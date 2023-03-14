У "Дії" повісток не буде, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України не буде видавати повістки до військкоматів у додатку "Дія", заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Про це повідомляє NV, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дії повісток не буде. Щодо військового обліку — дані про військовозобов'язаних знаходяться у реєстрі Оберіг, який належить Міноборони. До Дії цей реєстр не має жодного відношення, тому що Дія — це не реєстр", - наголосив Банік.

Нагадаємо, військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап розповів, що у найближчому майбутньому громадяни зможуть отримувати повістки в "Дії".

