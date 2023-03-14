Росія продовжує розробляти наступальну біологічну зброю, - Держдеп

Російська Федерація всупереч Конвенції про біологічну зброю продовжує опрацьовувати відповідну програму.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сполучені Штати вважають, що Росія продовжує підтримувати програму наступальної біологічної зброї на порушення своїх зобов’язань за Конвенцією про біологічну зброю", - заявив представник американського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, він підкреслив, що Кремль упродовж багатьох років поширює дезінформацію, у тому числі про так звані "лабораторії біологічної зброї" в Україні, щоби виправдати свою агресію. З цією метою залучаються парламент РФ, контрольовані Кремлем ЗМІ, інформаційні вебсайти, пов’язані з російською розвідкою, й так звані експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поширюючи брехню про біологічну зброю, РФ готує підґрунтя для її застосування, – Україна в Радбезі ООН

"Ці суб’єкти працюють разом, щоби постійно, по краплині наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, які повторюють один одного",- зауважив представник Держдепартаменту США.

Нагадаємо, впродовж тривалого часу російський режим поширював фейк про начебто створення в Україні військових біолабораторій США. У листопаді 2022 року делегація РФ навіть внесла резолюцію з такими наративами на голосування Ради Безпеки ООН. Але Москву тоді підтримав лише Китай.