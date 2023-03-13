УКР
Підрозділ польських добровольців "Гусари смерті" вже має три бойові групи і стане третім іноземним відокремленим формуванням у ЗСУ

Польський добровольчий корпус, про створення якого повідомлялося у лютому, вже має свою символіку та патрона. Його створять за зразком легендарних Гусарів Смерті часів польсько-більшовицької війни. Підрозділ динамічно розвивається. Має вже три бойові групи, хоча комплектування та відбір ще не завершив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Onet.

16 лютого стало відомо про початок формування в Україні першого польського спецпідрозділу при Міністерстві оборони цієї країни. Через кілька днів видання написало, що підрозділ отримав офіційну назву: "Польський добровольчий корпус" (PDK). До його завдань входитиме розвідувально-диверсійна діяльність.

Менш ніж за місяць відтоді підрозділ інтенсивно набирає рекрутів, а також працює над придбанням  обладнання та розширенням бази. Сьогодні відомо, що інтерес перевищив очікування організаторів Польського корпусу. На даний момент у підрозділі вже є три бойові групи, загалом кілька десятків бійців [точні цифри не називаються з міркувань безпеки – ред.]. Через велику кількість волонтерів його організатори планують змінити базу на більшу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські добровольці полку імені Кастуся Калиновського захопили ворожу позицію на околицях Бахмуту. ВIДЕО бою

Емблемою корпусу стала емблема "Гусарів смерті" - Добровольчого кавалерійського ескадрону, створеного у 1920 році для боротьби з більшовиками, який від початку діяльності називався ескадроном "Гусар смерті.

Підрозділ польських добровольців Гусари смерті вже має три бойові групи і стане третім іноземним відокремленим формуванням у ЗСУ 01

Зазначається, що польський спецпідрозділ має стати третім такого роду в структурах української армії. В Україні вже успішно діють спецпідрозділи Добровольчого корпусу Росії (ДКР) і Білоруського добровольчого корпусу (БДК). Також формується німецький підрозділ такого типу. Також йдеться про створення американського підрозділу. Це будуть самостійні підрозділи, відокремлені від структур Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадійський доброволець Цехмістренко загинув на війні, - CBC News

Також стало відомо, що створення польського спецпідрозділу викликало широкий резонанс у Росії. Спікерка російського МЗС  Захарова заявила, що "будівництво польського військового центру в Україні безпосередньо втягне Варшаву в конфлікт".

Це очевидне спотворення реальності, тому що польська держава жодним чином не причетна до створення Польського добровольчого корпусу.

Підрозділ розвивається на основі коштів, отриманих від приватних осіб та організацій. Зарплату його бійцям виплачуватиме Міністерство оборони України на тих же умовах, що й іншим українським та іноземним військовим, які воюють проти російського агресора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР показало, як чеченські добровольці знищують російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО

Топ коментарі
+37
Дякуємо, друзі. З Богом
13.03.2023 21:55 Відповісти
+32
"O naszą i waszą wolność!"
13.03.2023 21:59 Відповісти
+31
Бардзо дзенкую братам полякам.
13.03.2023 21:57 Відповісти
Дякуємо, друзі. З Богом
13.03.2023 21:55 Відповісти
сраліну, троцькому, тухачевському - можем повторити!
13.03.2023 21:57 Відповісти
Бардзо дзенкую братам полякам.
13.03.2023 21:57 Відповісти
Jeszcze Polska nie zginela!
13.03.2023 21:59 Відповісти
"O naszą i waszą wolność!"
13.03.2023 21:59 Відповісти
Ще 10 років тому, працюючи з поляками в третіх країнах, у розмовах говорив, що росія без війни не залишить Україну. Вони казали що це неможливо в ********* світі. Нажаль, немаю телефонів моїх бувших колег, ткнути носом. Хоч, що це мені вже допоможе.
13.03.2023 22:04 Відповісти
Був в Польщі в складі "окупаційней арміі радєцкєй" в 82-87 рр. Мав багато хороших знайомих поляків в ті часи. Так десь в 87 році перед заміною один старший поляк сказав :"Пьотр! Ми в пшишлощі бенджіми разем валчіч пшечів московії". Тоді ці пророчі слова здавались фантастикою.
13.03.2023 22:42 Відповісти
Пів літа 82 року був на сточнє в Гданську.
13.03.2023 22:47 Відповісти
Пан валчив з "Солідарностю"? Жартую. Військовий стан Ярузєльській ввів десь в кінці грудня 1981року. Якби він цього не зробив то совок зробив би в Польщі повторення того що робив в Чехословаччині і Угорщині. Не знав що окупанти мали війська в Гданську.
13.03.2023 23:11 Відповісти
Ні. Але під кийки польскої поліції на зупинці трамваю попадав. Бо було щось на кшалт больше трьох не сабірацца.
13.03.2023 23:18 Відповісти
Поляки переймають досвід реальної війни
Білоруси вивчають військову справу та отримують досвід для звільнення своєї країни
Чеченці формують армію своєї країни, яка буде звільняти Ічкерію
Грузини отримують досвід та навики для повернення своїх територій
Іще безліч представників різних народів стали проти "миру", шо несуть андрофаги.

Щира подяка їм усім за це! Най бережуть вас Боги в яких ви вірите!
13.03.2023 22:04 Відповісти
Протиы кассабского дерьма скоро и эфиопы начнут организовываться. Надо же так всех достать!
показати весь коментар
13.03.2023 22:14 Відповісти
А хто ж там на заднем плане?
показати весь коментар
Це ті ескадрони які шматували більшевіков аж до Прусії а ті втікали куда очі бачить !!
показати весь коментар
Щось пригадую багато з тих красноармєйцев з конних армій попали в полон до поляків. Втекло їх малувато. Полякі той погром комуни назвали "Цуд над Віслой"
показати весь коментар
Польський плакат часів радянсько-польської війни 1920 р.
13.03.2023 22:33 Відповісти
13.03.2023 22:43 Відповісти
Ну нарешті ,, тепер гірькін-сРунов може посилати - по матушкє всіх хто його діставав цілий рік питанням про поляків ,, мовляв - та де ж вони , чому за рік війни , жодного поляка ще не вбили не поранили і не полонили ..
Бо йому поляки , на фронті у лавах ЗСУ , почали ввижатись ще з березня місяця минулого року . 😂
.
13.03.2023 23:13 Відповісти
Наконец-то появились польские наемники, скоро появятся американские и немецкие даже ) сбываются мечты рашистов...
13.03.2023 23:31 Відповісти
Niech żyje Polska! Слава Україні! Bóg! Honor! Ojczyzna!
14.03.2023 00:49 Відповісти
Да, вони і так вже сплакались від геноцида "мальчіков в трусіках" від негрополяків...
показати весь коментар
14.03.2023 02:57 Відповісти
14.03.2023 02:59 Відповісти
За КАТИНЬ, за КАЧИНСЬКОГО! https://uakino.club/filmy/militaries/3854-katin.html
14.03.2023 09:22 Відповісти
 
 