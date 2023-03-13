Підрозділ польських добровольців "Гусари смерті" вже має три бойові групи і стане третім іноземним відокремленим формуванням у ЗСУ

Польський добровольчий корпус, про створення якого повідомлялося у лютому, вже має свою символіку та патрона. Його створять за зразком легендарних Гусарів Смерті часів польсько-більшовицької війни. Підрозділ динамічно розвивається. Має вже три бойові групи, хоча комплектування та відбір ще не завершив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Onet.

16 лютого стало відомо про початок формування в Україні першого польського спецпідрозділу при Міністерстві оборони цієї країни. Через кілька днів видання написало, що підрозділ отримав офіційну назву: "Польський добровольчий корпус" (PDK). До його завдань входитиме розвідувально-диверсійна діяльність.

Менш ніж за місяць відтоді підрозділ інтенсивно набирає рекрутів, а також працює над придбанням обладнання та розширенням бази. Сьогодні відомо, що інтерес перевищив очікування організаторів Польського корпусу. На даний момент у підрозділі вже є три бойові групи, загалом кілька десятків бійців [точні цифри не називаються з міркувань безпеки – ред.]. Через велику кількість волонтерів його організатори планують змінити базу на більшу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські добровольці полку імені Кастуся Калиновського захопили ворожу позицію на околицях Бахмуту. ВIДЕО бою

Емблемою корпусу стала емблема "Гусарів смерті" - Добровольчого кавалерійського ескадрону, створеного у 1920 році для боротьби з більшовиками, який від початку діяльності називався ескадроном "Гусар смерті.

Зазначається, що польський спецпідрозділ має стати третім такого роду в структурах української армії. В Україні вже успішно діють спецпідрозділи Добровольчого корпусу Росії (ДКР) і Білоруського добровольчого корпусу (БДК). Також формується німецький підрозділ такого типу. Також йдеться про створення американського підрозділу. Це будуть самостійні підрозділи, відокремлені від структур Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадійський доброволець Цехмістренко загинув на війні, - CBC News

Також стало відомо, що створення польського спецпідрозділу викликало широкий резонанс у Росії. Спікерка російського МЗС Захарова заявила, що "будівництво польського військового центру в Україні безпосередньо втягне Варшаву в конфлікт".

Це очевидне спотворення реальності, тому що польська держава жодним чином не причетна до створення Польського добровольчого корпусу.

Підрозділ розвивається на основі коштів, отриманих від приватних осіб та організацій. Зарплату його бійцям виплачуватиме Міністерство оборони України на тих же умовах, що й іншим українським та іноземним військовим, які воюють проти російського агресора.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ГУР показало, як чеченські добровольці знищують російських окупантів у Бахмуті. ВIДЕО