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ЄС непублічно закликає Київ відходити від формату "єдиних новин" на телебаченні, - посол Німеччини Фельдгузен

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

марафон,телемарафон

Посол Німеччини Анка Фельдгузен розповіла, що ЄС непублічно закликає Київ відходити від формату "єдиного марафону" на телебаченні й давати глядачам вибір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв’ю "Європейській правді".

Її запитали, яка позиція Берліна щодо тих кроків, які в Україні критикують як антидемократичні, зокрема, відключення від ефірів трьох телеканалів.

"Ми, можливо, не публічно, але весь час говоримо про ці речі з українським урядом. У нас є спільна мета: щоб Україна залишилася демократичною і під час війни", - відповіла Анка Фельдгузен.

За її словами, у ЄС розуміють, що інформаційна війна є складовою сучасних війн і партнери розуміють, чому Україна заборонила проросійські канали, але оскільки під обмеження потрапили не лише вони, Київ вже неодноразово закликали переходити до більш відкритого інфопростору.

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На уточнення про те, чи йдеться про відхід від "єдиного марафону", посол сказала, що це може бути одним з прикладів того, що варто зробити.

"Люди повинні мати альтернативні джерела інформації. Мені здається, що всі ваші політичні сили зараз – патріотичні. Усі хочуть, щоб Україна перемогла. Можливо, є різні погляди, але все-таки всі – патріоти. А людям треба дати можливість обирати, що вони хочуть дивитися", - зазначила Анка Фельдгузен.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+55
ніт, зелемарафон - это святое.
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28.09.2022 15:41
+47
Та що ви таке кажете!
Це ж формат, що вже публічно називають "вилизування сраки зеленського-єрмака".
Від такого не відмовляться!
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28.09.2022 15:43
+47
ЄС звернув увагу на антиукраїнську пропаганду найвеличнішої Бубочки.
До речі, як розповідають (сам не дивлюся) по пропагандистському українському телебаченні в "єдиних новинах" розповідають вкрай мало про Героїв України (наприклад, військових) і вкрай багато, який "молодець зеленський". Все по прикладу росії.
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28.09.2022 15:46
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підтримую дану пропозицію
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28.09.2022 23:39 Відповісти
В нас всі канали олігархічні. Тому, при підключенні в ефір ще якоїсь кількості каналів, демократії навряд чи побільшає.

Я вже багато років телевізор взагалі не дивлюсь. Не хочу дивитись харі всіх отих "ведучих", які вирячивши в камеру очі, модулюючи свій голос і багато інших прийомів, намагаються зомбувати глядачів прийомами Кашпировського в угоду хазяям каналів.

Дивлюсь новини майже тільки в текстовоми виді через інтернет. Хоча і тут багато під олігархами, але більше вибору. І отих паскуд "ведучих" майже не бачу.
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29.09.2022 01:26 Відповісти
І ще. А також трохи дивлюсь деякі патріотичні ютуб канали, які не зв'язані з отими ТБ каналами.
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29.09.2022 01:39 Відповісти
...адекватні не дивяться телезомбоскриню... вся інфа тількі з ТТ: "Пру та та"))))))))
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29.09.2022 04:50 Відповісти
Едыни новины созданы только с одной целью, убедить быдло, выбравшее клоуна, что он найвелычнишый говноралиссимус во вселенной, и это он, лично, впереди ВСУ на белом коне с саблей наголо погнал репоедой аж до границы. И это при том, что буба 4 раза сбегал от призыва в армию. Тем более, что его ВУС - штабной писарчук( была фотка на ЦЕНЗОРЕ )
Буба криворогий, ввиду скудности его умишка не понимает простые вещи, пока он не даст команду разблокировать опозиционные (не к Украине, а е нему, блазню убогому) телеканалы, такие как Прямый, Эспрессо и 5 канал, никакой ЕС и НАТО нам не видеть, там демократия и свобода слова на первом месте. Тем более, что названные мной телеканалы поступают вполне патриотично, и не критикуют ЗЕлю, пока у нас военный стан.
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29.09.2022 07:27 Відповісти
как же дерьмак может позволить включить эти три канала . там на второй день прокрутят интервью с генералом КРИВОНОСОМ . а это народу показывать низзя ..нэ на часи..
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29.09.2022 07:39 Відповісти
І повилазили боти !!!!! Русофашистів хочеться послухати .. !!!??? В новинах жодної політики слава богу не чутно !!!!
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29.09.2022 11:49 Відповісти
А как ЗЕБилам мозги промывать, там не спрашивают кто сдал юг Украины, провалил закупки оборонпрома, слил цемаха, вагнеровцев, дело клистронов, лобирование абрамовича, сдача Азовцев, шашлыки, украденные бабки на дорогах через фирмы бени, украденные беней бабки и выведенные через офшоры 95 квартала, про сдачу "своей" недвижемости в Италии масколям, про папу с мамой в израиле, про просратую Мрию и т.д там только пинчук, ахмет, беня и мертвечук прославляют Оманского боневтика и конечно за даром ..
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29.09.2022 17:35 Відповісти
Ахметов будет опять кремлёвскую пропаганду вещать.
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30.09.2022 08:40 Відповісти
Не нужно этого делать, потому что кремлевские агенты владели всеми каналами. Зачем давать оружие информации кремлю???
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30.09.2022 08:43 Відповісти
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