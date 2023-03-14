У "Дії" повісток не буде, - Мінцифри
Міністерство цифрової трансформації України не буде видавати повістки до військкоматів у додатку "Дія", заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.
Про це повідомляє NV, інформує Цензор.НЕТ.
"У Дії повісток не буде. Щодо військового обліку — дані про військовозобов'язаних знаходяться у реєстрі Оберіг, який належить Міноборони. До Дії цей реєстр не має жодного відношення, тому що Дія — це не реєстр", - наголосив Банік.
Нагадаємо, військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковник Володимир Арап розповів, що у найближчому майбутньому громадяни зможуть отримувати повістки в "Дії".
Старый зольдат
Серая Лиса
CrossFirenko
Корольов українець ??
Побачимо чим закінчиться доля Дії. Поки що розвивається. Нею зацікавилися 4-6 країн.
А то ще кораблі "Дрегон", то взагалі фантастика навіть для США... Але ні --- вони точно не могли висадитись на місяці... то тільки "Бєлка" та "Стрєлка".. що до тогочасного рогозіна прийшли...
По суті питання у Вас інфи немає.
"Дія" це маркетологічна мулька, яка має 3 переваги та 1000 недоліків (наприклад, в додатку доступна лиш 10, ба навіть менша частина, з послуг самої державної послуги з цією ж назвою, більшість на порталі)
Але самий великий її "-" -- це її неінтегрованість та незлагодженість в усі державні системи!
Вирішили перескочити ID-шки під які не встигли переадаптувати нормативні акти, а тут на тобі ще щось "прогресивніше".. а толку з нього, хіба штрафи з пдр.. ну зрозуміло яким багатькам зручніше...
І що..?
А знаючи злодійкуватість і жадібність наших чиновників - вона в кацапів опиниться через 5 хвилин після створення.
А робити рекламу фпв? Ти з якої планети чи з якого часу? Їм рекламу не треба. Вони себе рекламують тисячами та десятками тисяч відео результатів їх діяльності. І про них не знають лиш ліниві та не дуже адекватні що не не цікавляться політикою.
аргументуйте про "цеглини"...
сам маю особливий досвід у встановленні цього чуда.. але про, що ви то навіть мені не зрозуміло...
Була одна "труба", на яку "Дія" просто не ставала...
Тому подібні "експеременти" зі своєю "трубою" проводити нема ніякого бажання.
Как авто растаможить в дії, так не получается, а вот повестки - норм, без проблем. Акуенный сервис.
Чим він свідоміший від того ж пенса, що дивиться роками один й той самий канал з переконанням, що до України він жив краще.
Ну знайдуться одиниці з тої, що й цим способом свідомо проголосують.. але їм не складно й на дільницю прийти -- бо вони свідомі своїх дій!
Чи навпаки -- Premium
то звісно жарти -- все там може бути і повістки теж (моя думка), АЛЕ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ТОГО ЯК:
там все інше буде -- от де б ти не прийшов ти своїм смартфоном завершив увесь документообіг...
Саме дурне платити пейпасом за паперовий витяг з держреєстру...
Другой вопрос повестка вручается под роспись и пока ты ее в ДИЕ не подпишешь цифровой подписью в ДИЕ то можно говорить что ее не видел, т.е. под электронные повестки еще законодательство о ее вручении менять надо будет.
Єдине, чого я не зрозумів, це: - Мин. Цифры изначально спонсировало реєстр Оберіг
А теперь поставте підпис тут і ось тут, і ви отримаєте автомобіль вже завтра, вітаємо ви переможець! "Вам призначена зустріч у військоматі"