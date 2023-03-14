УКР
Новини
У "Дії" повісток не буде, - Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації України не буде видавати повістки до військкоматів у додатку "Дія", заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Про це повідомляє NV, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дії повісток не буде. Щодо військового обліку — дані про військовозобов'язаних знаходяться у реєстрі Оберіг, який належить Міноборони. До Дії цей реєстр не має жодного відношення, тому що Дія — це не реєстр", - наголосив Банік.

Нагадаємо, військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап розповів, що у найближчому майбутньому громадяни зможуть отримувати повістки в "Дії".

Місце вручення повісток не регламентовано законодавством - це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця, - Лубінець

Мінцифри (1249) Дія (1193) повістка (187)
+19
Наверное орденоносцы кошевой с пердуновым, пардон, пукаловым, и снова пардон, пикаловым, попросили что бы не біло. Ну и наверное хряк Корявченко с подобными.
14.03.2023 11:41 Відповісти
+11
Особливо важлива така база для орди.
А знаючи злодійкуватість і жадібність наших чиновників - вона в кацапів опиниться через 5 хвилин після створення.
14.03.2023 12:02 Відповісти
+10
А він тут яким боком? Що керівник ЦК зельоних, Єрмак скаже, те і буде.
14.03.2023 11:43 Відповісти
конечно не будет. что это за херня такая "дiя"!? а это аналог росийского "гос.услуги". удалил это кацапское приложение и все.
14.03.2023 11:36 Відповісти
росіяни у космос літають, то і Ви не літайте. Сидіть і далі на дереві. Вибачте за сарказм ...
14.03.2023 12:16 Відповісти
Ти віриш, що Гагарін був у Космосі?
14.03.2023 13:12 Відповісти
Першими вийшли космос німці у 1943-1944 році.

Корольов українець ??
14.03.2023 13:43 Відповісти
причем здесь кто куда летает, ее москали ПРОГРАММИРОВАЛИ. первый раз слышите чтоли
14.03.2023 15:55 Відповісти
у кодах Вінди теж є їх робота ...

Побачимо чим закінчиться доля Дії. Поки що розвивається. Нею зацікавилися 4-6 країн.
14.03.2023 17:25 Відповісти
Dia.pl як дві краплі води з українською схожа
15.03.2023 00:00 Відповісти
у космос? якби сша ту грьобану станцію б не підтримувало, то політ в один кінець би був для москалів... ви бачили відео зі станції -- як виглядає міжнародна та як росіянська????
А то ще кораблі "Дрегон", то взагалі фантастика навіть для США... Але ні --- вони точно не могли висадитись на місяці... то тільки "Бєлка" та "Стрєлка".. що до тогочасного рогозіна прийшли...
14.03.2023 23:44 Відповісти
Ц все лірика і пусті балачки. Будемо королями, коли самі у космос полетимо.
15.03.2023 02:46 Відповісти
Хоспаді ... Світ наляканих ... Цю Дію вже 5 років встановлюють. Поки що числених скарг не було.
14.03.2023 12:18 Відповісти
Це, звичайно, актуально, але посміятися. Насправді герой відео повинен був звернутися у поліцію.

По суті питання у Вас інфи немає.
14.03.2023 18:35 Відповісти
Що ви ту "дію" так пропагуєте?? як доходить до серйозних справ стоси паперів ніхто не відміняв!
"Дія" це маркетологічна мулька, яка має 3 переваги та 1000 недоліків (наприклад, в додатку доступна лиш 10, ба навіть менша частина, з послуг самої державної послуги з цією ж назвою, більшість на порталі)
Але самий великий її "-" -- це її неінтегрованість та незлагодженість в усі державні системи!
Вирішили перескочити ID-шки під які не встигли переадаптувати нормативні акти, а тут на тобі ще щось "прогресивніше".. а толку з нього, хіба штрафи з пдр.. ну зрозуміло яким багатькам зручніше...
14.03.2023 23:53 Відповісти
Я не пропагую, але з її допомогою отримував деякі доки. І все. Насправді я навіть 10 можливостей не використав.

І що..?
15.03.2023 02:43 Відповісти
В мене і польська і українська. Хай будуть!
15.03.2023 00:01 Відповісти
Хороша база військовозобов'язаних це дуже важливо для воюючої країни. Проте, для "Дії" як для сервісу, таке нововведення було-б просто кінцем. Сподіваюсь, знайдуть інший спосіб.
14.03.2023 11:39 Відповісти
Особливо важлива така база для орди.
А знаючи злодійкуватість і жадібність наших чиновників - вона в кацапів опиниться через 5 хвилин після створення.
14.03.2023 12:02 Відповісти
5 хвилин пройшло. Іі ..?
14.03.2023 12:19 Відповісти
Вже є в Дії?
14.03.2023 12:22 Відповісти
мільйони громадян, буквально
14.03.2023 13:41 Відповісти
Гадаю статистика в плеймаркеті про завантажуваність впала б в рази...
14.03.2023 23:58 Відповісти
Наверное орденоносцы кошевой с пердуновым, пардон, пукаловым, и снова пардон, пикаловым, попросили что бы не біло. Ну и наверное хряк Корявченко с подобными.
14.03.2023 11:41 Відповісти
Андрюшу луганського забули.
14.03.2023 12:17 Відповісти
А він тут яким боком? Що керівник ЦК зельоних, Єрмак скаже, те і буде.
14.03.2023 11:43 Відповісти
Закуповуйте дрони в Укрджета, в них є наші ударні дрони, які палять техніку, бліндажі дайте їм контракт на Ластівку і Зливу, це баражуючі ********** з пострілом РПГ 7( танк зпале бл.) А не яблоки і яйця
14.03.2023 11:46 Відповісти
Яка ціна? Бо фпв роблять це за 300$ правда дальність до 10км але для танків більше не треба.
14.03.2023 16:01 Відповісти
Так зроби рекламу ,а не тупи бл...
14.03.2023 20:01 Відповісти
А бо якщо не не вмвєшь, кинь мені ,я розкручу, дай боже
14.03.2023 20:03 Відповісти
Рекламу чого?) Хаха. Мені ні ластівка, ні злива не треба. Я взагалі сумніваюсь що воно життєздатне.

А робити рекламу фпв? Ти з якої планети чи з якого часу? Їм рекламу не треба. Вони себе рекламують тисячами та десятками тисяч відео результатів їх діяльності. І про них не знають лиш ліниві та не дуже адекватні що не не цікавляться політикою.
14.03.2023 20:09 Відповісти
Коли йде якась інформація про "Дію", то я постійно думаю: може встановити та подивитись - шо ж воно таке? Але потім згадую кільканадцять "кірпічів", що доводилося відновлювати після встановлення цього застосунку і бажання випаровується, як роса на сонці
14.03.2023 11:47 Відповісти
ну це не серйозно..
аргументуйте про "цеглини"...
сам маю особливий досвід у встановленні цього чуда.. але про, що ви то навіть мені не зрозуміло...
15.03.2023 00:02 Відповісти
"Цеглиною" ставав смартфон після встановлення на нього "Дії". Не працював навіть як "звонилка", не кажу вже про усілякі "фейсбуки" чи "вайбери". Доводилося скидати в заводські налаштування, щоб він починав працювати. І, чомусь, не завжди з першого разу виходило...
Була одна "труба", на яку "Дія" просто не ставала...
Тому подібні "експеременти" зі своєю "трубою" проводити нема ніякого бажання.
15.03.2023 00:50 Відповісти
Я встановив польську. І дуже радий а ви сидіть у матриці....
15.03.2023 00:04 Відповісти
а шо вам поляку до нашої дії?.. ну хіба як у вас за передавання Ф-16 там голосування розпочали.. то так
15.03.2023 00:17 Відповісти
Вже б ескадрилья була замість асфальту а може й взагалі війни не було , якби не великі можливості маєтки будувати під Києвом, крадівництва на дорогах замість озброєння, навіть зараз, підприємства військового напрямку не мають замовлень, створили інформаційно- пропаганду матрицю, в якій працювати за 6000 гривень то привелегія (ну як 6.... Після податків 5000) а дехто продовжує з жиру біситись. Доречі, чим там скінчилися масові вручення повісток у нічних клубах? Ось у чому я бачу безнаДІЮ.
15.03.2023 10:52 Відповісти
звичайно, що не буде, бо зараз всі деінсталюють ту тупорилу дийу.
14.03.2023 11:54 Відповісти
Якщо дані про військовозобов'язаних знаходяться в реєстрі ''Оберіг'' то якого дідька ним не користуються, а виловлюють всіх на вулиці???
14.03.2023 12:06 Відповісти
Бо повістки у багатьох випадках не знаходять свого адресата. Тому нестандартні методи.
14.03.2023 12:14 Відповісти
вас вона знайшла?
15.03.2023 00:18 Відповісти
так, у кінці минулого століття
15.03.2023 02:38 Відповісти
бо на улице плебс... а там все в трусах и без крестиков)))).. вошел в Дию - отримав повесточку!)))
14.03.2023 12:16 Відповісти
Ага, та мы и поверили....
Как авто растаможить в дії, так не получается, а вот повестки - норм, без проблем. Акуенный сервис.
14.03.2023 12:20 Відповісти
Що і слід було очікувати. Зе* ухилянти бояться самі на себе вийти.
14.03.2023 12:21 Відповісти
Основне завдання «Діі» - пропхати вибори через цей додаток! Все інше - димова завіса з сумнівними механізмами захисту інформації!
14.03.2023 12:36 Відповісти
Маячня повна ) Хто заставить тих же пенсіонерів перейти з кнопкових телефонів на смартфони ? Он дехто з місцевих й досі ображений на владу, що не подарувала йому обіцяного шарового смартфону. А інших, хто має смартфон, але не хоче встановлювати Дію-як заставити її встановити ? Тож не розказуйте казки про "пропхати вибори-основне завдання Дії" )
14.03.2023 22:48 Відповісти
Маячня повна ), але з Вашої сторони!
14.03.2023 23:18 Відповісти
погоджуюсь з вашою думкою! вже не пояснюватиму, як там з пенсами... а хто у нас найбільш "гаджет-френдлі"?.. молодь, що навіть сама не заробляє, але вже досягла віку, щоб бути виборцем -- хрін з часником він піде на якусь дільницю! А "тиц-тиц-готово", залюбки проголосує!
Чим він свідоміший від того ж пенса, що дивиться роками один й той самий канал з переконанням, що до України він жив краще.
Ну знайдуться одиниці з тої, що й цим способом свідомо проголосують.. але їм не складно й на дільницю прийти -- бо вони свідомі своїх дій!
15.03.2023 00:08 Відповісти
Доречі, ще й не всі смартфони підтримують дію... Андроїд старенький каже міняй телефон
15.03.2023 00:07 Відповісти
фуухх... Треба завантажити назад.
14.03.2023 12:37 Відповісти
буде Lite версія, без цього фенкціоналу..
Чи навпаки -- Premium
то звісно жарти -- все там може бути і повістки теж (моя думка), АЛЕ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ТОГО ЯК:
там все інше буде -- от де б ти не прийшов ти своїм смартфоном завершив увесь документообіг...
Саме дурне платити пейпасом за паперовий витяг з держреєстру...
15.03.2023 00:13 Відповісти
Не буде повісток через Дію тому, що багато хто її видалить просто, а їм треба щоб вона була у всіх, щоб організувати вибори через дію, що гарантовано продовжити свої роки біля годівниці і ніхто не розслідував усіх злочинів, які вчиналися за ці роки.
14.03.2023 12:44 Відповісти
Мин. Цифры изначально спонсировало реєстр Оберіг чтоб интегрировать его в ДИЮ и передавало оборудование, так что рано или поздно повестки в ДИЕ будут по одной простой причине МИН Цифры надо будет за потраченные деньги отчитываться.
Другой вопрос повестка вручается под роспись и пока ты ее в ДИЕ не подпишешь цифровой подписью в ДИЕ то можно говорить что ее не видел, т.е. под электронные повестки еще законодательство о ее вручении менять надо будет.
14.03.2023 13:02 Відповісти
Щодо підпису все вірно, але можуть бути варіанти.

Єдине, чого я не зрозумів, це: - Мин. Цифры изначально спонсировало реєстр Оберіг
14.03.2023 18:38 Відповісти
Вони просто не знають як технічно то зробити
14.03.2023 13:30 Відповісти
це є ху..ово
14.03.2023 13:47 Відповісти
Так як я казав.

14.03.2023 15:57 Відповісти
Звичайно, бо вони будуть у вайбері з використанням доступу до реєстрів через Дію))))
14.03.2023 16:02 Відповісти
"Вам прийшов лист щастья, ви виграли автомобіль, зайдіть у дію щоб отримати його"
А теперь поставте підпис тут і ось тут, і ви отримаєте автомобіль вже завтра, вітаємо ви переможець! "Вам призначена зустріч у військоматі"
14.03.2023 18:02 Відповісти
Нічого, що повістка навіть через дію, навіть підписана з переляку це ще не призивна а лише на звірку даних. Але... Звірка даних не має по-перше строку а по-друге штраф але то таке, я на поміч ВСУ більше в місяць уидаю
15.03.2023 00:12 Відповісти
... піздно, а "Дія" тю, тю
15.03.2023 07:08 Відповісти
 
 