Понад 9 тисяч українців долучилися до "Армії відновлення", - Державна служба зайнятості

До проєкту "Армія відновлення" долучилися 9081 безробітних українців з 14 регіонів. На оплату їхніх послуг спрямовано 56 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Державної служби зайнятості. 

"Вже понад 9 тисяч безробітних з 14 регіонів взяли участь у суспільно-корисних роботах, які прискорюють відновлення країни", - сказано в повідомленні.

Найбільша кількість залучених до "Армії відновлення" безробітних зафіксована у Полтавській області – 2 750 осіб, на Донеччині – 1 407 осіб та Сумщині – 1 238.

Нагадуємо, проєкт "Армія відновлення" був запроваджений урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно-корисних робіт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щонайменше 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу, - Мінекономіки

6500 грн, це тобі не яблука по 51 грн/кг, та яйца 17 грн./шт
14.03.2023 14:00 Відповісти
5300 гривень на руки. Зелені мародери
14.03.2023 14:18 Відповісти
пам`ятаю як на стадионі толпа волала - Зробимо їх разом. Ось нажаль вони це зробили.
14.03.2023 15:13 Відповісти
новая фича...неведомая
такая зп большая..всраться можна
14.03.2023 14:07 Відповісти
от безысходности присоединились.
Но даже такая зп не даст возможность питаться не то что нормально, а приемлемо, для восстановления сил потраченных в ходе тяжелой физической работы.
14.03.2023 14:27 Відповісти
Наші міністри/депутати не бажають за таку зарплату працювати? Чому?
14.03.2023 16:07 Відповісти
5300 українцям які тяжко працюють, а на полоненого кацапа 10000 витрачають((( Якесь задзеркалля.
14.03.2023 16:18 Відповісти
 
 