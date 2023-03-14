Оборонна операція на Бахмутському напрямку - ключова у стійкості оборони всього фронту, - Залужний. ФОТОрепортаж

Оборона Бахмуту має надважливе стратегічне значення для стримування ворога.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України", - зазначає головнокомандувач.

Також читайте: На Ставці Верховного Головнокомандувача висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту Бахмуту, - ОП









