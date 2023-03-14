Понад 9 тисяч українців долучилися до "Армії відновлення", - Державна служба зайнятості

До проєкту "Армія відновлення" долучилися 9081 безробітних українців з 14 регіонів. На оплату їхніх послуг спрямовано 56 млн грн.

"Вже понад 9 тисяч безробітних з 14 регіонів взяли участь у суспільно-корисних роботах, які прискорюють відновлення країни", - сказано в повідомленні.

Найбільша кількість залучених до "Армії відновлення" безробітних зафіксована у Полтавській області – 2 750 осіб, на Донеччині – 1 407 осіб та Сумщині – 1 238.

Нагадуємо, проєкт "Армія відновлення" був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно-корисних робіт.

