Оборонна операція на Бахмутському напрямку - ключова у стійкості оборони всього фронту, - Залужний. ФОТОрепортаж
Оборона Бахмуту має надважливе стратегічне значення для стримування ворога.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України", - зазначає головнокомандувач.
Топ коментарі
+17 Борис Белинский #506529
показати весь коментар14.03.2023 16:41 Відповісти Посилання
+15 Tychus Findlay
показати весь коментар14.03.2023 16:35 Відповісти Посилання
+14 FT FT
показати весь коментар14.03.2023 16:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Сумніви боягузіа роблять з нас..." (с)
щоб робити власні висновнки я не маю необхідної інформації, але якби довелося на основі наявної, то сказав би що без принципових змін на фронті оточення Бахмуту - справа часу
Пробачте, що?
Пропонується вірити особі "яйця по 17"?
Мене читають: 3
Я читаю: 0
Реєстрація:13.01.2023
Може це такий тактичний задум - запустити орків поглибше, а потім зрізати клешні боковими контрударами?
Ми звідки можемо знати?
тож краще лишити питання "необхідності" профессіоналам
Пам'ятаєте, як напередодні 24-го лютого, допоки ОПа готоувалася до шашликів і порівнювала CNN до RT, Залужний, на ничку, готовувся. Про що виплило лише згодом, в інтев'ю іноземним ЗМІ.
Тепер, на такі інтев'ю треба питати дозволу. А ставка збирається чи не щодня - дуже схоже на тотальний контроль.
Може, бояться повторення Харківського наступу, про який не знали ані зе, ані єрмак?
Вони спочатку Безумну підглядати та підслуховувати посилали. А пртім вирішили просто придбати собі когось прямо з ГШ.
Тому від цих підарів тепер фіг шо приховаєш.
Коли кацапи стояли в Мощуні - в 1,5 км від околиці Києва, на окружній Харкова - біля зоопарка Фельдмана, в аеропорту Миколаїва - тоді була небезпека.
Зараз кацапи чи зайшли, чи не зайшли на вулицю Чайковського, чи у провулок Чайковського у Бахмуті. Це дуже велика небезпека?
Кіпішують зараз із приводу Бахмута або кацапські тролі, або свої паникери...
І "формула миру" Зеленського ніякої трансформації сусіднього Мордору не передбачає.
І де гарантія, що через 20 років Московія не обережно собі чергового фюрера, а Україна - чергову версію "достаточно перестать стрелять".
Після здачі гальського Порошенко Юлію Цезарю ніякого ЗЕ з його "формулою миру" вже не могло і бути. От тільки в цій "формулі миру" не записано, чим буде Московія: улусом Китаю, частиною європейського проекту, і чи буде вона взагалі? Який Україна планує результат і чи є в Україні Генштаб?
Перемога Петра І під Полтавою в значній мірі була обумовлена "подвигом" батуринського полковника Носа. І в цей раз у Гостомелі і на Чонгарі ми побачили те ж саме. Можна було б і передбачити, що щось подібне трапиться.
А на Соледар интересно почему такая логика не распрастранялась? ... спросите у Сирского ... сдал город и весь фланг рашистам за пару дней
пс. Нет, почитал комменты - не заткнулись (((