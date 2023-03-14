Суд у Москві визнав банкрутом фірму, яка представляла інтереси "Радіо Свобода"

Арбітражний суд Москви 13 березня визнав банкрутом ТОВ "РВЄ/РС", яке представляло в Росії інтереси медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Судовий позов подала федеральна податкова служба в березні 2022 року. Відкрито конкурсне провадження, призначений конкурсний керуючий.

Причиною банкрутства є відмова медіакорпорації виплачувати багатомільйонні штрафи за невиконання законодавства про так званих "іноземних агентів". Штрафи були накладені на девʼять російськомовних проєктів, зокрема сайти російської служби Радіо Свобода. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вважає положення цього законодавства проявом політичної цензури, яка перешкоджає виконанню професійних обовʼязків журналістів. Медіакорпорація оскаржує рішення органів влади у російських судах та Європейському суді з прав людини.

Загальна сума накладених на ТОВ "РВЄ/РС" адміністративних штрафів перевищує мільярд рублів, у судах проти ТОВ та його генерального директора розглядалося або розглядається близько 1200 справ.

На рішення суду в Москві вже відреагував базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (CPJ).

"Банкрутство Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Росії демонструє, як законодавство країни щодо так званих "іноземних агентів" було використане для економічного придушення медіа. Російська влада має припинити перешкоджати роботі Радіо Свобода, скасувати драконівський закон про іноземних агентів і дозволити ЗМІ працювати вільно", — сказав програмний директор CPJ Карлос Мартінес де ла Серна.

