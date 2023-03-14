Окупанти активізували зведення укріплень на Азовському узбережжі Донецької області, - Генштаб ЗСУ

Російські війська укріплюють район селища Ялта в Донецькій області на березі Азовського моря за 25 км від окупованого Маріуполя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ.

"На території прибережних турбаз і пансіонатів міста Ялта Донецької області протягом останніх декількох діб було розміщено додатково близько 1 тисячі військовослужбовців ворога", - ідеться в повідомленні.

Як інформує Генштаб, у зв'язку з цим повністю перекрито найближчі вулиці та всю пляжну зону, розставлено додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів окупантів.

"Помічено обладнання інженерних загороджень та окопів і бліндажів на самій території баз відпочинку поблизу місць базування окупантів. Також збільшено кількість навчальних стрільб із різних видів озброєння в напрямку моря", - ідеться в повідомленні.

