після вилучення норми про регулювання онлайн-ЗМІ. Цю частину, на думку Сюмар, слід доопрацювати разом із журналістами або ж дозволити блокування лише за рішенням суду.