ЄС непублічно закликає Київ відходити від формату "єдиних новин" на телебаченні, - посол Німеччини Фельдгузен
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Посол Німеччини Анка Фельдгузен розповіла, що ЄС непублічно закликає Київ відходити від формату "єдиного марафону" на телебаченні й давати глядачам вибір.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".
Її запитали, яка позиція Берліна щодо тих кроків, які в Україні критикують як антидемократичні, зокрема, відключення від ефірів трьох телеканалів.
"Ми, можливо, не публічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни", - відповіла Анка Фельдгузен.
За її словами, у ЄС розуміють, що інформаційна війна є складовою сучасних війн і партнери розуміють, чому Україна заборонила проросійські канали, але оскільки під обмеження потрапили не лише вони, Київ вже неодноразово закликали переходити до більш відкритого інфопростору.
На уточнення про те, чи йдеться про відхід від "єдиного марафону", посол сказала, що це може бути одним з прикладів того, що варто зробити.
"Люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз – патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі – патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися", - зазначила Анка Фельдгузен.
Будь ласка, зачекайте...
Я вже багато років телевізор взагалі не дивлюсь. Не хочу дивитись харі всіх отих "ведучих", які вирячивши в камеру очі, модулюючи свій голос і багато інших прийомів, намагаються зомбувати глядачів прийомами Кашпировського в угоду хазяям каналів.
Дивлюсь новини майже тільки в текстовоми виді через інтернет. Хоча і тут багато під олігархами, але більше вибору. І отих паскуд "ведучих" майже не бачу.
Буба криворогий, ввиду скудности его умишка не понимает простые вещи, пока он не даст команду разблокировать опозиционные (не к Украине, а е нему, блазню убогому) телеканалы, такие как Прямый, Эспрессо и 5 канал, никакой ЕС и НАТО нам не видеть, там демократия и свобода слова на первом месте. Тем более, что названные мной телеканалы поступают вполне патриотично, и не критикуют ЗЕлю, пока у нас военный стан.