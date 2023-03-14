Російські військові знову штурмували позиції ЗСУ у Гряниківці на Харківщині, - Синєгубов
На Куп’янському напрямку окупаційні війська знову штурмували позиції ЗСУ.
Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Харківської області Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ворог і сьогодні атакував наші позиції у населеному пункті Гряниківка, і наразі бої ще тривають. Ворог зазнає втрат, успіху наразі не має. Відступає на раніше зайняті позиції. Такі хвилі атак у нас ідуть, на жаль, постійно", - сказав Синєгубов.
Голова ОВА зазначив, що загарбники наступають невеликими штурмовими групами. У самій Гряниківці майже не залишилося цивільних, бо село постійно знаходиться під вогнем.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль