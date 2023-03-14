УКР
14 039 67

Оборонна операція на Бахмутському напрямку - ключова у стійкості оборони всього фронту, - Залужний. ФОТОрепортаж

Оборона Бахмуту має надважливе стратегічне значення для стримування ворога.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Шаную міцність, хоробрість та незламність наших воїнів у Бахмуті. Оборонна операція на цьому напрямку має надважливе стратегічне значення для стримування ворога. Вона ключова у стійкості оборони всього фронту. Дякую кожному захиснику і захисниці, хто дає гідну відсіч окупантам і наближає перемогу України", - зазначає головнокомандувач. 

Бахмут (1567) Залужний Валерій (740)
+17
миллионы! Долбанный орк
14.03.2023 16:41 Відповісти
+15
кацапи
14.03.2023 16:35 Відповісти
+14
Правильно. Те 300тыс. чмобиков и вагнеровцев нужно как то перемолоть и не дать им разползтись. Рашисты в Бахмуте как лиса застрявшая зубами в смолу. И не могут захватить и не могут бросить потому что пострадает их имидж.
14.03.2023 16:56 Відповісти
От відповідь Головнокомандувача по Бахмуту.
"Сумніви боягузіа роблять з нас..." (с)
14.03.2023 16:31 Відповісти
Коротко та ясно.
14.03.2023 16:57 Відповісти
кацапи
14.03.2023 16:35 Відповісти
Ну про это не кацапские сми писали а немецкие, так что хз, может залужный не хочет показывать, что зелебоба лезет в военные дела.
14.03.2023 18:07 Відповісти
А то у кацапов нет возможности вбросов через немецкую прессу.
14.03.2023 18:11 Відповісти
Ну "вброс" был в Deutsche Welle, что то сильно круто даже для кацапов учитывая что издание у них заблокировано роскомнадзором.
14.03.2023 18:16 Відповісти
Bild?.... самая жёлтая пресса Германии
14.03.2023 21:55 Відповісти
По дорозі з Бахмута тисячі розбитоі техніки -- прожимают .
14.03.2023 16:37 Відповісти
миллионы! Долбанный орк
14.03.2023 16:41 Відповісти
Обстрілюється -- з півночі до півдня 4 км .
14.03.2023 16:46 Відповісти
Залужному краще зосередитись на справі і уникати будь-яких публічних заяв, особливо в політичній площині, рано чи піздно зелені його на цьому підставлять
14.03.2023 16:48 Відповісти
можливо і вже підставили... з Бахмутом.
14.03.2023 16:53 Відповісти
випередили, нижче відписав
14.03.2023 16:55 Відповісти
ЗІ Я про те, наприклад, що наразі обороною Бахмуту фактично командує Сирській (якщо https://glavcom.ua/longreads/jurij-lutsenko-mene-vidklikali-iz-bakhmuta-za-rishennjam-zelenskoho-914305.html вірити Луценку), а відповідати буде Залужний
14.03.2023 16:54 Відповісти
Чому ж це? Якщо вірити міністу оборони ,то хто набідокурив,тей і несе відповідальність. А Сирський дійсно працює. Не на оп,а для Перемоги України. Досить таких вкидів
14.03.2023 17:10 Відповісти
яких саме вкидів? що обороною Бахмуту командує Сирський? це написав Луценко, читайте за посиланням, я йому вірю

щоб робити власні висновнки я не маю необхідної інформації, але якби довелося на основі наявної, то сказав би що без принципових змін на фронті оточення Бахмуту - справа часу
14.03.2023 17:16 Відповісти
ЗІ Скільки часу - залежить від людей, але їм складно, надзвичайно складно
14.03.2023 17:40 Відповісти
> Якщо вірити міністу оборони
Пробачте, що?
Пропонується вірити особі "яйця по 17"?
14.03.2023 17:18 Відповісти
Це його слова, коли йому корупцію приписали. Значить його слова юридично переводять усі важелі на Генерала Сирського, як відповідального за цей фронт. Особу з яблуками за 51для ЗСУ не поважаю
14.03.2023 17:23 Відповісти
Ви хвора таки. Я топовий підписчик сайту Залужного, а гнати зраду відносно управління фронтом це маячня або оп або русні. Ваша недовіра ЗСУ зашкалює.
14.03.2023 17:33 Відповісти
Новенький троль...
Що це значить ?
14.03.2023 17:13 Відповісти
До ці чого ці тупі посилання на дату реєстрації?
14.03.2023 17:15 Відповісти
Так наче всім зрозуміло. Питання в тому, щоб не потрапити в оточення у місті Бахмут, якщо загроза незначна то добре. А на Бахмутському напрямку надалі продовжувати оборонну операцію.
14.03.2023 16:52 Відповісти
Правильно. Те 300тыс. чмобиков и вагнеровцев нужно как то перемолоть и не дать им разползтись. Рашисты в Бахмуте как лиса застрявшая зубами в смолу. И не могут захватить и не могут бросить потому что пострадает их имидж.
14.03.2023 16:56 Відповісти
Так, повна аналогія з ДАПом
14.03.2023 17:24 Відповісти
Бахмут вже давно не має значення, загроза під Авдіївкою і кацапи рвонули на Міньківку, толку з того Бахмута, дороги весь час під обстрілом.
14.03.2023 16:57 Відповісти
Не має там загрози. Наразі війна і фронт увесь час має зміни
14.03.2023 17:01 Відповісти
Ви хвора? Апелюйте фактами, а не слиною
14.03.2023 17:11 Відповісти
Просто відкрийте карту і почитайте коменти. Що за графа і що таке соціал і хто виїхав? Якщо про мене, то особисту неприязнь не переводьте на дискусії відносно війни.
14.03.2023 17:26 Відповісти
Та і північніше Бахмуту орки потроху пішли у бік Слов'янська та Краматорська.
14.03.2023 17:11 Відповісти
А ГШ тіпа цього не бачить? В них сайт deepstate не завантажується?
Може це такий тактичний задум - запустити орків поглибше, а потім зрізати клешні боковими контрударами?
Ми звідки можемо знати?
14.03.2023 17:20 Відповісти
там справа навіть не в "зрізанні клішнів" а в тому що бійці в Бахмуті тримають значні сили ворога, відкриваючи вікно для дій на інших напрямках

тож краще лишити питання "необхідності" профессіоналам
14.03.2023 18:18 Відповісти
Где-то я уже слышала точно такую фразу: "а в тому що бійці в ....... тримають значні сили ворога, відкриваючи вікно для дій на інших напрямках". Ах да! - Азовсталь! Не боитесь, что в результате тех, кто там сейчас героически сражается, ждёт так же участь, что и героических защитников Азовстали! - то, что ганебно назвали экстрадицией, а для народа дали другое определение - эвакуация! Так вот с защитниками Бахмута, зелёная плесень может сделать тоже самое! Нет, не дело задумали в Бахмуте, не дело.
14.03.2023 20:23 Відповісти
Порохоботи тепер байстрючать на кремлядську ОПу
15.03.2023 01:16 Відповісти
Цікаво чим і як ОПЗЄ змусило Залужного.
14.03.2023 17:01 Відповісти
А що таке? Зраду розвінчав? Який жах...
14.03.2023 17:10 Відповісти
У фейсбуці...
14.03.2023 17:13 Відповісти
Я би поставив питання трохи ширше: "які в них комунікації?"
Пам'ятаєте, як напередодні 24-го лютого, допоки ОПа готоувалася до шашликів і порівнювала CNN до RT, Залужний, на ничку, готовувся. Про що виплило лише згодом, в інтев'ю іноземним ЗМІ.

Тепер, на такі інтев'ю треба питати дозволу. А ставка збирається чи не щодня - дуже схоже на тотальний контроль.

Може, бояться повторення Харківського наступу, про який не знали ані зе, ані єрмак?
14.03.2023 17:51 Відповісти
ОПЗЄ має тепер у ГШ свою "крису" - Сирського.
Вони спочатку Безумну підглядати та підслуховувати посилали. А пртім вирішили просто придбати собі когось прямо з ГШ.

Тому від цих підарів тепер фіг шо приховаєш.
14.03.2023 18:08 Відповісти
Ну давайте так!
Коли кацапи стояли в Мощуні - в 1,5 км від околиці Києва, на окружній Харкова - біля зоопарка Фельдмана, в аеропорту Миколаїва - тоді була небезпека.

Зараз кацапи чи зайшли, чи не зайшли на вулицю Чайковського, чи у провулок Чайковського у Бахмуті. Це дуже велика небезпека?

Кіпішують зараз із приводу Бахмута або кацапські тролі, або свої паникери...
14.03.2023 17:14 Відповісти
Там справді поки що мало оптимістичного. І підкріплення не допомогли.
14.03.2023 17:17 Відповісти
Да почекай, не поспішай!
14.03.2023 17:22 Відповісти
Бахмут превели з військової площини у політичну. Восновному зусиллями президента Зеленського.
14.03.2023 17:29 Відповісти
Теж так подумав,хочуть для себе зробити другий ДАП і "кіборгів"
14.03.2023 17:57 Відповісти
ДАП свою справу зробив, а Кіборги - герої, всі до одного, а от фінал має бути інший.
14.03.2023 18:02 Відповісти
А небезпека нікуди не зникла. У Мощуні і на околиці Харкова Україна воювала власною зброєю і власним коштом. А зараз?
І "формула миру" Зеленського ніякої трансформації сусіднього Мордору не передбачає.
І де гарантія, що через 20 років Московія не обережно собі чергового фюрера, а Україна - чергову версію "достаточно перестать стрелять".
14.03.2023 17:37 Відповісти
Путін і його оточення мріяли стати переможцями у Гальській війні, але опинилися на Пелопонесській. Москва виявилася ближчою до Трої, ніж до Риму.
Після здачі гальського Порошенко Юлію Цезарю ніякого ЗЕ з його "формулою миру" вже не могло і бути. От тільки в цій "формулі миру" не записано, чим буде Московія: улусом Китаю, частиною європейського проекту, і чи буде вона взагалі? Який Україна планує результат і чи є в Україні Генштаб?
14.03.2023 17:16 Відповісти
Зрадофилам уже даже Залужный не авторитет ) Ох и чепуши )
14.03.2023 17:25 Відповісти
Якби Москва за допомогою підкупу не воювала, то зрадофілів було би значно менше.
Перемога Петра І під Полтавою в значній мірі була обумовлена "подвигом" батуринського полковника Носа. І в цей раз у Гостомелі і на Чонгарі ми побачили те ж саме. Можна було б і передбачити, що щось подібне трапиться.
14.03.2023 18:42 Відповісти
авторитет чи ні, але робити із нього Месію Всемогутнього теж не варто. Жива людина, якій властиво помилятися і підпадати під чужий вплив
14.03.2023 18:51 Відповісти
Оборонна операція на Бахмутському напрямку - ключова у стійкості оборони всього фронту, - Залужний Джерело:

А на Соледар интересно почему такая логика не распрастранялась? ... спросите у Сирского ... сдал город и весь фланг рашистам за пару дней
14.03.2023 17:47 Відповісти
Может хоть теперь зрадоепы заткнутся?

пс. Нет, почитал комменты - не заткнулись (((
15.03.2023 00:17 Відповісти
 
 