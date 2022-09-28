ЄС непублічно закликає Київ відходити від формату "єдиних новин" на телебаченні, - посол Німеччини Фельдгузен

Посол Німеччини Анка Фельдгузен розповіла, що ЄС непублічно закликає Київ відходити від формату "єдиного марафону" на телебаченні й давати глядачам вибір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Її запитали, яка позиція Берліна щодо тих кроків, які в Україні критикують як антидемократичні, зокрема, відключення від ефірів трьох телеканалів.

"Ми, можливо, не публічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни", - відповіла Анка Фельдгузен.

За її словами, у ЄС розуміють, що інформаційна війна є складовою сучасних війн і партнери розуміють, чому Україна заборонила проросійські канали, але оскільки під обмеження потрапили не лише вони, Київ вже неодноразово закликали переходити до більш відкритого інфопростору.

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На уточнення про те, чи йдеться про відхід від "єдиного марафону", посол сказала, що це може бути одним з прикладів того, що варто зробити.

"Люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз – патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі – патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися", - зазначила Анка Фельдгузен.

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