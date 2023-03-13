Протягом 13 березня російські окупанти 6 разів обстріляли Нікопольщину, - облрада
Впродовж дня росіяни шість разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Понівечено транспортне підприємство.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Після нетривалого затишшя російські окупанти знову взялися за своє. Протягом дня маємо 6 обстрілів Нікопольського району. Ворог гатив з важкої артилерії по Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах, випустивши зо три десятки снарядів", - написав Лукашук.
Окрім цього, агресор скерував на Нікопольщину і БпЛА.
Внаслідок обстрілів понівечено транспортне підприємство. Зазначається, що обійшлося без жертв і без постраждалих.
Щодо інших районів області – всюди було спокійно.
