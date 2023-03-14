150 поранених "вагнерівців" привезли до лікарні в Біловодську, - ОВА

До лікарні у тимчасово окупованому Біловодську Луганської області привезли 150 поранених "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фейсбук Луганської ОВА.

"На фронті росіяни продовжують зазнавати втрат. Так, на територію Біловодської районної лікарні днями на лікування привезли 150 найманців так званої пвк "вагнер"", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що на Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах Невського, Червонопопівки, Серебрянського лісництва, Кремінної, Діброви та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів Макіївки, Діброви і Білогорівки.

Крім того, у дописі розповдається про те, що окупанти посилюють поліцейський режим на захоплених територіях. Так, для того щоб виїхати до Росії, жителям окупованих населених пунктів потрібно отримати реєстрацію. "Наявність цієї реєстрації перевіряють як на місці, так і при спробі повернення на окуповану Луганщину. Людей на кордоні висаджують, якщо не домовишся". Щоб потрапити до Луганську, потрібен спеціальний дозвіл, де вказані причини в'їзду до міста. На митних постах ретельно перевіряють і документи, і багаж.

Під виглядом "ремонтних бригад" діють мародери. З домівок зникають не тільки особисті речі, а й меблі і взагалі все, що можна винести. Окупаційна влада обіцяє дати цьому раду, але, як зазначається у повідомленні, всі розуміють, що на гастролерів-ремонтників чи військових рф, які, переважно зараз й чинять мародерства, ніхто тиснути не буде. Лише збільшать контроль цивільного населення.

