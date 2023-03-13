55 українських військових завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

13 березня в Іспанії завершилося чотиритижневе навчання групи українських військових на танках Leopard 2A4.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як йдеться у заяві Збройних сил Іспанії, загалом 40 членів екіпажу та 15 фахівців-механіків пройшли навчання на Leopard 2, які організували на військовій базі у Сарагосі.

Іспанський інструктор Контрерас у коментарі журналістам розповів, що тренування були дуже інтенсивними. За його словами, українці повернуться додому "з дуже прийнятними знаннями" про Leopard 2. "Хоч танки відрізнялися, багато систем збігаються, і це значно полегшило роботу. Завдяки цьому, а також мотивації, яку виявив особовий склад, та його бажанню вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бойових дій", - додав він.

