УКР
55 українських військових завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

13 березня в Іспанії завершилося чотиритижневе навчання групи українських військових на танках Leopard 2A4.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як йдеться у заяві Збройних сил Іспанії, загалом 40 членів екіпажу та 15 фахівців-механіків пройшли навчання на Leopard 2, які організували на військовій базі у Сарагосі.

Іспанський інструктор Контрерас у коментарі журналістам розповів, що тренування були дуже інтенсивними. За його словами, українці повернуться додому "з дуже прийнятними знаннями" про Leopard 2. "Хоч танки відрізнялися, багато систем збігаються, і це значно полегшило роботу. Завдяки цьому, а також мотивації, яку виявив особовий склад, та його бажанню вчитися, ми бачимо, що вони дуже добре підготовлені до відновлення бойових дій", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія виділила на підготовку танків для України понад чотири мільйони євро, - Міноборони

Іспанія (945) танк (2126) ЗСУ (7935)
+12
Чудні,та й годі! Там,де 55, там й 555 ! Здоров'я та наснаги нашим воїнам! Розуму та патріотизму не бажаю - все присутнє як аксіома!
13.03.2023 20:00
+7
13.03.2023 20:27
+7
12 екіпажів ! А ці хлопці зможуть навчить собі заміну А ще підготуються у поляків
13.03.2023 20:30
Чудні,та й годі! Там,де 55, там й 555 ! Здоров'я та наснаги нашим воїнам! Розуму та патріотизму не бажаю - все присутнє як аксіома!
13.03.2023 20:00
Розуму і патріотизму б зеленій владі-але першого батьки не дали,бо не було,а другому у школі не навчили,хоча мабуть і у батьків обох цих понять не було,бо патріотів "батьки" називали біомасою.
13.03.2023 20:12
Зачем говорить количество на смех врагу
13.03.2023 20:19
Nikita Kораблёв 8ca4dcf5 - пам'ятаємо,кількість рано чи пізно переходить в якість! Хоча,в даному випадку акцент саме на якість та спеціалізацію!
13.03.2023 20:28
12 екіпажів ! А ці хлопці зможуть навчить собі заміну А ще підготуються у поляків
13.03.2023 20:30
Яр Холодний , саме про це й мова !
13.03.2023 20:31
Десять экипажей. А будет и сотня.
13.03.2023 22:10
Пленные,не говоря об убитых, смеются до упаду.
13.03.2023 21:08
13.03.2023 20:27
ну шо, кацапы... пипец крадется незаметно...
13.03.2023 20:30
Нащо цифри на весь світ..щоб похизувтися..завжди такі дані приховували...потрібна жорстка цензура і відповідне покарання
13.03.2023 20:44
Юрий Викторович, візьміть і Ви напишіть,що курсантів- танкістів було наприклад 345 ! Можливо Вам повірять більше. Ясна річ,що подібні дані є абсолютно засекреченою інформацією ( цілком таємно . при совдепії позначалися числом з двома нулями попереду).
13.03.2023 20:54
Все 10 экипажей(рота в ВСУ) подготовлены.Добре.
13.03.2023 21:01
https://youtu.be/95kg3s1W_Y0 ...

Тем временем фильм о нацисте Навальном получил Оскар в Голливуде,о времена,о Нравы...
13.03.2023 21:06
Не зрозуміло, хто, яким чином збирається провести деокупацію 3 сотнями танків. Вони нічим принципово не відрізняються від 3 тис. кацапських, які згоріли від ПТРК. На них що, встановлено ********** засоби протидії?! Ізраїльські танки Меркава чудово горіли від Корнетів у Лівані сотнями. Нам вішають локшину. Деокупацію можна вести ракетами Вільха у багатотисячних кількостях, про масове виробництво яких ніхто не чешеться. Це запрограмований провал???
14.03.2023 07:13
Надіюсь Іспанія після 10 танків десь ще 30
25.05.2023 15:54
 
 