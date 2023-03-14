РУС
Оккупанты активизировали возведение укреплений на Азовском побережье Донецкой области, - Генштаб ВСУ

Российские войска укрепляют район поселка Ялта в Донецкой области на берегу Азовского моря в 25 км от оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

"На территории прибрежных турбаз и пансионатов города Ялта Донецкой области за последние несколько суток было размещено дополнительно около 1 тысячи военнослужащих врага", - говорится в сообщении.

Как информирует Генштаб, в связи с этим полностью перекрыты ближайшие улицы и вся пляжная зона, расставлены дополнительные блокпосты и вдвое увеличено количество пеших патрулей оккупантов.

"Замечены инженерные заграждения и окопы, и блиндажи на самой территории баз отдыха вблизи мест базирования окупантов. Также увеличено количество учебных стрельб с разных видов вооружения в направлении моря", - говорится в сообщении.

Оборонні споруди московитів зі сторони моря? Який "високий рівень" військового інтелекта.
14.03.2023 19:38 Ответить
Ну, то таке... Сцикотно...
14.03.2023 19:44 Ответить
А нахрена там-то? Десант НАТО?
14.03.2023 20:23 Ответить
 
 