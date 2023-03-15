УКР
Рада розгляне законопроєкт про медичний канабіс найближчим часом, - нардеп Железняк

Верховна Рада планує на найближчому пленарному тижні розглянути законопроєкт 7457 щодо регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ. 

Законопроєкт пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу з визначеною законом метою, зокрема для їх використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також його сортів у визначених сферах діяльності.

Як вважають автори законопроєкту, це сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров'я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів і методів лікування, зокрема у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні, а саме знеболюванні.

Як повідомлялося, законопроєкт №7457 Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради в червні 2022 року. Профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації порекомендував ухвалити його за основу. Пізніше, у вересні, голова комітету Михайло Радуцький ("Слуга народу") заявив, що у ВР, імовірно, не знайдеться достатньо голосів для підтримки законопроєкту про медичний канабіс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін підтримав законопроєкт про використання канабісу в українській медицині

+9
якби залежало від мене то гашиш легалізував би повністю а за всю иншу наркоту штибу кокаїну, героїну , мета, лсд, тощо - смертна кара.

заодно б українське село піднялося після війни, робочі місця, податки, світові бренди...

не одна голандія б могла щось показати.
15.03.2023 12:58 Відповісти
+7
Про медичний кокаін не забудьте.Вето можете не боятися.
15.03.2023 12:55 Відповісти
+7
До уваги их, хто вміє читати але не вміє думати:
медичний канабіс не має наркотичних властивостей.
15.03.2023 13:14 Відповісти
А шо ще не розглянули? Це ж не про бойові виплати розглядати, могли би і прискоритися.
15.03.2023 13:21 Відповісти
3,2,1. Старт
15.03.2023 12:56 Відповісти
Капець..вони ж всі хворі..тепер в Раді будуть не тільки нюхати, а й палити))))

На нас чекають очуєтітєльні часи..
15.03.2023 12:56 Відповісти
якби залежало від мене то гашиш легалізував би повністю а за всю иншу наркоту штибу кокаїну, героїну , мета, лсд, тощо - смертна кара.

заодно б українське село піднялося після війни, робочі місця, податки, світові бренди...

не одна голандія б могла щось показати.
15.03.2023 12:58 Відповісти
Так наші вироби з конопель на захід продаються)
15.03.2023 13:02 Відповісти
з технічних сортів.

я ж пропоную робити оте, що поки не легалізовано.

якась бабця мотря з умовного петропілля спече пиріжок з марихуаною не гірше голандського пітера і матиме заробіток як у голандського пітера.

і тоді онуки з міста будуть їздити не раз на місяць щоб пенсію у бабці забрати а частіше.
15.03.2023 13:19 Відповісти
дарма ти включив LSD, а iнше - так!
28.06.2023 21:35 Відповісти
Добре, що це не залежить вiд тебе.
15.03.2023 15:30 Відповісти
а чим тобі ЛСД, псилоцибе і інші мухомори не вгодили?
15.03.2023 18:35 Відповісти
шкідливіші за алькоголь.
15.03.2023 18:46 Відповісти
і хто тобі таку дурницю сказав? мабуть якісь алконавти.
15.03.2023 18:53 Відповісти
не бикуйте, будь ласка. з вами говорили чемно.
15.03.2023 19:00 Відповісти
і я чемно. але люблю речі називати своїми іменами, і пофіг, що комусь це не подобається.
15.03.2023 20:12 Відповісти
тоді, будь ласка, не коментуйте мої дописи.

я тут не для того щоб якийсь само***чер самостверджувався об***нням незнайомих йому людей.
15.03.2023 20:24 Відповісти
то не пиши дурниць, а не подобається, то і там вказуй, що кому робити.
15.03.2023 20:38 Відповісти
тоді вибачте мене що метав бісер перед свинею.

я більше не буду.

чесне майданівське.
15.03.2023 20:52 Відповісти
типа ти щось розумне сказало, але вирішив свою дебілкуватність приховати образами іншого. ну нічого, це лише підтверджує твою дебільність.
15.03.2023 21:06 Відповісти
👍👍👍
15.03.2023 13:03 Відповісти
Розумію, що це полегшить страждання хворих на окологію (а може й інших), але...
Що там з поверненням фінансування військовим?
Що там з "Прозорро" для закупівель МО?
Що там з обов'язковим декларуванням?
Що там з законом про КСУ?
Що там зі свободою слова?
Що там з позбавленням мандатів зажопників та "іже з ними"?
Що там з ТК "Рада"? Коли вже нарешті почне транслювати (хоча б у запису) засідання ВРУ?
І це тільки те, що відразу спало на думку!
15.03.2023 13:05 Відповісти
та й на початку активної фази війни, депутати ВР обговорювали легалізацію зброї, а далі потихенько пішли в ліс
15.03.2023 16:03 Відповісти
сцикотно стало, а зараз вже "не на часі" скажуть, той міністр МВС, що підтримував, частково, загинув, а новий типа проти або взагалі із якимись ще тупішими заморочками. Всі питання крутяться навколо короткоствола і його носіння, застосування і взагалі застосування зброї вогнепальної для самозаисту.
15.03.2023 18:38 Відповісти
продаж землі - чек
казино і однорукі бандити - чек
продаж та трансплантація органів - чек
наркота - на розгляді
гей браки - на розгляді
порнографія - законопроект розробляється
проституція - законопроект розробляється.
педофілія і торгівля дітьми - поки нелегальна, але з часом легалізують

Вітаю, ви тепер у брудній клоаці.
15.03.2023 13:13 Відповісти
Всё по-плану
15.03.2023 14:22 Відповісти
ти дiтей сюди не примазуй, а iнше - ОК, бо не треба замiтати мусор пiд палас, а треба контролювати
28.06.2023 21:37 Відповісти
До уваги их, хто вміє читати але не вміє думати:
медичний канабіс не має наркотичних властивостей.
15.03.2023 13:14 Відповісти
До уваги тих , хто вміє думати , але не вміє читати : Цей законопроект не про "забезпечення реалізації права на охорону здоров'я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів і методів лікування " , а про забезпечення для ОБРАНИХ суб'єктів підприємницької діяльності реалізації права на отримання прибутку від продажу препаратів на основі медичного канабісу.
Про що б депутати ВР не говорили , а врешті-решт вони говорять про гроші . В тексті кожного законопроекту між рядками гроші , гроші, гроші.
15.03.2023 15:23 Відповісти
ясне діло, торгувати і вирощувати будуть тільки декілька своїх підприємств, і навіть зловживати не треба, заробітки будуть захмарні.
15.03.2023 18:41 Відповісти
"отримання прибутку від продажу препаратів на основі медичного канабісу." МЕДИЧНОГО ж, що тобi не так?
28.06.2023 21:38 Відповісти
все так, тільки це все робиться під певних людей, тобто ні ти ні я, навіть маючи кошти таке підприємство не запустимо, а якісь мудили від шмарклявих будуть ставити захмарні націнки і заробляти мілярди, бо конкуренції не буде.
30.06.2023 18:33 Відповісти
15.03.2023 13:19 Відповісти
Рада розгляне законопроєкт про медичний канабіс найближчим часом, - нардеп Железняк. Минуточку, будьте добры помедленнее, я записываю.
15.03.2023 13:23 Відповісти
Питання, а чим канабіс , хуже алкоголю, пива ???? Чому водка да , а канабіс ні ,. Для особливо вумних , після вживання алкоголю людина стає більш агресивною , а після канабіса ні , навпаки, так чим вам канабіс не довподоби. ?
15.03.2023 13:24 Відповісти
Ніколи не вживала канабіс та навіть не уявляю наскільки він корисний у медичних цілях. А от у косметології - це ще та круть. Я вже багато років користуюсь кремом для рук від, для тіла та навіть для обличчя - The Body Shop "Hemp". Руки від цього крема, як щічки у немовля. Цей крем дуже ********** за кордоном люди, у яких дуже страждають руки від важкої праці , хімікатів. Але у нього є один недолік - дуже специфічний аромат, але він не дуже довго тримається, можна і потерпіти.
15.03.2023 13:37 Відповісти
Конопля, кока і мак - це звичайні рослини, як і мухомори, як можна забороняти те що дала природа?

Справа в тому що при регулярному палінні марихуани з мозку залишається сама каша, а тіло становиться ватним.
А побухав, проблював і на наступний день на панщину готовий гарувати знову.
15.03.2023 14:21 Відповісти
От марихуаны меньше вреда чем от алкоголя. Он не действует на печень и почки.

Практически: накурится можно 5 мг канабиса, в котором 0,05 г действующих веществ. Или набухаться это поллитра, в которых 40% спирта (яда).
15.03.2023 14:27 Відповісти
Я, конечно, извиняюсь, но как может быть 50 миллиграмм действующего вещества в 5 миллиграммах канабиса? Может быть, не 5 мг, а 5 грамм?
15.03.2023 17:18 Відповісти
5 грам, це дофіга, якщо нормальна дурь, то толпа народу може укуритись, а 5 грам діючої речовини, то смерть.
15.03.2023 18:44 Відповісти
нi, бували випадки коли люди вживати в 400 раз бiльше за нормальну кiлькiсть, блювали та нiчого. Ти скорiше помреш якщо випйеш 5 лiтрiв води.
28.06.2023 21:40 Відповісти
ну від горілки теж з мозку робиться каша, а ще з нирок, печінки, і на серце проблеми. я не за легалізацію, але якщо хворим на рак це хоч трохи допомагає полегшити біль, то чому ні, але тільки хворим.
15.03.2023 22:07 Відповісти
Что б 2 раза мозг людям не засирать легализируйте проституцию. Это реальное наполнение казны-1.минимализация венерических заболеваний - 2.розрыв анальных отверстий на рабсеи - 3
15.03.2023 13:51 Відповісти
що ви тут спорите. железняк краще знає .що для них КРАЩ І ТОП. от вибрали дебіли дебілів і тепер всі хлебчемо дерьмо . аж тріщить.
15.03.2023 16:02 Відповісти
нормально сказав! Казну поповнимо, люди не будуть накладати на себе руки.
28.06.2023 21:41 Відповісти
 
 