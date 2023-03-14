УКР
Новини
Росія продовжує розробляти наступальну біологічну зброю, - Держдеп

Російська Федерація всупереч Конвенції про біологічну зброю продовжує опрацьовувати відповідну програму.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї на порушення своїх зобов’язань за Конвенцією про біологічну зброю", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, він підкреслив, що Кремль упродовж багатьох років поширює дезінформацію, у тому числі про так звані "лабораторії біологічної зброї" в Україні, щоби виправдати свою агресію. З цією метою залучаються парламент РФ, контрольовані Кремлем ЗМІ, інформаційні вебсайти, пов’язані з російською розвідкою, й так звані експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поширюючи брехню про біологічну зброю, РФ готує підґрунтя для її застосування, – Україна в Радбезі ООН

"Ці суб’єкти працюють разом, щоби постійно, по краплині наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, які повторюють один одного",- зауважив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, впродовж тривалого часу російський режим поширював фейк про начебто створення в Україні військових біолабораторій США. У листопаді 2022 року делегація РФ навіть внесла резолюцію з такими наративами на голосування Ради Безпеки ООН. Але Москву тоді підтримав лише Китай.

Держдепартамент США (1675) росія (67900) біологічна зброя (28) Прайс Нед (144)
+14
Треба демілітарізація Засрашки повна, доки не пізно.... але світом, схоже, керують боягузи.
15.03.2023 00:11 Відповісти
+8
А вони завжди так роблять. Все що розповідають наче роблять "Укракаратєлі" роблять самі.
Проаналізуйте за останні 9ть років.
15.03.2023 00:10 Відповісти
+6
Москоиты как вор, который орет держите вора. Разрабатывают биооружие и орут про биолаборатории в Украине.
14.03.2023 23:59 Відповісти
Виступає Небензя на Раді Безпеки в ООН:
- Продолжается противозаконная деятельность тайных биолабораторий ЦРУ на территории Украины, направленная на подрыв безопасности Российской Федерации!!! Нами получены неопровержимые доказательства выведения в биолабораториях гибридов кротов с бобрами и американскими броненосцами! Их планируют забросить на территорию Москвы, Святого Петрограда и других крупных городов, с целью прорытия подземных тунелей и затопления систем метрополитенов для провоцирования масштабных разрушений и экологических бедствий!"
15.03.2023 03:47 Відповісти
Виконання зобов'язаннь та паРаша речі не сумісні. В США давно мали б це зрозуміти і поводитися з цими дикунами відповідно.
14.03.2023 23:59 Відповісти
Среднестатистический кацап производит около 1 кг биологического оружия ежедневно. Сейчас их около 0,5млн. на территории Украины - это 500 т биологического оружия в день.
15.03.2023 00:01 Відповісти
Не переживайте. Лише продовжує. Не то, що в Україні вже бойові комари. Московія відстала на років 30-ть.🤣🤣🤣
15.03.2023 00:05 Відповісти
Вони ще про домашніх улюбленців не чули..бойових хом'ячків, рибок, кенарів, папуг..а на марках бойові котики то просто так??? Боже, які вони наївні..
15.03.2023 00:49 Відповісти
Я, би розробив в параші на вулиці. Пі*да 80% населення московії.
15.03.2023 00:52 Відповісти
Держдеп? московія продовжує. Ви ж набагато більше втратите, не дай Бог Україна паде. Но, Не паде, тому кров Українців....
показати весь коментар
В Україні, по секрету, вже бойові комари з штучним інтелектом.🤣
показати весь коментар
Кусають тільки русню й зомбують отрутою на бажання знести у мокші владу?))
показати весь коментар
- Куме! А як саме українські бойові комарі будуть відрізнять українців од кацапів?

- Та дуже просто - по запаху! Українці пахнуть салом,а кацапи - кислою капустою!

показати весь коментар
moskovyty - vidomi otrujuvaz4i
ze v nyh taka mania
15.03.2023 00:45 Відповісти
Там взагалі наркомани. Манія велічія.
15.03.2023 00:53 Відповісти
Та скоріш діагноз..Манєчка Вєлічко як завітала, так і не покине ніяк
15.03.2023 00:59 Відповісти
Мариша? Ван Хельсінг?🤣🤣🤣
15.03.2023 01:02 Відповісти
А яка в Вас година?
15.03.2023 01:04 Відповісти
Бред.
15.03.2023 08:13 Відповісти
 
 