Рада розгляне законопроєкт про медичний канабіс найближчим часом, - нардеп Железняк
Верховна Рада планує на найближчому пленарному тижні розглянути законопроєкт 7457 щодо регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, наукових і промислових цілях.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєкт пропонує створити нормативні умови для законного обмеженого обігу канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настоянок канабісу з визначеною законом метою, зокрема для їх використання в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, а також його сортів у визначених сферах діяльності.
Як вважають автори законопроєкту, це сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування шляхом забезпечення реалізації права на охорону здоров'я із застосуванням більш ефективних лікарських засобів і методів лікування, зокрема у сфері паліативної медицини, які, серед іншого, базуються на симптоматичному лікуванні, а саме знеболюванні.
Як повідомлялося, законопроєкт №7457 Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради в червні 2022 року. Профільний комітет парламенту з питань здоров'я нації порекомендував ухвалити його за основу. Пізніше, у вересні, голова комітету Михайло Радуцький ("Слуга народу") заявив, що у ВР, імовірно, не знайдеться достатньо голосів для підтримки законопроєкту про медичний канабіс.
медичний канабіс не має наркотичних властивостей.
Про що б депутати ВР не говорили , а врешті-решт вони говорять про гроші . В тексті кожного законопроекту між рядками гроші , гроші, гроші.
Справа в тому що при регулярному палінні марихуани з мозку залишається сама каша, а тіло становиться ватним.
А побухав, проблював і на наступний день на панщину готовий гарувати знову.
Практически: накурится можно 5 мг канабиса, в котором 0,05 г действующих веществ. Или набухаться это поллитра, в которых 40% спирта (яда).